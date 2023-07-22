Гороскоп Таро на неделю 24-30 июля: Рыбам – вдохновение, Тельцу – знак от жизни

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 24-30 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 24-30 июля карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят конфликт, а кому-то личное развитие.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Пятерка мечей

На этой неделе вам предлагается мудро выбирать сражения. Карта сигнализирует о том, что в какой-то сфере вашей жизни в настоящее время назревает конфликт, и вскоре может произойти конфронтация. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой, но задумывались ли вы, какова эта цена?

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Туз жезлов

Если вы ждали знака от вселенной о чем-то, то вот он! Туз Жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, связанный с этим новым началом. На этой неделе вас поощряют идти по новому пути или проекту, к которому вы страстно относились, но еще не начали действовать.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Пятерка пентаклей

Пятерка пентаклей свидетельствует о том, что в последнее время вы пережили тяжелые времена. Вы потеряли работу? Финансы текут не так легко, как вам хотелось бы? Эти виды борьбы не просто сказываются на вашем кошельке — они также могут стать эмоциональным, умственным и духовным бременем.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Король мечей

Ваш ум — ваш самый большой актив на этой неделе! Вы можете столкнуться с важным решением или исследовать неизведанную территорию в определенной области своей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Принцесса жезлов

Паж Жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы приняли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в своей рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Тем не менее, в жизни осталось так много интересного! Что вы хотели сделать, но думали, что не можете?

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Шестерка кубков

Шестерка Кубков говорит о том, что прошлое влияет на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, связаны ли вы каким-то образом со своим прошлым. Хотя нам иногда нужно смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принять текущие или будущие решения, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время!

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Волшебник

Карта призывает вас раскрыть свой потенциал на этой неделе! Она признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно все может случиться!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание – все это вы можете взять. Это также означает возможность укрепить ваши существующие отношения и, возможно, встретить нового друга.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Суд

Вы можете оказаться на пороге решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже некоторое время стоите на этом перекрестке, не зная, по какому пути идти. Карта Правосудия знает, что лучший выбор исходит из идеального сочетания разума и сердца. Это потребует от вас обратиться к своему прошлому за реальными уроками, которые вы усвоили.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Сила

Карта Силы сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной жизненной ситуацией. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над этим и сохранять спокойствие в это время невзгод.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе восьмерка пентаклей побуждает вас использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь.

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