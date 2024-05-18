Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Раков июнь начнется прекрасно - с хороших новостей и радостных событий. У Львов будет хороший финансовый месяц, а Девы столкнутся с критикой.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги.
Гороскоп Таро на июнь 2024 Рак
Туз кубков Таро значение
Вселенная готовит подарок. Вас ждет предложение, приятная встреча, откроется возможность. Эмоции будут лить через край.
В июне в жизни Раков будут радостные события. Не упустите свой шанс.
Паж кубков Таро значение
Раки получат прибыль, приз, награду. Вас или кого-то из ваших близких ждет признание.
Возможна новость о беременности.
Рыцарь пентаклей Таро значение
Финансовая ситуация продвигается в правильном направлении и будет стабильной. Раки могут получить предложение о новой работе.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2024 Лев
10 пентаклей Таро значение
На Львов прольется денежный дождь. Вы получите выгодные финансовые предложения, хороший заработок. В бизнесе - прибыль. Вы получите поддержку от семьи и ценный подарок.
"То, что вы цените больше всего, вы получите в июне", - сказала таролог.
Все закончится лучше, чем вы думали.
Звезда Таро значение
Карта исполнения желаний. Львы будут сиять и окажутся в центре внимания.
Жрица Таро значение
Слушайте свою интуицию, советует карта. Откроются тайны, секреты, информация, которую вы не знали. Кто-то откроет свои карты.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2024 Дева
4 пентаклей Таро значение
Карта говорит о стабильной финансовой ситуации. Вы держитесь за свое имущество. Вы будете обладать какими-то ценностями. Это могут быть клиенты, стабильная работа, покупка недвижимости.
Император Таро значение
Авторитетный человек, начальник, судья, босс, отец. По гороскопу - Овен. Он будут руководить вами, давать указания. Вы прислушиваетесь к этому человеку.
5 кубков Таро значение
Карта огорчений, разочарований. В соединении с Императором может говорить о критике.
Это эмоциональная карта. Девы могут понести потери и остро на это отреагировать.
Анжела Перл советует не фокусироваться на потерях - не все кубки перевернуты. На самом деле есть новые возможности, поэтому не стоит сожалеть о том, что ушло.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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