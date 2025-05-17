Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги

Вы узнаете:
- Какие перемены произойдут в финансах у Близнецов
- Кто получит награду в июне
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам месяц принесет финансовую стабильность. Тельцы пойдут по новому пути. В жизни Близнецов подует ветер перемен, пишет Главред.
Гороскоп Таро на июнь 2025 Овен
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости, просветления. Вы можете давать хорошие советы.
Ваше будущее станет вам понятно. Овнов ждет лестница вверх. Появится цель или мечта.
5 кубков Таро - значение
Ждите новостей о детях. Возможно необходимо будет потратить деньги на ребенка.
Овны могут пойти учиться. Появится шанс монетизировать свои идеи, главное - уделить им время. Вы только в начале пути, свидетельствует расклад Таро.
4 пентаклей Таро - значение
Карта финансовых накоплений. Возможно вы будете арендовать или покупать недвижимость.
У вас появится ощущение безопасности. Будет стабильная работа и зарплата.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2025 Телец
6 жезлов Таро - значение
Карта победителя. Вы получится все, что вы планируете. Вы сдадите экзамен, получите диплом или работу.
Тельцы получат награду, приз.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Влюбленные Таро - значение
Некоторые Тельцы объявят о помолвке или свадьбе. Возможно вы встретите свою любовь, получите контракт на работу своей мечты.
Маг Таро - значение
Пришло время показать себя. Вы сделаете шаг в новом направлении.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2025 Близнецы
2 пентаклей Таро - значение
Подует ветер перемен в финансовой сфере. Возможно, вы будете менять работу, переводить деньги или получать переводы. Не исключена коллаборация, партнерство.
Справедливость Таро - значение
Карта баланса. Подумайте, где у вас "перекос". Таролог посоветовала составить список ценностей. Возможно вы фокусируетесь не на том, что вам на самом деле нужно.
4 пентаклей Таро - значение
Попридержите деньги. Займитесь накоплениями. Возможно вы будете получать деньги от недвижимости. Если вы делите с кем-то финансы, то вы останетесь при своем.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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