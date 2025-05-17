Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Гороскоп Таро на июнь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие перемены произойдут в финансах у Близнецов

Кто получит награду в июне

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам месяц принесет финансовую стабильность. Тельцы пойдут по новому пути. В жизни Близнецов подует ветер перемен, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июнь 2025 Овен

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости, просветления. Вы можете давать хорошие советы.

Ваше будущее станет вам понятно. Овнов ждет лестница вверх. Появится цель или мечта.

5 кубков Таро - значение

Ждите новостей о детях. Возможно необходимо будет потратить деньги на ребенка.

Овны могут пойти учиться. Появится шанс монетизировать свои идеи, главное - уделить им время. Вы только в начале пути, свидетельствует расклад Таро.

4 пентаклей Таро - значение

Карта финансовых накоплений. Возможно вы будете арендовать или покупать недвижимость.

У вас появится ощущение безопасности. Будет стабильная работа и зарплата.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 Телец

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя. Вы получится все, что вы планируете. Вы сдадите экзамен, получите диплом или работу.

Тельцы получат награду, приз.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Влюбленные Таро - значение

Некоторые Тельцы объявят о помолвке или свадьбе. Возможно вы встретите свою любовь, получите контракт на работу своей мечты.

Маг Таро - значение

Пришло время показать себя. Вы сделаете шаг в новом направлении.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 Близнецы

2 пентаклей Таро - значение

Подует ветер перемен в финансовой сфере. Возможно, вы будете менять работу, переводить деньги или получать переводы. Не исключена коллаборация, партнерство.

Справедливость Таро - значение

Карта баланса. Подумайте, где у вас "перекос". Таролог посоветовала составить список ценностей. Возможно вы фокусируетесь не на том, что вам на самом деле нужно.

4 пентаклей Таро - значение

Попридержите деньги. Займитесь накоплениями. Возможно вы будете получать деньги от недвижимости. Если вы делите с кем-то финансы, то вы останетесь при своем.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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