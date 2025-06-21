Гороскоп Таро на июль 2025: Весам - кража, Скорпионам - триумф, Стрельцам - новый путь

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в середине лета Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Гороскоп Таро на июль 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Кому стоит опасаться хитрости других людей

Кто получит хорошую прибыль

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на июль 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.

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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам в июле нужно проявить осторожность. Скорпионам стоит опасаться соблазнов. У Стрельцов начнется новый этап жизни, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Весы

Королева пентаклей Таро - значение

У вас будет возможность заработать. Вы получите ценный подарок.

Рядом с вами будет женщина, по гороскопу она - Телец, Дева, Козерог.

Жрица Таро - значение

Раскроется тайна. Вы узнаете ответы на свои вопросы.

Совет карты: доверяйте своей интуиции.

Если вы подписываете какой-то договор, то обязательно уточняйте все нюансы. Есть что-то, что скрыто от ваших глаз.

7 мечей Таро - значение

За вашей спиной идут какие-то разговоры. Кто-то уйдет из вашей команды, не предупредив, и заберет с собой ваших клиентов или ваши идеи.

Не раскрывайте свои планы и намерения. Опасайтесь воровства.

Кто-то, возможно, вмешивается в ваши отношения.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2025 - Скорпион

Дьявол Таро - значение

Карта соблазнов и зависимостей. Кто-то может на вас давить или манипулировать. Не верьте всему, что вам будут говорить. Кто-то хочет вас использовать.

6 жезлов Таро - значение

Вы выйдете победителем из ситуации. Вас ждет триумф. Вы получите признание и похвалу.

9 пентаклей Таро - значение

Как результат вы получите деньги и ценности. Ваша зарплата станет больше. прибыль будет.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Стрелец

Иерофант Таро - значение

Вам могут сделать предложение руки и сердца.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рак, Рыба, Скорпион) будет рядом с вами. Возможно это врач, психолог, друг. Это человек вас выслушает и даст совет.

Паж пентаклей Таро - значение

Вы будете считать бюджет, оплачивать счета.

Вы получите прибыль, но небольшую.

Возможно вы начнете небольшой бизнес или займетесь обучением.

Шут Таро - значение

Карта свободы, освобождения. Может быть вы уволитесь с работы или разорвете отношения.

Вы начинаете новый путь и наслаждаетесь этим процессом.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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