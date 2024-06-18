УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены

Анна Ярославская
18 июня 2024, 12:16
86
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно пересмотреть сой бюджет. Тельцы получат хорошую новость, а Близнецам нужно готовиться к переменам.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на полнолуние 22 июня, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование.

Гороскоп Таро на июль 2024 Овен

8 мечей Таро - значение

Карта страха и ограничений. Вас что-то сдерживает и не дает возможности сделать шаг. Возможно какие-то мысли не дают покоя.

2 пентаклей Таро - значение

Вам нужно тщательно просчитать свои доходы и расходы. Есть опасения, что прибыли не будет. Возможно вы обдумываете какие-то финансовые решения.

8 пентаклей Таро - значение

Это карта мастера. Деньги придут. Вам не нужно сотрудничество с кем-то, потому что вы знаете свое дело и сможете справиться самостоятельно.

Овны могу получить награду за свое финансовое мастерство.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Телец

6 мечей Таро - значение

Вас ждет движение вперед, прогресс. От какого-то берега придется отойти, возможно даже расстаться и уйти. Впереди вас ждут хорошие времена, вы плывете к лучшим берегам.

Возможно вы поедете в отпуск, путешествие.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

6 кубов Таро - значение

Что-то напомнит вам приятные моменты из прошлого. Состоятся встречи с друзьями, которых вы давно знаете. Кто-то вам покажет свою любовь.

4 жезлов Таро - значение

Тельцов ждет праздник. Ощущение стабильности, защищенности. Вы получите хорошую новость. Будете отмечать новоселье.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Близнецы

3 кубков Таро - значение

С группой людей Близнецы будут что-то праздновать. Вас пригласят на день рождения или свадьбу. Возможно состоится совместное путешествие.

Рыцарь мечей Таро - значение

К вам придет информация, на которую нужно быстро отреагировать. Вас ждет неожиданная поездка. Приедут гости. Нужно будет быстро принимать решения.

Также эта карта обозначает молодого человека. По гороскопу он Близнецы, Весы или Водолей.

5 кубков Таро - значение

Что-то не складывается и идет не так, как вы задумали. Не начинайте грустить по этому поводу, идите дальше. У вас есть две возможности. Они лучше тех, которые были. Поэтому стоит посмотреть на вещи по-другому. Перемены происходят к лучшему. Фокусируйтесь на будущем, а не на прошлом.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на июль гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

12:47 Украина
Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

12:06 Украина
Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

11:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах 8190

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

Мне нужна тишина : защитница Мариуполя Пташка прекращает службу 2275

"Мне нужна тишина": защитница Мариуполя "Пташка" прекращает службу

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев 1958

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диван 1813

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диван

Последние новости

13:16

"Пройдем, восстановим мир": Кулеба рассказал, как Украина заставила нервничать Кремль

13:14

Пальчики оближете: вкуснейший способ, как замариновать кабачкиВидео

13:12

Потап неожиданно обратился к Максиму Галкину - что случилось

13:06

3 знака зодиака, которые никогда не слушают других

12:47

Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

Кулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасыКулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасы
12:38

Почему киви нужно есть с кожурой: секрет, который удивит своей пользойВидео

12:21

Народное средство из 3 ингредиентов пробьет любой засор: как его сделатьВидео

12:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - переменыВидео

12:06

Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

Реклама
12:03

"Придет и твое время": известная украинская актриса вступила в ряды ВСУ

11:59

РПЦ начинает инфокампанию против Украины в мире: Госслужба по этнополитике отреагировала

11:38

Уже не прорвутся: оккупанты увязли в окружении в Волчанске - новые подробности

11:27

Лучше чем из магазина: женщина показала как сделать спрей для мытья зеркалВидео

11:27

Сильный удар по здоровью и много проблем: почему вредно ложиться спать после 1 часа ночи

11:05

F-16 будут, а пилоты нет: США подозревают в "затягивании" подготовки украинцев

10:59

Новая горячая точка: Кулик оценил вероятность начала войны между КНДР и Южной Кореей

10:56

Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и причем тут Украина: ответ эксперта

10:45

Перевод ядерного оружия в готовность: НАТО может сделать важный шаг - Свитан

10:43

Хочет смерти: Киркоров находится в тяжелом состоянии

10:40

Женщина 20 лет получала зарплату, ничего не делая: как ей это удалось

Реклама
10:37

Китайский гороскоп на завтра 19 июня: Собакам - нежелательные проблемы, Крысам - напряженный день

10:32

Личностный тест за 2 минуты: что форма кулака может о вас рассказать

10:20

Гороскоп на завтра 19 июня: Львам - ужасный стресс, Стрельцам - время отдохнуть

10:12

Берем кабачок и готовим шикарные голубцы: феерический способВидео

09:58

Вступление Украины в НАТО: в Белом доме сделали важное заявление о конце войны

09:54

Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарованиеВидео

09:53

Головоломка со спичками: всего за два хода надо сложить наибольшее число

09:49

Окончание войны в Украине: в США сказали, был ли Саммит мира успешным началом

09:30

На мирных переговорах Россию будет представлять Медведев?мнение

09:14

"Показывают чудеса": полковник оценил успешное наступление ВСУ на Востоке

09:01

Чем убрать налет от воды всего за 1 минуту: самый простой методВидео

09:00

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомВидео

08:44

"Жизнь одна": Маша Ефросинина пошла на кардинальные перемены

08:28

РФ перебрасывает войска из Донецкой области: в ISW раскрыли последствия контратак ВСУ

08:21

В "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ

08:07

Не из-за Галкина: почему развелись путинист Филипп Киркоров и Алла Пугачева

07:47

Столтенберг сказал, как закончить войну в Украине и от чего зависят сроки

06:54

Атака дронов в РФ: в Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктамиВидео

06:36

Путин сам загнал себя в ловушкумнение

04:53

Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

Реклама
04:23

Самый модный маникюр 2024 года: нашумевшие тренды, которые захочется повторитьВидео

03:58

Плацдарм для освобождения области: полковник оценил продвижение ВСУ на Востоке

03:20

Клопотенко рассказал, что любит кушать Елена Зеленская

02:40

Как приготовить хлебный квас в домашних условиях: повар рассказал об очень простом рецептеВидео

02:00

Предательница Наташа Королева выдворила Тарзана из дома

01:30

Что чувствует кошка, когда ее усыпляют: почему не стоит это делать

00:25

Три точки напряжения: названы направления, где враг больше всего давит на ВСУ

17 июня, понедельник
23:38

Отправка инструкторов в Украину: министр сказал, готова ли Канада на этот шаг

22:57

Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

22:52

Зинченко о первом провале на Евро-2024 с Румынией: "Очень стыдно"

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять