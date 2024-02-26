УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги

Анна Ярославская
26 февраля 2024, 10:31
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Овнам, Тельцам и Близнецам.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Если вам интересны астрологические прогнозы на месяц для этих знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в жизни Овнов в марте будут происходить неожиданные события. Тельцам придется отстаивать свои права, а у Близнецов появятся новые финансовые возможности.

Гороскоп Таро на март 2024 Овен

Король жезлов Таро - значение

Карта, которая символизирует самих Овнов, представителей огненной стихии. Возможно в вашем окружении есть Овен, Лев или Стрелец.

Овнам нужно будет что-то контролировать, принимать решение, проявлять активность, действовать.

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости. Овнам нужно будет действовать быстро. Будет много дел. Возможно состоится неожиданная поездка.

Ждите получения новостей и посылок.

Башня Таро - значение

Планы резко поменяются. Также могут происходить неожиданные события.

Таролог посоветовала быть осторожнее за рулем, так как есть риск аварии и получения травм.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2024 Телец

Суд Таро - значение

Тельцы как будто очнутся и увидят ситуацию в более ясном свете.

Карта кармическая. Вы почувствуете свой зов души и поймете, чем хотите заниматься и как хотите жить.

5 мечей Таро - значение

Карта перемен и конфликта. Тельцам придется отстаивать свое мнение, сражаться за свои права. Возможен судебный процесс.

Вы сможете настоять на своем и победить, но стоит задать себе вопрос: а стоила ли игра свеч? Скорее всего, нет.

7 жезлов Таро - значение

Кто-то выступит против вас, но рассчитывать стоит только на себя. Поддержки со стороны не будет.

На Тельцов навалится множество проблем и дел, но представители этого знака зодиака выйдут победителем из ситуации.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2024 Близнецы

10 пентаклей Таро - значение

На Близнецов прольется "золотой дождь". Вы получите хорошую прибыль.

Карта очень хорошая - она говорит о том, что финансовое положение будет стабильным.

4 мечей Таро - значение

Карта отдыха, паузы, остановки. Возможно вы поедете в отпуск, на курорт, в ретрит или просто будете расслабляться дома.

Луна Таро - значение

Карта материнства. Она советует больше отдыхать.

Туз пентаклей Таро - значение

Близнецы получат хорошее финансовое предложение, повышение по службе. Перед вами откроются возможности, которые выведут вас на новый финансовый уровень.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Гороскоп на март гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Близнецы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

11:35 Украина
Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

10:49 Украина
Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

10:47 Украина
Все главные новости

Популярное

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова 98042

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм 11073

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня 10453

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врага 5910

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врага

Последние новости

11:48

У Кузьминова в Испании был "план защиты": в ОП прокомментировали гибель пилота РФ

11:41

Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: погибла супружеская параВидео

11:35

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ раскрыли план врага

11:19

"Этот день хочется забыть": военный рассказал о самых тяжелых боях и потерях

11:06

Генерал рассказал, чем ВСУ могли сбивать российские истребители

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:49

Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

10:47

Ситуация сложная: Сырский сообщил о принятии важных решений на передовой

10:31

Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать после заката

10:31

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньгиВидео

Реклама
10:27

Китайский гороскоп на 27 февраля: Крысе - скрытые чувства, Лошади - отчуждение

10:13

Виновных следует наказать: посол Украины требует "возможного и невозможного" от Польши

10:02

Настоящий фурор: Зеленская кардинально сменила прическу

09:50

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные срокиВидео

09:50

Суд продолжается и до окончательного решения еще очень далеко – украинский холдинг GNT Group по спору с кредиторами Argentem Creek Partners и Innovatus

09:19

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

08:57

Ракетно-дроновый удар по Украине: силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59

08:43

Гороскоп на завтра 27 февраля 2024: Дев преследует удача, Стрельцам - важная новость

08:24

Потери ВСУ в войне: цифры, озвученные Зеленским, отличаются от оценки США — NYT

08:20

Черноморский флот РФ отступает: Украина доминирует в части моря - разведка Британии

07:22

В ISW объяснили, почему Кремль и пропагандисты РФ не упоминали о годовщине вторжения

Реклама
06:51

РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали людиФото

06:19

ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличнымимнение

04:20

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врагаВидео

03:43

Несколько группировок РФ окажутся в окружении: в ВСУ назвали слабое место врага

03:00

Елена Кравец нежно поздравила дочь с 21-летием

02:30

Россия все еще имеет преимущество в ракетах, но у Украины тоже есть успехи - ГудименкоВидео

02:00

Павел Зибров рассказал, ради чего готов лишиться фирменных усов

01:31

Как отмыть ручки на газовой плите: секрет в моющем средстве

00:07

Запирают в огненном мешке: Свитан о тяжелых боях в Крынках

25 февраля, воскресенье
23:31

Работа ПВО, разрушения и пострадавшие: оккупанты ударили по Днепру

22:54

Популярный украинский певец рухнул со сцены во время концертаВидео

22:34

Сколько украинцам придется заплатить за свет в марте: точный ответ Минэнерго

21:57

76-летнего Алибасова разбил инсульт - дезориентированный продюсер в реанимации

21:57

Массовый расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец о деталях страшного преступления РФ

21:22

Любовный гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Скорпиону - ссора, Рыбам - важное решение

21:00

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

20:41

На треть срезали нефтяную выручку РФ: Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага

20:14

Гороскоп на март 2024 для Дев: затмение изменит доход и жизненные ценностиВидео

20:12

"Это они убили Навального": Зеленский резко высказался о простых россиянах

20:04

Оккупанты готовят новое масштабное наступление: Зеленский предупредил украинцев

Реклама
19:59

Экс-муж Витвицкой эмоционально высказался про ее фото с новым избранником

19:56

"Сломаем оборону РФ": Зеленский назвал, что кардинально изменит ход войны

19:39

Была утечка, план контрнаступления был в Кремле еще до его начала - Зеленский

19:35

Будет мощный ветер: в двух регионах предупреждают о серьезной опасности

19:15

160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов: что происходит в ПольшеВидео

19:10

Филигранная работа наших ВСУмнение

19:09

Гороскоп на март 2024 для Весов: астролог предрекла важное событиеВидео

19:09

Среди погибших были раненые: оккупанты расстреляли девятерых пленных бойцов ВСУ

19:01

Лунный календарь на 26 февраля: от чего стоит отказаться в этот день

18:59

"Я считаю - это предательство": Зеленский прокомментировал свою "нелегитимность"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять