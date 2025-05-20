Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Анна Ярославская
20 мая 2025, 10:22
78
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на июнь 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто будет победителем в июне
  • У кого сбудутся все мечты

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждут новые знакомства, Львы получат прибыль и результат. Девам нужно обдумывать свой каждый шаг, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июнь 2025 Рак

2 кубков Таро - значение

Раков ждут встречи, свидания, любовь, положительные эмоции. В вашу жизнь войдет новый человек.

В работе эта карта может проиграться как подписание контракта или удачное партнерство.

Дьявол Таро - значение

Стоит проявить осторожность, поскольку есть риск манипуляций со стороны других людей.

Умеренность Таро - значение

Не торопись, всему свое время. Пусть все развивается медленно, шаг за шагом. Вы должны проявлять спокойствие и уметь говорить "нет".

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 Лев

8 пентаклей Таро - значение

У вас будет и работа, и деньги в июне. Львы получат награды, доход, премию. Вы можете повысить свой уровень мастерства.

7 пентаклей Таро - значение

Львы будут собирать финансовый урожай. Вы получите результаты своего труда и вложенного времени.

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя. Вы будете довольны. У вас все получится так, как вы хотите.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 Дева

Сила Таро - значение

Вы справитесь с любой ситуацией. Что бы не произошло, вам нужно почувствовать свою силу, тогда все пройдет шикарно.

3 пентаклей Таро - значение

Карта денег, финансовой прибыли. Что-то активно приносит вам доход. Возможно повышение. Девы будут работать с группой людей. Клиенты и заказы у вас будут, свидетельствует расклад Таро.

Рыцарь мечей Таро - значение

Девам нужно будет обыграть кого-то, обдумать свой следующий ход. Вы анализируете ситуацию перед тем, как принять решение. В целом, вас ждет продвижение в делах.

10 кубковТаро - значение

Карта исполнения желаний. Также могут появиться новые мечты. То, чего вы хотите, обязательно сбудется.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Лев гороскоп Дева гороскоп Рак Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Статус-кво не изменился": в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина

"Статус-кво не изменился": в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина

11:56Политика
"Дьявол кроется в деталях": у Путина оценили сроки заключения мира с Украиной

"Дьявол кроется в деталях": у Путина оценили сроки заключения мира с Украиной

11:14Война
Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

10:10Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

Последние новости

11:56

"Статус-кво не изменился": в ОП и СНБО подвели итоги переговоров Трампа и Путина

11:49

"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

11:32

Украинских водителей предупредили о наложении штрафов: кого будут наказывать

11:16

21 мая нельзя ссориться и ругаться: какой праздник и день ангела

11:14

"Дьявол кроется в деталях": у Путина оценили сроки заключения мира с Украиной

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
11:02

1450 гривен за килограмм: украинцы хватаются за головы от цен на ягоды

10:45

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

10:24

Чтобы не потерять деньги: эксперты ответили, в какой валюте хранить сбережения

10:22

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Реклама
10:10

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

09:55

Многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом - детали

09:29

4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха

09:29

Гороскоп на завтра 21 мая: Девам - приятные новости, Водолеям - деньги

09:27

В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины – ЦПД

09:25

Не знают даже местные - почему Донбасс раньше был "десятой провинцией Бельгии"Видео

09:16

Взорвалась прямо на сцене: участница Евровидения 2025 попала в опасность

09:12

Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

08:33

Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

"Лидеры ошеломлены": в FT узнали о реакции ЕС на детали разговора Трампа с Путиным

Реклама
08:10

Ракетная неудача РФ: деградация или саботаж?мнение

08:02

Группа Ziferblat вернулась в Украину - как встречали на вокзале

07:24

Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

06:43

"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

06:10

Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?мнение

05:41

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

05:00

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

04:35

Почему нельзя говорить "давайте підемо": как правильно употреблять это выражениеВидео

03:30

Волосы встают дыбом: разоблачен шокирующий эксперимент ученых СССР с шимпанзеВидео

02:13

Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

01:46

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

01:00

Шанс начать с чистого листа: какие знаки ждут большие перемены до конца мая

00:39

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

19 мая, понедельник
23:54

Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 года для пенсии

23:41

После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

22:51

"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

22:20

Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом

22:18

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

22:18

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решенииВидео

22:12

Растения-агрессоры: 8 цветов, которые лучше не сажать возле дома

Реклама
21:55

От Беларуси до Оскола: ВСУ начали разворачивать новый "Северный фронт"

21:42

Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

21:39

"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

21:37

РФ проигрывает войну: СМИ раскрыли ключевой признак

21:21

Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

20:55

РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

20:51

Что не так со сценой под дождем: тест, где надо найти ошибку за 6 секунд

20:34

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:22

Действительно ли в РФ: экс-участник "ВИА Игры" раскрыла, где живет Константин Меладзе

20:15

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять