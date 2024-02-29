Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козероги могут серьезно задуматься о больших переменах. Водолеи сами связывают себе руки и боятся того, чего нет на самом деле, а Рыбы выйдут победителем из любой ситуации.
Гороскоп Таро на март 2024 Козерог
Повешенный Таро - значение
Начало месяца будет медленным. Какая-то ситуация тянется из прошлого. Вы находитесь в подвешенном состоянии.
Суд Таро - значение
Карта говорит о кармических переменах. Ваше внутреннее "я" говорит о том, что пора менять что-то в своей жизни.
По словам таролога, впереди - затмение в сферах семьи и места жительства. Возможно в жизни Козерогов произойдут перемены в семье или на работе. Не исключен переезд. Именно эти вопросы вы будет обдумывать в марте.
3 мечей Таро - значение
Какая-то новость, которая вас ранит и принесет переживания. Также это может быть критика в ваш адрес.
Стоит поберечь здоровье. Есть риск операции.Нужно обращаться к врачу.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на март 2024 Водолей
Умеренность Таро - значение
Вы сможете сказать "нет" тому, что для вас плохо и причиняет дискомфорт.
3 кубков Таро - значение
В марте Водолеи будут что-то праздновать, делиться хорошей новостью. Может вы просто встретитесь с друзьями.
8 мечей Таро - значение
Вы либо привязаны к чему-то, либо сами цепляетесь за это. У вас есть ощущение, что не получается сдвинуться с места, найти выход из ситуации. Но на самом деле это не так. Вам ничего не мешает двигаться вперед.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2024 Рыбы
6 жезлов Таро - значение
Вы "на коне", вас ждет успех. Рыбы будут на виду и смогут повести за собой людей.
5 мечей Таро - значение
Рыбам нужно будет отстаивать свои интересы. Вас никто не поддержит. Кто-то вам завидует, кто-то - не может оценить ваши успехи.
Солнце Таро - значение
Рыбам удастся выйти победителем из ситуации. Вы можете начать двигаться в новом направлении, откроются возможности.
Также эта карта может говорить о беременности.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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