Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Анна Ярославская
24 февраля 2025, 11:28
172
Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц весны 2025 года.
Анжела Перл, Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей и Рыбы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • У кого будут "заморожены" финансы
  • Кто получит предложение руки и сердца

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги почувствуют себя королевой, Водолеи получат предложение. Рыбы будут двигаться вперед, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2025 Козерог

Повешенный Таро - значение

В начале месяца ожидается пауза в каком-то проекте. Могут заморозиться отношения на какое-то время. Заблокируются финансы. В целом, ситуация подвешенная. Нет движения ни вперед, ни назад.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли, щедрости, удовольствий, успеха в бизнесе. Вас ждут подарки, покупки. Вы будете чувствовать себя королевой.

3 жезлов Таро - значение

Вы видите цель и знаете, куда двигаться. Может состояться совместная поездка. Вы спланировали и делаете шаг вперед.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Водолей

Рыцарь кубков Таро - значение

Карта поддержки, движения, прогресса. Могут вернуться ваши бывшие возлюбленные. Вы получите творческое предложение или предложение руки и сердца. Возможно вас пригласят на романтический ужин.

5 жезлов Таро - значение

Карта соревнования и конкуренции. Возможно вы проходите собеседование по работе. Вам нужно показать себя лучше других.

В отношениях с другими людьми каждый будет настаивать на своем.

9 кубков Таро - значение

Кульминация события. Вас ждет удача, празднование, радостная новость, завершение проекта.

Вся семья может собраться за одним столом. Вы будете что-то праздновать и отмечать.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Рыбы

Паж мечей Таро - значение

Вы анализируете ситуацию, планируете свое будущее. Возможно за вами кто-то наблюдает. Ваши бывшие могут напомнить о себе.

3 пентаклей Таро - значение

Вами восхищаются и любуются. Может начаться творческий проект. Вы можете пойти учиться. Ваши новые знания и умения со временем получится монетизировать.

3 жезлов Таро - значение

Рыбы будут проявлять активность. Вас ждет движение вперед, поездка. Вы будете заниматься подготовкой чего-то.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:50Мир
ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

12:45Мир
"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Последние новости

12:50

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

12:45

ЕС тратит миллиарды на российскую нефть и газ: в СМИ раскрыли неожиданные детали

12:43

Развалит отношения: чего ждать от ретро Венеры 2025 всем знакам зодиакаВидео

12:42

"Будем строить НАТО в Украине": Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности

12:42

Евровидение-2025: Украина рванула вперед в новом рейтинге букмекеров

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
12:13

"Никогда не жаловался": на фронте погиб известный украинский актер

12:10

"Вступление в ЕС надо ускорить": Науседа назвал четкий срок и вспомнил о НАТО

11:46

Лучшие поздравления с Масленицей - прикольные картинки и красивые слова

11:38

"Золото" под ногами: откуда на самом деле берется нефть и сколько ее у УкраиныВидео

Реклама
11:35

Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны

11:28

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищениеВидео

11:18

Стармер и Макрон хотят надавить на Трампа из-за Укарины: о чем они договорились

11:17

"Мир в Украине может быть опаснее войны": премьер Дании сделала заявление

11:05

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Змеям - конфликты, Крысам - проблемы

10:53

3 знака зодиака с самыми красивыми глазами

10:26

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

10:26

Мир с РФ на основе Стамбульских соглашений: в США назвали опасности для Украины

10:24

ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ и нефтебазе: в Генштабе описали последствияВидео

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

05:00

Для тех, у кого HD-зрение: найдите спрятанную в комнате бабочку за 7 секунд

04:00

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

03:31

Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

03:03

Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

Реклама
23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

22:56

"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

21:44

У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

21:24

Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнесмнение

20:43

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:41

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

20:24

Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

20:22

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять