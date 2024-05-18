Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Ракам, Львам и Девам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Раков июнь начнется прекрасно - с хороших новостей и радостных событий. У Львов будет хороший финансовый месяц, а Девы столкнутся с критикой.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Рак

Туз кубков Таро значение

Вселенная готовит подарок. Вас ждет предложение, приятная встреча, откроется возможность. Эмоции будут лить через край.

В июне в жизни Раков будут радостные события. Не упустите свой шанс.

Паж кубков Таро значение

Раки получат прибыль, приз, награду. Вас или кого-то из ваших близких ждет признание.

Возможна новость о беременности.

Рыцарь пентаклей Таро значение

Финансовая ситуация продвигается в правильном направлении и будет стабильной. Раки могут получить предложение о новой работе.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Лев

10 пентаклей Таро значение

На Львов прольется денежный дождь. Вы получите выгодные финансовые предложения, хороший заработок. В бизнесе - прибыль. Вы получите поддержку от семьи и ценный подарок.

"То, что вы цените больше всего, вы получите в июне", - сказала таролог.

Все закончится лучше, чем вы думали.

Звезда Таро значение

Карта исполнения желаний. Львы будут сиять и окажутся в центре внимания.

Жрица Таро значение

Слушайте свою интуицию, советует карта. Откроются тайны, секреты, информация, которую вы не знали. Кто-то откроет свои карты.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Дева

4 пентаклей Таро значение

Карта говорит о стабильной финансовой ситуации. Вы держитесь за свое имущество. Вы будете обладать какими-то ценностями. Это могут быть клиенты, стабильная работа, покупка недвижимости.

Император Таро значение

Авторитетный человек, начальник, судья, босс, отец. По гороскопу - Овен. Он будут руководить вами, давать указания. Вы прислушиваетесь к этому человеку.

5 кубков Таро значение

Карта огорчений, разочарований. В соединении с Императором может говорить о критике.

Это эмоциональная карта. Девы могут понести потери и остро на это отреагировать.

Анжела Перл советует не фокусироваться на потерях - не все кубки перевернуты. На самом деле есть новые возможности, поэтому не стоит сожалеть о том, что ушло.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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