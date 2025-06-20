Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в второй месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Гороскоп Таро на июль 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака ждут перемены

Кто потеряет деньги

У кого начнется время любви и романтики

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно будет преодолеть препятствие. Тельцы могут столкнуться с конфликтной ситуацией. В жизни Близнецов произойдут перемены, завершится какой-то цикл жизни, пишет Главред.

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Гороскоп Таро на июль 2025 Овен

Паж жезловТаро - значение

Вы строите планы на будущее. Возможно это будет встреча, путешествие.

Вас ждут хорошие новости, подарок, свидание.

Влюбленные Таро - значение

Не исключено заключение брака, контракта, сделки купли/продажи.

Эта карта говорит о любви, романтике, свидании.

Пятерка пентаклей Таро - значение

Овны получат небольшие деньги. Что-то будет стоить больше, чем вы ожидали.

Есть риск потерять деньги, либо вы будете финансово помогать кому-то.

Вас ждет небольшое препятствие. Но не стоить грустить, нужно просто его преодолеть и выполнить задачу.

Есть риск болезни или плохого самочувствия.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2025 Телец

Иерофант Таро - значение

Карта консервативности, стабильности, священника и церкви. Что-то неизменно и повторяется из года в год.

Не исключена свадьба, венчание, крестины, какой-то другой традиционный ритуал.

Туз мечей Таро - значение

Вы получите новую информацию. Появятся идеи. Возможно вам придется что-то "отрезать".

Не исключено, что кому-то понадобится хирургическое вмешательство.

5 мечей Таро - значение

Карта перемен. Кто-то с вами будет не согласен. Например, ваш начальник, член семьи будет противоречить.

Возможно, вы не получите поддержку, которая вам нужна. Есть риск конфликта.

Вам нужно адаптироваться и преодолеть кризис, если вы хотите настаивать на своем.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2025 Близнецы

Шут Таро - значение

Нулевая карта, которая говорит о новых возможностях. Прошлое уже не имеет значения. Эта карта говорит о свободе, освобождении и риске.

Шут предназначен для новых начинаний, расширения кругозора и использования шанса, подсказанного интуицией. Также эта карта указывает на наивность и волнение от неизвестного,

Колесо фортуны Таро - значение

Удача на вашей стороне. Вам в чем-то повезет. Произойдут неизбежные и часто положительные трансформации. Один цикл жизни заканчивается и начинается новый.

Колесо Фортуны символизирует неотвратимость перемен и указывает на перекрестки судьбы, когда при выборе ломаются шаблоны.

Луна Таро - значение

Луна может давать неясность, туманность, события, которые быстро меняются. Значения — иллюзия, впечатлительность, обман, путаница, раздор.

Луна говорит о хорошем моменте для глубокой работы с подсознанием, о готовности увидеть и принять себя реального. Карта призывает освободить от контроля эмоции, чтобы добраться до самого сокровенного внутри себя.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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