Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козероги в феврале завершат какой-то период в своей жизни. Водолеям необходимо отдохнуть, а Рыбы могут рассчитывать на поддержку любимого человека.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Козерог
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости. Месяц пролетит очень быстро. Будет много общения, событий, нужно сделать много дел. Возможна поездка, путешествие.
Если вы ждете какой-то ответ или решение, то вы очень быстро его получите.
Дьявол Таро - значение
Карта Козерога, символизирует государственные учреждения. Возможно вы будете посещать налоговую, полицию или другие инстанции.
В личной жизни Дьявол означает зависимые отношения. Возможно вы страдаете, но боитесь разорвать связь. Вас контролируют, ревнуют.
В положительном отношении карта означает вечеринку, курортны роман, интимную связь.
10 мечей Таро - значение
Карта завершения. Вы уйдете с нелюбимой работы или закончите проект, который забирал много энергии.
Кто-то уйдет из жизни Козерогов.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2024 Водолей
Луна Таро - значение
Водолеи окажутся в центре внимания. Вы будете популярны.
Вас ждут события, связанные с материнством. Возможно вы получите новость от матери.
Некоторые Водолеи поедут домой, на родину.
Какая-то ситуация очень туманна, вы находитесь в неведении. Водолеи получат ответ на свой вопрос.
4 мечей Таро - значение
Есть риск заболеть. Вам стоит взять паузу, не торопиться, отдохнуть.
Влюбленные Таро - значение
Водолеев ждут знакомства, свидания, встреча, выбор. Возможны отношения на расстоянии.
В бизнесе - сделка, переговоры, заключение договора.
9 пентаклей Таро - значение
Вы получите хороший доход, прибыль. Февраль будет удачным в финансовом отношении.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Рыбы
10 жезлов Таро - значение
Вы взяли на себя слишком много обязательств. Вы дойдете до цели, но очень устанете. Таролог советует попросить о помощи или делегировать часть обязанностей.
3 пентаклей Таро - значение
Рыб ждет работа с клиентами, творческий процесс. Возможно вы будете перенимать чей-то опыт, учиться мастерству.
Рыцарь мечей Таро - значение
Продвижение в делах и неожиданное получение информации. Вы быстро примите решение и куда-то поедете.
2 кубков Таро - значение
Любимый человек будет рядом. Вы получите подарки и приятные эмоции.
Возможна помолвка, свадьба, заключение сделки.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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