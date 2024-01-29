Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц зимы.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козероги в феврале завершат какой-то период в своей жизни. Водолеям необходимо отдохнуть, а Рыбы могут рассчитывать на поддержку любимого человека.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Козерог

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости. Месяц пролетит очень быстро. Будет много общения, событий, нужно сделать много дел. Возможна поездка, путешествие.

Если вы ждете какой-то ответ или решение, то вы очень быстро его получите.

Дьявол Таро - значение

Карта Козерога, символизирует государственные учреждения. Возможно вы будете посещать налоговую, полицию или другие инстанции.

В личной жизни Дьявол означает зависимые отношения. Возможно вы страдаете, но боитесь разорвать связь. Вас контролируют, ревнуют.

В положительном отношении карта означает вечеринку, курортны роман, интимную связь.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Вы уйдете с нелюбимой работы или закончите проект, который забирал много энергии.

Кто-то уйдет из жизни Козерогов.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2024 Водолей

Луна Таро - значение

Водолеи окажутся в центре внимания. Вы будете популярны.

Вас ждут события, связанные с материнством. Возможно вы получите новость от матери.

Некоторые Водолеи поедут домой, на родину.

Какая-то ситуация очень туманна, вы находитесь в неведении. Водолеи получат ответ на свой вопрос.

4 мечей Таро - значение

Есть риск заболеть. Вам стоит взять паузу, не торопиться, отдохнуть.

Влюбленные Таро - значение

Водолеев ждут знакомства, свидания, встреча, выбор. Возможны отношения на расстоянии.

В бизнесе - сделка, переговоры, заключение договора.

9 пентаклей Таро - значение

Вы получите хороший доход, прибыль. Февраль будет удачным в финансовом отношении.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Рыбы

10 жезлов Таро - значение

Вы взяли на себя слишком много обязательств. Вы дойдете до цели, но очень устанете. Таролог советует попросить о помощи или делегировать часть обязанностей.

3 пентаклей Таро - значение

Рыб ждет работа с клиентами, творческий процесс. Возможно вы будете перенимать чей-то опыт, учиться мастерству.

Рыцарь мечей Таро - значение

Продвижение в делах и неожиданное получение информации. Вы быстро примите решение и куда-то поедете.

2 кубков Таро - значение

Любимый человек будет рядом. Вы получите подарки и приятные эмоции.

Возможна помолвка, свадьба, заключение сделки.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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