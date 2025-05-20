Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц лета Ракам, Львам и Девам.

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Гороскоп Таро на июнь 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто будет победителем в июне

У кого сбудутся все мечты

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раков ждут новые знакомства, Львы получат прибыль и результат. Девам нужно обдумывать свой каждый шаг, пишет Главред.

Гороскоп Таро на июнь 2025 Рак

2 кубков Таро - значение

Раков ждут встречи, свидания, любовь, положительные эмоции. В вашу жизнь войдет новый человек.

В работе эта карта может проиграться как подписание контракта или удачное партнерство.

Дьявол Таро - значение

Стоит проявить осторожность, поскольку есть риск манипуляций со стороны других людей.

Умеренность Таро - значение

Не торопись, всему свое время. Пусть все развивается медленно, шаг за шагом. Вы должны проявлять спокойствие и уметь говорить "нет".

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 Лев

8 пентаклей Таро - значение

У вас будет и работа, и деньги в июне. Львы получат награды, доход, премию. Вы можете повысить свой уровень мастерства.

7 пентаклей Таро - значение

Львы будут собирать финансовый урожай. Вы получите результаты своего труда и вложенного времени.

6 жезлов Таро - значение

Карта победителя. Вы будете довольны. У вас все получится так, как вы хотите.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2025 Дева

Сила Таро - значение

Вы справитесь с любой ситуацией. Что бы не произошло, вам нужно почувствовать свою силу, тогда все пройдет шикарно.

3 пентаклей Таро - значение

Карта денег, финансовой прибыли. Что-то активно приносит вам доход. Возможно повышение. Девы будут работать с группой людей. Клиенты и заказы у вас будут, свидетельствует расклад Таро.

Рыцарь мечей Таро - значение

Девам нужно будет обыграть кого-то, обдумать свой следующий ход. Вы анализируете ситуацию перед тем, как принять решение. В целом, вас ждет продвижение в делах.

10 кубковТаро - значение

Карта исполнения желаний. Также могут появиться новые мечты. То, чего вы хотите, обязательно сбудется.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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