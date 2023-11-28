Гороскоп Таро на декабрь 2023: Овнам - триумф, Тельцам - прибыль, Близнецам - новость

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны выйдут победителями в любой ситуации. Тельцы получат прибыль, а Близнецам стоит расчитывать только на себя.
Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы для этих трех знаков, читайте материалы:
- Гороскоп на декабрь 2023 для Овнов: когда начнется самый денежный период
- Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любви
- Гороскоп на декабрь 2023 для Тельцов: в любви - драма, в финансах - успех
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Овен
Император Таро - значение
Вы проявите себя. Высказывайте свое мнение, говорите то, что думаете.
Колесница Таро - значение
Карта триумфа, прогресса и продвижения в делах. Вы будете чем-то управлять и что-то контролировать.
Возможно состоится поездка.
Туз мечей Таро - значение
Вы можете начать что-то делать в новом направлении. Наступит ясность в делах. Овны поймут, как им действовать.
5 мечей Таро - значение
Не все будут с вами согласны. Карта говорит о переменах, риске конфликта и разницы во мнениях.
Не исключена конкуренция, но Овны выйдут победителями.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Телец
Королева мечей Таро - значение
Женщина, девушка воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). По профессии - врач, бухгалтер, офисный сотрудник и т.д. Этот человек очень прямолинейный и действует без эмоций. Она предоставит помощь или совет Тельцам в декабре.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Ваши финансовые дела продвигаются шаг за шагом. Прибыль будет, доходы растут, все идет в нужном направлении, говорит расклад Таро.
Если вы ищете работу, то вы ее получите. Зарплата будет стабильной.
3 кубков Таро - значение
Карта праздника. Вам будет, что отметить. Тельцов ждет вечеринка, встреча с друзьями. Вы будете делиться радостью со своими близкими.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2023 Близнецы
Суд Таро - значение
В декабре Близнецы получат важное сообщение, новость, информацию, предложение. Вы как будто очнетесь и поймете, чем вы хотите заниматься. Наступит момент просветления, вы примете решение.
Паж жезлов Таро - значение
Карта начинаний. Появится страсть, желание что-то делать. Вы выступите в роли ученика, загоритесь какой-то идеей. Но стоит учитывать, что у вас недостаточно сил и опыта, поэтому нужно еще поучиться.
5 мечей Таро - значение
Не рассчитывайте на помощь. Один в поле воин. Надейтесь только на себя и идите к своей цели, советует таролог.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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