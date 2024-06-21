Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньги

Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака во второй месяц лета.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на второй месяц лета, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет трансформация. Водолеям нужно готовиться к переменам, а у Рыб будет финансово прибыльный месяц.

Гороскоп Таро на июль 2024 Козерог

4 пентаклей Таро - значение

Карта стабильности. Вы твердо стоите на ногах. Доход будет постоянный. Очень хорошая карта для сделок с недвижимостью.

Туз мечей Таро - значение

Вас ждет новое начало, новые возможности. Ситуация прояснится. Вы будете высказывать свое мнение. У Козерогов появится возможность стать лидером.

Смерть Таро, 5 пентаклей - значение

Карта трансформации и завершения.

Если вам приходилось кому-то помогать, то это прекратится. Если вы ощущали жалость к себе, то ситуация изменится. Вы избавитесь от того, что вам не нужно.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Водолей

5 мечей Таро - значение

Карта перемен. Нужно меняться самому или менять окружение. Есть риск конфликта, кто-то вас не поддержит. С этим человеком придется расстаться.

Паж пентаклей Таро - значение

Придут небольшие деньги. Это могут быть алименты, деньги на детей.

Если вы чему-то обучаетесь, то что-то пойдет не так, предупредила таролог. Не зацикливайтесь на проблеме, двигайтесь дальше.

Сила Таро - значение

Вы легко справитесь с проблемой. Вы сильнее, чем думаете.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2024 Рыбы

Паж кубков Таро - значение

Вас ждет радостная новость или вы начнете заниматься чем-то, что принесет удовольствие. У вас появится хобби или проснется творческий потенциал.

Кроме того, вас ждет прибыль, подарок, выгодное предложение.

9 пентаклей Таро - значение

Карта изобилия. Вы сможете позволить себе и у вас будут деньги на покупки для себя.

Завершится какой-то прибыльный проект.

3 пентаклей Таро - значение

Карта говорит о договоренности, работе в команде. Возможно вы наймете себе ассистента.

То, что вы начнете сейчас, принесет доход в будущем.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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