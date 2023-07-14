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Гороскоп Таро на неделю 17-23 июля: Льву – баланс, Деве - повышение

Елизавета Бельмас
14 июля 2023, 13:29 обновлено 14 июля, 13:47
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Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 17-23 июля
Гороскоп Таро на неделю 17-23 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 17-23 июля карты Таро предрекают разное. Кому-то наслаждение, а кому-то решения.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Смерть

Это не физическая смерть — скорее, это трансформация себя и освобождение от вещей, которые больше не служат нам. За что вы держитесь, что вам нужно отпустить? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему в будущем.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Паж кубков

Паж кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более детскими, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Семерка пентаклей

Ваша карта на этой неделе 7 пентаклей, напоминает вам, что ничего стоящего нельзя получить за одну ночь. Возможно, вы работали над проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Рыцарь мечей

Возможно, вас ничто не остановит на этой неделе... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к тому, чего вы хотите, любой ценой. Да, хорошо иметь упрямые амбиции, но только тогда, когда вы сначала обдумаете все проблемы и последствия.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Умеренность

Умеренность — это карта баланса и умеренности. Получение этой карты означает необходимость сохранять более плавный настрой, проявляя терпение и приспособляемость, насколько это возможно. Возможно, вы сопротивлялись переменам в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации взять над вами верх.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов признает, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Вы чувствовали себя подавленным, взяв на себя больше обязанностей? Настало время твердо стоять в своих силах и владеть своими видениями.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Верховная жрица

Верховная жрица — это прежде всего карта интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими навыками восприятия, чтобы вы могли точно настроить свою способность слышать свой внутренний голос и получать сообщения от бессознательного.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Императрица

Получение карты Императрица сигнализирует о том, что эта неделя посвящена получению подарков, которые окружают вас повсюду. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание – все это вы можете взять. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника!

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Суд

Вы можете оказаться на пороге решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже некоторое время стоите на этом перекрестке, не зная, по какому пути идти. Карта Правосудия знает, что лучший выбор исходит из идеального сочетания разума и сердца.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе восьмерка пентаклей побуждает вас использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь.

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