Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переезд

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Ракам, Львам и Девам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Раков в феврале исполнится желание. Львы столкнутся с препятствиями, а у Дев все неприятности останутся позади.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Рак

Королева мечей Таро - значение

Женщина (по гороскопу - Близнецы, Весы, Водолей ) откроет вам глаза на что-то. По профессии она - финансист, юрист, нотариус, врач.

Эта карта вносит ясность в ситуацию. Возможно вы получите юридические документы.

4 жезлов Таро - значение

Карта означает недвижимость. Возможно Раки будут снимать или покупать дом или квартиру.

Также 4 жезлов говорит о месте, в котором вы счастливы. Раки попадут в коллектив, в котором будут чувствовать себя как дома. Появится ощущение стабильности и безопасности. Вас ждет счастливое событие в семье.

10 кубков Таро - значение

Карта радости и исполнения желаний. Ожидается благополучное завершение какого-то процесса.

Состоится свадьба, удачная покупка и продажа, открытие чего-то, например, бизнеса. Раки будут наполнены радостными эмоциями.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2024 Лев

Рыцарь мечей Таро - значение

События будут развиваться быстро. Возможно Львам придется срочно куда-то поехать или к вам неожиданно приедут гости.

В целом, это карта скорости, движения и продвижения. Львы будут быстро принимать решения.

5 жезлов Таро - значение

Карта означает конкуренцию и соревнование. Не надейтесь на других, поддержки не будет. Возможно кто-то будет вставлять палки в колеса.

Есть риск ссоры, конфликта, препятствий.

2 мечей Таро - значение

Львы не хотят конфликта. Скорее всего представители знака не будут вмешиваться.

Возможно Львам нужно будет делать выбор между несколькими вариантами.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Дева

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости. Что-то будет продвигаться очень быстро. Вы будете получать новости, известия, посылки, вести переговоры.

Не исключена поездка или переезд.

Мир Таро - значение

Карта говорит о завершении цикла. Например, вы поменяете работу, переедете в другое место, отправитесь за границу.

8 жезлов Таро - значение

У Дев будет очень много дел, но вы со всем справитесь, поэтому теперь можете выдохнуть.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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