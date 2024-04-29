Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в мае Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет победа. Тельцам захочется побыть в одиночестве, а Близнецы получат прибыль и подарки.

Если вам интересен астрологический прогноз на май для этих знаков зодиака, читайте материал:

Гороскоп Таро на май 2024 Овен

Император Таро - значение

Эта карта Овна. Вы на троне, в центре внимания. Все взгляды прикованы к вам.

Также это карта начинаний. Таролог прогнозирует, что в мае представители этого знака зодиака начнут новое дело. Что-то будет зарождаться.

Иерофант Таро - значение

Авторитетный человек окажет на вас влияние в мае. К мнению этого человека вы прислушаетесь.

Вы будете встречаться с кем-то на равных. Будут переговоры, знакомство. Возможно Овнов пригласят на крестины или венчание.

5 пентаклей Таро - значение

Карта плохого самочувствия и плохой "погоды в доме". Возможно у вас появится ощущение жалости к себе.

Возможны финансовые проблемы. Не исключено, что вы кому-то будете помогать деньгами.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Телец

5 кубков Таро - значение

Тельцам захочется побыть в одиночестве. Не исключено плохое настроение.

Вам будут что-то предлагать, но вы откажетесь, свидетельствует расклад Таро.

6 жезлов Таро - значение

Карта победы и триумфа. Тельцы получат признание. Ваша команда, единомышленники идут за вами.

Не исключено повышение по службе. Вы будете довольны собой и захотите рассказать о своем успехе.

Паж кубков Таро - значение

Карта удовольствия, предложения, детей.

Не исключено рождение ребенка. Возможно у Тельцов появится новая творческая идея.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Близнецы

Башня+Император Таро - значение

Планы поменяются. Стабильность разрушится.

"Мужчина-Овен, отец, муж, начальник, человек, принимающий решение, будет менять ваши планы", - рассказала таролог.

8 мечей Таро - значение

Обстоятельства не дают вам сдвинуться с места. Что-то вас связывает по рукам и ногам. Но в мае ситуация изменится - вы выйдете из этой изоляции. Страх пройдет.

Не бойтесь выйти из зоны комфорта, посоветовала таролог.

9 пентаклей Таро - значение

Хорошая денежная карта. В мае у вас все получится. Вы уже получаете результат своих усилий.

Близнецы получат прибыль, хорошие деньги, подарки.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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