Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетни

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- Какому знаку зодиака будет нелегко под конец 2024 года
- Кто отправится в путешествие в компании друзей
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет романтика в конце года. В жизни Водолеев прояснится какая-то ситуация. Рыбы почти достигли своей цели, пишет Главред.
Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:
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Гороскоп Таро на декабрь 2024 Козерог
Туз пентаклей Таро - значение
Вы получите подарок или прибыль. Появится новая финансовая возможность, повышение, выгодное предложение по работе.
2 кубков Таро - значение
На Новый год вы не останетесь в одиночестве. Вас ждет свидание, романтика, знакомство, совместная поездка. Шикарная карта для помолвки или брака.
В бизнесе - удачна сделка, заключение контракта.
Колесница Таро - значение
Карта говорит о путешествии.
Козероги контролируют свою жизнь и выбирают свой путь. Вас ждет прогресс и успех.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Водолей
Император Таро - значение
Мужчина (Овен по гороскопу), который имеет мудрость и опыт, будет помогать Водолеям в декабре. Возможно это начальник, отец, друг.
Рыцарь Пентаклей Таро - значение
Водолеев ждет продвижение в финансовых делах. Поездка может принести прибыль.
Королева Мечей Таро - значение
Женщина (Водолей, Близнецы или Весы по гороскопу) сыграет роль в жизни Водолеев в декабре.
Вы примете решение, будете настаивать на своем. Ситуация прояснится.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Рыбы
3 жезлов Таро - значение
Ваши мечты начинают сбываться. Вы поймете, чего хотите, и начнете действовать.
Возможна поездка в компании других людей.
7 мечей Таро - значение
Кто-то может влезть в отношения. Есть риск того, что кто-то вас обсуждает за спиной.
Опасайтесь воровства. Не рассказывайте о своих планах, предупредила таролог.
10 жезлов Таро - значение
Вы уже почти у цели - осталось совсем немного. Даже если сейчас очень тяжело и у вас большая нагрузка, скоро вы будете праздновать победу. Попросите о помощи - рядом с вами есть человек, который окажет поддержку.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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