Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньги

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на второй месяц лета, читайте материалы:
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет трансформация. Водолеям нужно готовиться к переменам, а у Рыб будет финансово прибыльный месяц.
Гороскоп Таро на июль 2024 Козерог
4 пентаклей Таро - значение
Карта стабильности. Вы твердо стоите на ногах. Доход будет постоянный. Очень хорошая карта для сделок с недвижимостью.
Туз мечей Таро - значение
Вас ждет новое начало, новые возможности. Ситуация прояснится. Вы будете высказывать свое мнение. У Козерогов появится возможность стать лидером.
Смерть Таро, 5 пентаклей - значение
Карта трансформации и завершения.
Если вам приходилось кому-то помогать, то это прекратится. Если вы ощущали жалость к себе, то ситуация изменится. Вы избавитесь от того, что вам не нужно.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2024 Водолей
5 мечей Таро - значение
Карта перемен. Нужно меняться самому или менять окружение. Есть риск конфликта, кто-то вас не поддержит. С этим человеком придется расстаться.
Паж пентаклей Таро - значение
Придут небольшие деньги. Это могут быть алименты, деньги на детей.
Если вы чему-то обучаетесь, то что-то пойдет не так, предупредила таролог. Не зацикливайтесь на проблеме, двигайтесь дальше.
Сила Таро - значение
Вы легко справитесь с проблемой. Вы сильнее, чем думаете.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на июль 2024 Рыбы
Паж кубков Таро - значение
Вас ждет радостная новость или вы начнете заниматься чем-то, что принесет удовольствие. У вас появится хобби или проснется творческий потенциал.
Кроме того, вас ждет прибыль, подарок, выгодное предложение.
9 пентаклей Таро - значение
Карта изобилия. Вы сможете позволить себе и у вас будут деньги на покупки для себя.
Завершится какой-то прибыльный проект.
3 пентаклей Таро - значение
Карта говорит о договоренности, работе в команде. Возможно вы наймете себе ассистента.
То, что вы начнете сейчас, принесет доход в будущем.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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