Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц весны.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на первый месяц весны, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козероги могут серьезно задуматься о больших переменах. Водолеи сами связывают себе руки и боятся того, чего нет на самом деле, а Рыбы выйдут победителем из любой ситуации.

Гороскоп Таро на март 2024 Козерог

Повешенный Таро - значение

Начало месяца будет медленным. Какая-то ситуация тянется из прошлого. Вы находитесь в подвешенном состоянии.

Суд Таро - значение

Карта говорит о кармических переменах. Ваше внутреннее "я" говорит о том, что пора менять что-то в своей жизни.

По словам таролога, впереди - затмение в сферах семьи и места жительства. Возможно в жизни Козерогов произойдут перемены в семье или на работе. Не исключен переезд. Именно эти вопросы вы будет обдумывать в марте.

3 мечей Таро - значение

Какая-то новость, которая вас ранит и принесет переживания. Также это может быть критика в ваш адрес.

Стоит поберечь здоровье. Есть риск операции.Нужно обращаться к врачу.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2024 Водолей

Умеренность Таро - значение

Вы сможете сказать "нет" тому, что для вас плохо и причиняет дискомфорт.

3 кубков Таро - значение

В марте Водолеи будут что-то праздновать, делиться хорошей новостью. Может вы просто встретитесь с друзьями.

8 мечей Таро - значение

Вы либо привязаны к чему-то, либо сами цепляетесь за это. У вас есть ощущение, что не получается сдвинуться с места, найти выход из ситуации. Но на самом деле это не так. Вам ничего не мешает двигаться вперед.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2024 Рыбы

6 жезлов Таро - значение

Вы "на коне", вас ждет успех. Рыбы будут на виду и смогут повести за собой людей.

5 мечей Таро - значение

Рыбам нужно будет отстаивать свои интересы. Вас никто не поддержит. Кто-то вам завидует, кто-то - не может оценить ваши успехи.

Солнце Таро - значение

Рыбам удастся выйти победителем из ситуации. Вы можете начать двигаться в новом направлении, откроются возможности.

Также эта карта может говорить о беременности.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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