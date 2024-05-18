Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успех

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на первый месяц лета, читайте материалы:
- Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньги
- Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарование
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы находятся в начале нового пути. Скорпионы получат результат благодаря своей харизме. У Стрельцов появится новая финансовая возможность.
Гороскоп Таро на июнь 2024 Весы
10 кубков Таро - значение
Карта исполнения желания и счастья. Результат превзойдет ожидания. Все получится так, как вы хотите, а может быть даже лучше.
2 жезлов Таро - значение
Карта говорит об отношениях на расстоянии или поездке. Будет много общения по телефону, коллаборация, партнерство.
Вы захотите расширить свои горизонты и планировать будущее.
Паж жезлов Таро - значение
Вы находитесь в начале пути. Возможно у вас не хватает опыта в какой-то сфере и нужно будет обучаться на ходу.
Также Весам придется проявить заботу о другом человеке, возможно - о ребенке.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2024 Скорпион
9 кубков Таро - значение
Карта исполнения желания. Вы приобретете что-то, о чем мечтали давно. Вас пригласят на праздник или вы сами будуте организовывать событие.
Скорпионов ждут призы и награды. Вы будете очень счастливы, довольны и горды собой.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем вы думаете. Вы проявите свою харизму и талант и справитесь с любой ситуацией.
Король кубков Таро - значение
Мужчина (Скорпион, Рыба или Рак по гороскопу). Этот человек сострадательный, заботливый, внимательный. По профессии - психолог, врач. Этот человек сыграет роль в жизни Скорпионов в июне.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2024 Стрелец
Туз пентаклей Таро - значение
Перед Стрельцами откроется новая финансовая возможность. Вы получите прибыль, предложение по работе.
Со здоровьем у Стрельцов все будет хорошо в июне.
Суд Таро - значение
Возможно вы получите деньги по решению суда.
В целом, эта карта не всегда говорит о юридических делах. Это может быть важное известие, информация. Это поменяет вашу жизнь. Вы примете судьбоносное решение, которое изменит все к лучшему.
10 кубков Таро - значение
Карта получения результата, брака, свадьбы, рождения ребенка.
Какой-то процесс завершится триумфом для Стрельцов. Желания исполнятся, а результат превзойдет все ожидания.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на май 2024 для Львов: что принесет последний месяц весны
- Гороскоп на май 2024 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любви
- Гороскоп на май 2024 для Рыб: удачная поездка и повышение на работе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред