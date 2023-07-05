Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньги

Анжела Перл рассказала, что принесет второй месяц лета трем знакам зодиака - Скорпион, Стрелец, Козерог.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Скорпион, Стрелец, Козерог / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Скорпион, Стрелец и Козерог.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Скорпионов ждет борьба и трансформационный период. Стрельцы будут отстаивать свои идеи. Козероги получат хорошую прибыль.

Гороскоп Таро на июль 2023 Скорпион

Император Таро - значение

Авторитарный и требовательный мужчина, от которого зависят ваши действия (руководитель, отец, муж, судья и т.д.) сыграет роль в жизни Скорпионов в июле. По гороскопу он может быть Овном.

Возможно, Скорпионам стоит взять на себя ответственность, принимать решения и руководить другими людьми.

5 мечей Таро - значение

Карта предупреждает о конфликтах. Даже если вы победите в этой битве, впечатления будут очень неприятными. Вы потеряете больше, чем получите. Другие люди вас не поддержат. Полагаться нужно только на себя.

5 жезлов Таро - значение

Карта говорит о переменах. Вы проходите трансформационный период. Ненужные люди будут отсеиваться.

Также возможна конкуренция. Чтобы отстоять свои позиции, Скорпионам нужно быть лучше других, говорит гороскоп Таро.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Стрелец

4 мечей Таро - значение

Карта ожидания или отдыха. Нежелательно предпринимать активные действия. В июле хорошо проходить обследования, поехать в санаторий.

7 жезлов Таро - значение

Стрельцам нужно будет отстаивать свои позиции и права. Вы будете лучше других.

Есть вероятность того, что представители знака столкнуться с трудностями на пути к прогрессу. Но вы продолжаете сражаться за свои идеи.

Шут Таро - значение

Карта нового начала. Вы получите неожиданную новость. Могут начаться новые отношения или появится новая работа.

Сила Таро - значение

Стрельцы справятся с любыми проблемами и трудностями. Вам даже не понадобится помощь других людей.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Козерог

3 жезлов Таро - значение

Вы готовы идти вперед и начать активно действовать. Рядом с вами будет группа людей. Возможно вы вливаетесь в какой-то коллектив.

10 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Вас "накроет" денежный дождь. Будет хорошая прибыль.

Вы можете получить новый статус или должность. Вы получите помощь семьи.

2 пентаклей Таро - значение

Деньги и приходят, и уходят. Распределяйте свои доходы и расходы. Карта советует считать деньги.

Башня Таро - значение

Планы неожиданно поменяются. То, на что вы рассчитывали, не произойдет. Либо вы сами измените решение.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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