Гороскоп Таро на декабрь 2023: Овнам - триумф, Тельцам - прибыль, Близнецам - новость

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц зимы Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны выйдут победителями в любой ситуации. Тельцы получат прибыль, а Близнецам стоит расчитывать только на себя.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Овен

Император Таро - значение

Вы проявите себя. Высказывайте свое мнение, говорите то, что думаете.

Колесница Таро - значение

Карта триумфа, прогресса и продвижения в делах. Вы будете чем-то управлять и что-то контролировать.

Возможно состоится поездка.

Туз мечей Таро - значение

Вы можете начать что-то делать в новом направлении. Наступит ясность в делах. Овны поймут, как им действовать.

5 мечей Таро - значение

Не все будут с вами согласны. Карта говорит о переменах, риске конфликта и разницы во мнениях.

Не исключена конкуренция, но Овны выйдут победителями.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Телец

Королева мечей Таро - значение

Женщина, девушка воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). По профессии - врач, бухгалтер, офисный сотрудник и т.д. Этот человек очень прямолинейный и действует без эмоций. Она предоставит помощь или совет Тельцам в декабре.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Ваши финансовые дела продвигаются шаг за шагом. Прибыль будет, доходы растут, все идет в нужном направлении, говорит расклад Таро.

Если вы ищете работу, то вы ее получите. Зарплата будет стабильной.

3 кубков Таро - значение

Карта праздника. Вам будет, что отметить. Тельцов ждет вечеринка, встреча с друзьями. Вы будете делиться радостью со своими близкими.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2023 Близнецы

Суд Таро - значение

В декабре Близнецы получат важное сообщение, новость, информацию, предложение. Вы как будто очнетесь и поймете, чем вы хотите заниматься. Наступит момент просветления, вы примете решение.

Паж жезлов Таро - значение

Карта начинаний. Появится страсть, желание что-то делать. Вы выступите в роли ученика, загоритесь какой-то идеей. Но стоит учитывать, что у вас недостаточно сил и опыта, поэтому нужно еще поучиться.

5 мечей Таро - значение

Не рассчитывайте на помощь. Один в поле воин. Надейтесь только на себя и идите к своей цели, советует таролог.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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