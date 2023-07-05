Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньги

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Скорпион, Стрелец и Козерог.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Скорпионов ждет борьба и трансформационный период. Стрельцы будут отстаивать свои идеи. Козероги получат хорошую прибыль.
Гороскоп Таро на июль 2023 Скорпион
Император Таро - значение
Авторитарный и требовательный мужчина, от которого зависят ваши действия (руководитель, отец, муж, судья и т.д.) сыграет роль в жизни Скорпионов в июле. По гороскопу он может быть Овном.
Возможно, Скорпионам стоит взять на себя ответственность, принимать решения и руководить другими людьми.
5 мечей Таро - значение
Карта предупреждает о конфликтах. Даже если вы победите в этой битве, впечатления будут очень неприятными. Вы потеряете больше, чем получите. Другие люди вас не поддержат. Полагаться нужно только на себя.
5 жезлов Таро - значение
Карта говорит о переменах. Вы проходите трансформационный период. Ненужные люди будут отсеиваться.
Также возможна конкуренция. Чтобы отстоять свои позиции, Скорпионам нужно быть лучше других, говорит гороскоп Таро.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2023 Стрелец
4 мечей Таро - значение
Карта ожидания или отдыха. Нежелательно предпринимать активные действия. В июле хорошо проходить обследования, поехать в санаторий.
7 жезлов Таро - значение
Стрельцам нужно будет отстаивать свои позиции и права. Вы будете лучше других.
Есть вероятность того, что представители знака столкнуться с трудностями на пути к прогрессу. Но вы продолжаете сражаться за свои идеи.
Шут Таро - значение
Карта нового начала. Вы получите неожиданную новость. Могут начаться новые отношения или появится новая работа.
Сила Таро - значение
Стрельцы справятся с любыми проблемами и трудностями. Вам даже не понадобится помощь других людей.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2023 Козерог
3 жезлов Таро - значение
Вы готовы идти вперед и начать активно действовать. Рядом с вами будет группа людей. Возможно вы вливаетесь в какой-то коллектив.
10 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Вас "накроет" денежный дождь. Будет хорошая прибыль.
Вы можете получить новый статус или должность. Вы получите помощь семьи.
2 пентаклей Таро - значение
Деньги и приходят, и уходят. Распределяйте свои доходы и расходы. Карта советует считать деньги.
Башня Таро - значение
Планы неожиданно поменяются. То, на что вы рассчитывали, не произойдет. Либо вы сами измените решение.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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