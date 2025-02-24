Вы узнаете:
- У кого будут "заморожены" финансы
- Кто получит предложение руки и сердца
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги почувствуют себя королевой, Водолеи получат предложение. Рыбы будут двигаться вперед, пишет Главред.
Гороскоп Таро на март 2025 Козерог
Повешенный Таро - значение
В начале месяца ожидается пауза в каком-то проекте. Могут заморозиться отношения на какое-то время. Заблокируются финансы. В целом, ситуация подвешенная. Нет движения ни вперед, ни назад.
Императрица Таро - значение
Карта прибыли, щедрости, удовольствий, успеха в бизнесе. Вас ждут подарки, покупки. Вы будете чувствовать себя королевой.
3 жезлов Таро - значение
Вы видите цель и знаете, куда двигаться. Может состояться совместная поездка. Вы спланировали и делаете шаг вперед.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2025 Водолей
Рыцарь кубков Таро - значение
Карта поддержки, движения, прогресса. Могут вернуться ваши бывшие возлюбленные. Вы получите творческое предложение или предложение руки и сердца. Возможно вас пригласят на романтический ужин.
5 жезлов Таро - значение
Карта соревнования и конкуренции. Возможно вы проходите собеседование по работе. Вам нужно показать себя лучше других.
В отношениях с другими людьми каждый будет настаивать на своем.
9 кубков Таро - значение
Кульминация события. Вас ждет удача, празднование, радостная новость, завершение проекта.
Вся семья может собраться за одним столом. Вы будете что-то праздновать и отмечать.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2025 Рыбы
Паж мечей Таро - значение
Вы анализируете ситуацию, планируете свое будущее. Возможно за вами кто-то наблюдает. Ваши бывшие могут напомнить о себе.
3 пентаклей Таро - значение
Вами восхищаются и любуются. Может начаться творческий проект. Вы можете пойти учиться. Ваши новые знания и умения со временем получится монетизировать.
3 жезлов Таро - значение
Рыбы будут проявлять активность. Вас ждет движение вперед, поездка. Вы будете заниматься подготовкой чего-то.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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