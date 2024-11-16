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Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость

Анна Ярославская
16 ноября 2024, 09:01обновлено 16 ноября, 10:27
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц зимы Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / скриншот

Вы узнаете:

  • У кого из трех знаков зодиака в декабре исполнится желание
  • Кого ждет хорошая финансовая прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки смогут проявить себя. Львов ждет финансовая прибыль, а у Дев состоится романтическое знакомство, пишет Главред.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Рак

2 мечей Таро - значение

Вам нужно будет сделать выбор. Есть риск конфликта или ссоры с коллегой или родственниками. Не будет согласия во мнениях.

Иерофант Таро - значение

Карта учителя, мудреца.

Возможно вы будете сдавать экзамен или просить документ у начальника, юриста, нотариуса.

Звезда Таро - значение

Даже если в начале месяца что-то пойдет не по плану, потом все наладится.

Желания исполнятся. У Раков будет возможность быть такими, как они есть на самом деле, и проявить свои таланты.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Лев

2 пентаклей Таро - значение

Карта прибыли. Деньги будут приходить, но стоит балансировать между доходами и расходами. Львам нужно распределять свои финансы. Возможен приход денег из двух источников.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Мир Таро - значение

Львов ждет поездка, путешествие.

Возможно вы будете общаться с человеком, который живет в другой стране.

Также карта говорит о завершении какого-то жизненного цикла и переходе на новый уровень. Например, вас повысят в должности или вы смените место жительства.

7 пентаклей Таро - значение

Карта урожая, получения результатов.

Не исключена беременность, рождение ребенка.

Ваша прибыль растет. Вы получите доход, финансовую прибыль.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Дева

Луна Таро - значение

Дев ждет период ожидания в начале месяца. Возможно вы поедете к маме или она к вам приедет.

Вы получите информацию, ответ, письмо. Новость будет радостной.

Паж жезлов Таро - значение

Вы куда-то поедете, состоится встреча. Вы получите радостные эмоции.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Дев в декабре. У вас состоится романтическое знакомство.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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