Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно пересмотреть сой бюджет. Тельцы получат хорошую новость, а Близнецам нужно готовиться к переменам.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на полнолуние 22 июня, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование.

Гороскоп Таро на июль 2024 Овен

8 мечей Таро - значение

Карта страха и ограничений. Вас что-то сдерживает и не дает возможности сделать шаг. Возможно какие-то мысли не дают покоя.

2 пентаклей Таро - значение

Вам нужно тщательно просчитать свои доходы и расходы. Есть опасения, что прибыли не будет. Возможно вы обдумываете какие-то финансовые решения.

8 пентаклей Таро - значение

Это карта мастера. Деньги придут. Вам не нужно сотрудничество с кем-то, потому что вы знаете свое дело и сможете справиться самостоятельно.

Овны могу получить награду за свое финансовое мастерство.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Телец

6 мечей Таро - значение

Вас ждет движение вперед, прогресс. От какого-то берега придется отойти, возможно даже расстаться и уйти. Впереди вас ждут хорошие времена, вы плывете к лучшим берегам.

Возможно вы поедете в отпуск, путешествие.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

6 кубов Таро - значение

Что-то напомнит вам приятные моменты из прошлого. Состоятся встречи с друзьями, которых вы давно знаете. Кто-то вам покажет свою любовь.

4 жезлов Таро - значение

Тельцов ждет праздник. Ощущение стабильности, защищенности. Вы получите хорошую новость. Будете отмечать новоселье.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Близнецы

3 кубков Таро - значение

С группой людей Близнецы будут что-то праздновать. Вас пригласят на день рождения или свадьбу. Возможно состоится совместное путешествие.

Рыцарь мечей Таро - значение

К вам придет информация, на которую нужно быстро отреагировать. Вас ждет неожиданная поездка. Приедут гости. Нужно будет быстро принимать решения.

Также эта карта обозначает молодого человека. По гороскопу он Близнецы, Весы или Водолей.

5 кубков Таро - значение

Что-то не складывается и идет не так, как вы задумали. Не начинайте грустить по этому поводу, идите дальше. У вас есть две возможности. Они лучше тех, которые были. Поэтому стоит посмотреть на вещи по-другому. Перемены происходят к лучшему. Фокусируйтесь на будущем, а не на прошлом.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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