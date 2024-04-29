Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет победа. Тельцам захочется побыть в одиночестве, а Близнецы получат прибыль и подарки.
Если вам интересен астрологический прогноз на май для этих знаков зодиака, читайте материал:
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Гороскоп Таро на май 2024 Овен
Император Таро - значение
Эта карта Овна. Вы на троне, в центре внимания. Все взгляды прикованы к вам.
Также это карта начинаний. Таролог прогнозирует, что в мае представители этого знака зодиака начнут новое дело. Что-то будет зарождаться.
Иерофант Таро - значение
Авторитетный человек окажет на вас влияние в мае. К мнению этого человека вы прислушаетесь.
Вы будете встречаться с кем-то на равных. Будут переговоры, знакомство. Возможно Овнов пригласят на крестины или венчание.
5 пентаклей Таро - значение
Карта плохого самочувствия и плохой "погоды в доме". Возможно у вас появится ощущение жалости к себе.
Возможны финансовые проблемы. Не исключено, что вы кому-то будете помогать деньгами.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Телец
5 кубков Таро - значение
Тельцам захочется побыть в одиночестве. Не исключено плохое настроение.
Вам будут что-то предлагать, но вы откажетесь, свидетельствует расклад Таро.
6 жезлов Таро - значение
Карта победы и триумфа. Тельцы получат признание. Ваша команда, единомышленники идут за вами.
Не исключено повышение по службе. Вы будете довольны собой и захотите рассказать о своем успехе.
Паж кубков Таро - значение
Карта удовольствия, предложения, детей.
Не исключено рождение ребенка. Возможно у Тельцов появится новая творческая идея.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Близнецы
Башня+Император Таро - значение
Планы поменяются. Стабильность разрушится.
"Мужчина-Овен, отец, муж, начальник, человек, принимающий решение, будет менять ваши планы", - рассказала таролог.
8 мечей Таро - значение
Обстоятельства не дают вам сдвинуться с места. Что-то вас связывает по рукам и ногам. Но в мае ситуация изменится - вы выйдете из этой изоляции. Страх пройдет.
Не бойтесь выйти из зоны комфорта, посоветовала таролог.
9 пентаклей Таро - значение
Хорошая денежная карта. В мае у вас все получится. Вы уже получаете результат своих усилий.
Близнецы получат прибыль, хорошие деньги, подарки.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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