Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость

Вы узнаете:
- У кого из трех знаков зодиака в декабре исполнится желание
- Кого ждет хорошая финансовая прибыль
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки смогут проявить себя. Львов ждет финансовая прибыль, а у Дев состоится романтическое знакомство, пишет Главред.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Рак
2 мечей Таро - значение
Вам нужно будет сделать выбор. Есть риск конфликта или ссоры с коллегой или родственниками. Не будет согласия во мнениях.
Иерофант Таро - значение
Карта учителя, мудреца.
Возможно вы будете сдавать экзамен или просить документ у начальника, юриста, нотариуса.
Звезда Таро - значение
Даже если в начале месяца что-то пойдет не по плану, потом все наладится.
Желания исполнятся. У Раков будет возможность быть такими, как они есть на самом деле, и проявить свои таланты.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Лев
2 пентаклей Таро - значение
Карта прибыли. Деньги будут приходить, но стоит балансировать между доходами и расходами. Львам нужно распределять свои финансы. Возможен приход денег из двух источников.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Мир Таро - значение
Львов ждет поездка, путешествие.
Возможно вы будете общаться с человеком, который живет в другой стране.
Также карта говорит о завершении какого-то жизненного цикла и переходе на новый уровень. Например, вас повысят в должности или вы смените место жительства.
7 пентаклей Таро - значение
Карта урожая, получения результатов.
Не исключена беременность, рождение ребенка.
Ваша прибыль растет. Вы получите доход, финансовую прибыль.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Дева
Луна Таро - значение
Дев ждет период ожидания в начале месяца. Возможно вы поедете к маме или она к вам приедет.
Вы получите информацию, ответ, письмо. Новость будет радостной.
Паж жезлов Таро - значение
Вы куда-то поедете, состоится встреча. Вы получите радостные эмоции.
Король кубков Таро - значение
Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Дев в декабре. У вас состоится романтическое знакомство.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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