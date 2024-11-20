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Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетни

Анна Ярославская
20 ноября 2024, 03:57
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Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц 2024 года.
Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / скриншот

Вы узнаете:

  • Какому знаку зодиака будет нелегко под конец 2024 года
  • Кто отправится в путешествие в компании друзей

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет романтика в конце года. В жизни Водолеев прояснится какая-то ситуация. Рыбы почти достигли своей цели, пишет Главред.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Козерог

Туз пентаклей Таро - значение

Вы получите подарок или прибыль. Появится новая финансовая возможность, повышение, выгодное предложение по работе.

2 кубков Таро - значение

На Новый год вы не останетесь в одиночестве. Вас ждет свидание, романтика, знакомство, совместная поездка. Шикарная карта для помолвки или брака.

В бизнесе - удачна сделка, заключение контракта.

Колесница Таро - значение

Карта говорит о путешествии.

Козероги контролируют свою жизнь и выбирают свой путь. Вас ждет прогресс и успех.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Водолей

Император Таро - значение

Мужчина (Овен по гороскопу), который имеет мудрость и опыт, будет помогать Водолеям в декабре. Возможно это начальник, отец, друг.

Рыцарь Пентаклей Таро - значение

Водолеев ждет продвижение в финансовых делах. Поездка может принести прибыль.

Королева Мечей Таро - значение

Женщина (Водолей, Близнецы или Весы по гороскопу) сыграет роль в жизни Водолеев в декабре.

Вы примете решение, будете настаивать на своем. Ситуация прояснится.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Рыбы

3 жезлов Таро - значение

Ваши мечты начинают сбываться. Вы поймете, чего хотите, и начнете действовать.

Возможна поездка в компании других людей.

7 мечей Таро - значение

Кто-то может влезть в отношения. Есть риск того, что кто-то вас обсуждает за спиной.

Опасайтесь воровства. Не рассказывайте о своих планах, предупредила таролог.

10 жезлов Таро - значение

Вы уже почти у цели - осталось совсем немного. Даже если сейчас очень тяжело и у вас большая нагрузка, скоро вы будете праздновать победу. Попросите о помощи - рядом с вами есть человек, который окажет поддержку.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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