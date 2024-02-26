Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Если вам интересны астрологические прогнозы на месяц для этих знаков зодиака, читайте материалы:
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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в жизни Овнов в марте будут происходить неожиданные события. Тельцам придется отстаивать свои права, а у Близнецов появятся новые финансовые возможности.
Гороскоп Таро на март 2024 Овен
Король жезлов Таро - значение
Карта, которая символизирует самих Овнов, представителей огненной стихии. Возможно в вашем окружении есть Овен, Лев или Стрелец.
Овнам нужно будет что-то контролировать, принимать решение, проявлять активность, действовать.
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости. Овнам нужно будет действовать быстро. Будет много дел. Возможно состоится неожиданная поездка.
Ждите получения новостей и посылок.
Башня Таро - значение
Планы резко поменяются. Также могут происходить неожиданные события.
Таролог посоветовала быть осторожнее за рулем, так как есть риск аварии и получения травм.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2024 Телец
Суд Таро - значение
Тельцы как будто очнутся и увидят ситуацию в более ясном свете.
Карта кармическая. Вы почувствуете свой зов души и поймете, чем хотите заниматься и как хотите жить.
5 мечей Таро - значение
Карта перемен и конфликта. Тельцам придется отстаивать свое мнение, сражаться за свои права. Возможен судебный процесс.
Вы сможете настоять на своем и победить, но стоит задать себе вопрос: а стоила ли игра свеч? Скорее всего, нет.
7 жезлов Таро - значение
Кто-то выступит против вас, но рассчитывать стоит только на себя. Поддержки со стороны не будет.
На Тельцов навалится множество проблем и дел, но представители этого знака зодиака выйдут победителем из ситуации.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на март 2024 Близнецы
10 пентаклей Таро - значение
На Близнецов прольется "золотой дождь". Вы получите хорошую прибыль.
Карта очень хорошая - она говорит о том, что финансовое положение будет стабильным.
4 мечей Таро - значение
Карта отдыха, паузы, остановки. Возможно вы поедете в отпуск, на курорт, в ретрит или просто будете расслабляться дома.
Луна Таро - значение
Карта материнства. Она советует больше отдыхать.
Туз пентаклей Таро - значение
Близнецы получат хорошее финансовое предложение, повышение по службе. Перед вами откроются возможности, которые выведут вас на новый финансовый уровень.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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