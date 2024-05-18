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Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успех

Анна Ярославская
18 мая 2024, 09:59
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Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета трем знакам зодиака - Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на первый месяц лета, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы находятся в начале нового пути. Скорпионы получат результат благодаря своей харизме. У Стрельцов появится новая финансовая возможность.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Весы

10 кубков Таро - значение

Карта исполнения желания и счастья. Результат превзойдет ожидания. Все получится так, как вы хотите, а может быть даже лучше.

2 жезлов Таро - значение

Карта говорит об отношениях на расстоянии или поездке. Будет много общения по телефону, коллаборация, партнерство.

Вы захотите расширить свои горизонты и планировать будущее.

Паж жезлов Таро - значение

Вы находитесь в начале пути. Возможно у вас не хватает опыта в какой-то сфере и нужно будет обучаться на ходу.

Также Весам придется проявить заботу о другом человеке, возможно - о ребенке.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Скорпион

9 кубков Таро - значение

Карта исполнения желания. Вы приобретете что-то, о чем мечтали давно. Вас пригласят на праздник или вы сами будуте организовывать событие.

Скорпионов ждут призы и награды. Вы будете очень счастливы, довольны и горды собой.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете. Вы проявите свою харизму и талант и справитесь с любой ситуацией.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Скорпион, Рыба или Рак по гороскопу). Этот человек сострадательный, заботливый, внимательный. По профессии - психолог, врач. Этот человек сыграет роль в жизни Скорпионов в июне.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2024 Стрелец

Туз пентаклей Таро - значение

Перед Стрельцами откроется новая финансовая возможность. Вы получите прибыль, предложение по работе.

Со здоровьем у Стрельцов все будет хорошо в июне.

Суд Таро - значение

Возможно вы получите деньги по решению суда.

В целом, эта карта не всегда говорит о юридических делах. Это может быть важное известие, информация. Это поменяет вашу жизнь. Вы примете судьбоносное решение, которое изменит все к лучшему.

10 кубков Таро - значение

Карта получения результата, брака, свадьбы, рождения ребенка.

Какой-то процесс завершится триумфом для Стрельцов. Желания исполнятся, а результат превзойдет все ожидания.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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