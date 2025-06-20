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Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги

Анна Ярославская
20 июня 2025, 12:41
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц лета Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на июль 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам стоит тщательно обдумывать каждый свой шаг, Львы откроют для себя новые возможности. У Дев появится тяга к знаниям, пишет Главред.

видео дня

Гороскоп Таро на июль 2025 Рак

8 пентаклей Таро - значение

Карта ограничений. Вы что-то хотите сделать, но вас сковывают обстоятельства.

Мнение окружающих давит на вас. Вам мешает чувство вины или чувство долга.

3 мечей Таро - значение

Если вы что-то планировали, то вряд ли это увенчается успехом.

Возможен конфликт или несогласие с кем-то. Планы поменяются.

Справедливость Таро - значение

Карта юридических отношений, судов. Возможны переговоры. Вы не будете соглашаться со второй стороной. Таролог советует взвешивать свои слова и действия.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2025 Лев

9 мечей Таро - значение

Вы устали от чего-то и хотите уйти. Вам надоела работа и вы ее бросаете. Или разрываете отношения. Вы как будто говорите: "С меня хватит!".

Туз мечей Таро - значение

К вам придет ясность и понимание ситуации. Вы находите новый путь. Открываются новые двери и возможности.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) появится в вашей жизни. Этот человек не эмоционален, но логичен.

Возможно он даст вам совет, окажет поддержку.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2025 Дева

8 мечей Таро - значение

Обстоятельства вас ограничивают. Вы тратите свое личное время на решение каких-то вопросов.

Есть риск изоляции. Например, вы ляжете в клинику, отправитесь в санаторий.

8 пентаклей Таро - значение

Деньги, работа и клиенты у вас будут. Возможно вы пойдете обучаться новому мастерству.

Отшельник Таро - значение

Вы погрузитесь в какое-то обучение, появится тяга к знаниям.

Возможно, вы просто будете очень погружены в свою работу.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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