Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц лета Ракам, Львам и Девам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе Раки могут получить трагическое известие. Львы получат поддержку, а Девам нужно готовиться к изменениям в жизни.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2024: Овнам - везение, Тельцам - поездка, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на август 2024 Рак

10 пентаклей Таро - значение

Раки получат хорошую прибыль или подарок. Возможно выгодное приобретение, повышение зарплаты. На вас прольется золотой дождь. Также Раков ждет выгодное предложение, награда.

2 кубков Таро - значение

Карта означает любовь и гармонию, романтическое знакомство, встречу со второй половинкой, свидание.

У некоторых Раков начнется выгодное сотрудничество. Эта партнерство принесет не только доход, но и радость.

Смерть Таро - значение

Кто-то или что-то уйдет из вашей жизни и это приведет к большой трансформации.

Есть риск получить известие о чьей-то смерти, особенно если этот человек был болен.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2024 Лев

9 пентаклей Таро - значение

Карта исполнения желаний, прибыли, щедрости. Будут и деньги, и желание их потратить на свой комфорт.

7 кубков Таро - значение

Львам придется делать выбор.

Королева кубков Таро - значение

Ваша подруга, мама, родственница, психолог даст совет, выслушает, окажет поддержку. По гороскопу она может быть Рак, Скорпион или Рыбы.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2024 Дева

5 кубков Таро - значение

В начале месяца что-то может вас расстроить. Таролог рекомендует не акцентировать внимание на печалях. Не смотрите в прошлое - его не изменить.

5 пентаклей Таро - значение

Дев ждут перемены. Возможно у вас будет некоторый страх перед тем, что что-то будет меняться.

Повешенный Таро - значение

Ситуация затянулась. Вы подсознательно ощущаете, что перемены должны произойти, и надеетесь, что они будут к лучшему.

В августе ситуация станет понятной. Вы сможете все детально проанализировать и принять решение.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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