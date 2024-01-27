Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переезд

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Раков в феврале исполнится желание. Львы столкнутся с препятствиями, а у Дев все неприятности останутся позади.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Рак
Королева мечей Таро - значение
Женщина (по гороскопу - Близнецы, Весы, Водолей ) откроет вам глаза на что-то. По профессии она - финансист, юрист, нотариус, врач.
Эта карта вносит ясность в ситуацию. Возможно вы получите юридические документы.
4 жезлов Таро - значение
Карта означает недвижимость. Возможно Раки будут снимать или покупать дом или квартиру.
Также 4 жезлов говорит о месте, в котором вы счастливы. Раки попадут в коллектив, в котором будут чувствовать себя как дома. Появится ощущение стабильности и безопасности. Вас ждет счастливое событие в семье.
10 кубков Таро - значение
Карта радости и исполнения желаний. Ожидается благополучное завершение какого-то процесса.
Состоится свадьба, удачная покупка и продажа, открытие чего-то, например, бизнеса. Раки будут наполнены радостными эмоциями.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2024 Лев
Рыцарь мечей Таро - значение
События будут развиваться быстро. Возможно Львам придется срочно куда-то поехать или к вам неожиданно приедут гости.
В целом, это карта скорости, движения и продвижения. Львы будут быстро принимать решения.
5 жезлов Таро - значение
Карта означает конкуренцию и соревнование. Не надейтесь на других, поддержки не будет. Возможно кто-то будет вставлять палки в колеса.
Есть риск ссоры, конфликта, препятствий.
2 мечей Таро - значение
Львы не хотят конфликта. Скорее всего представители знака не будут вмешиваться.
Возможно Львам нужно будет делать выбор между несколькими вариантами.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Дева
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости. Что-то будет продвигаться очень быстро. Вы будете получать новости, известия, посылки, вести переговоры.
Не исключена поездка или переезд.
Мир Таро - значение
Карта говорит о завершении цикла. Например, вы поменяете работу, переедете в другое место, отправитесь за границу.
8 жезлов Таро - значение
У Дев будет очень много дел, но вы со всем справитесь, поэтому теперь можете выдохнуть.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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