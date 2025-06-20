Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам стоит тщательно обдумывать каждый свой шаг, Львы откроют для себя новые возможности. У Дев появится тяга к знаниям, пишет Главред.
Гороскоп Таро на июль 2025 Рак
8 пентаклей Таро - значение
Карта ограничений. Вы что-то хотите сделать, но вас сковывают обстоятельства.
Мнение окружающих давит на вас. Вам мешает чувство вины или чувство долга.
3 мечей Таро - значение
Если вы что-то планировали, то вряд ли это увенчается успехом.
Возможен конфликт или несогласие с кем-то. Планы поменяются.
Справедливость Таро - значение
Карта юридических отношений, судов. Возможны переговоры. Вы не будете соглашаться со второй стороной. Таролог советует взвешивать свои слова и действия.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2025 Лев
9 мечей Таро - значение
Вы устали от чего-то и хотите уйти. Вам надоела работа и вы ее бросаете. Или разрываете отношения. Вы как будто говорите: "С меня хватит!".
Туз мечей Таро - значение
К вам придет ясность и понимание ситуации. Вы находите новый путь. Открываются новые двери и возможности.
Король мечей Таро - значение
Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) появится в вашей жизни. Этот человек не эмоционален, но логичен.
Возможно он даст вам совет, окажет поддержку.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на июль 2025 Дева
8 мечей Таро - значение
Обстоятельства вас ограничивают. Вы тратите свое личное время на решение каких-то вопросов.
Есть риск изоляции. Например, вы ляжете в клинику, отправитесь в санаторий.
8 пентаклей Таро - значение
Деньги, работа и клиенты у вас будут. Возможно вы пойдете обучаться новому мастерству.
Отшельник Таро - значение
Вы погрузитесь в какое-то обучение, появится тяга к знаниям.
Возможно, вы просто будете очень погружены в свою работу.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Бабочки в животе гарантированы: 5 знаков встретят свою настоящую любовь летом
- Пришли на Землю не случайно: ТОП-3 знака, которые имеют уникальную миссию
- Уже зимой будет кольцо: 4 знака, которым звезды обещают любовь до конца года
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред