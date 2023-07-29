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Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа: Весам – интуиция, Овну - решение

Елизавета Бельмас
29 июля 2023, 17:15
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Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа
Гороскоп Таро на неделю 31 июля – 6 августа / коллаж: Главред, фото6 pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 31 июля – 6 августа карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят наслаждение творчеством, кому-то отстаивание себя.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Суд

Вы можете оказаться на пороге решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы уже некоторое время стоите на этом перекрестке, не зная, по какому пути идти. Карта знает, что лучший выбор исходит из идеального сочетания разума и сердца. Это потребует от вас обратиться к своему прошлому за реальными уроками, которые вы усвоили, но вы также должны соединиться со своим внутренним "я" и прислушаться к тому, что ваша интуиция пытается вам сказать.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Десятка жезлов

Вам казалось, что вы взвалили на свои плечи всю тяжесть мира? Карта признает чрезвычайно тяжелое бремя, которое вы несли. Возможно, вы слишком много взяли на себя, пытаясь достичь своих целей, и теперь очень важно, чтобы вы попросили о помощи или сократили то, что взяли на себя. Это может быть трудной пилюлей, потому что в игре есть проблемы с гордостью и нежеланием делегировать полномочия.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Паж кубков

Сохраняйте на этой неделе открытое сердце и непредубежденность! Карта призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более детскими, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и закрытыми, чтобы защитить себя от боли.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Король жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и карта признает, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Вы чувствовали себя подавленным, взяв на себя больше обязанностей? Настало время твердо стоять в своих силах и владеть своими видениями.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Десятка кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все расцветает розами! Это очень позитивная карта, означающая подъем эмоций и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени, чем обычно, со своей семьей, или, возможно, вы увидите, как расцветают сердечные дела. Потратьте время, чтобы осмотреться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Паж мечей

Если вы ждали знака, чтобы начать реализацию своей идеи, то вот он! Карта указывает на то, что вы полны энергии и энтузиазма по поводу нового проекта или предприятия. Вопрос в том, сможете ли вы поддерживать этот безграничный энтузиазм, когда начнете? Независимо от того, какое направление вы выберете в жизни, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте этому сдерживать вас.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь восседать высоко на троне на этой неделе! Карта невероятно проницательна, олицетворяет интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отключать от шума эмоций и постороннего мнения. Вы можете столкнуться с решением сейчас или в ближайшем будущем, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно положиться на свою логику и изучить все факты, прежде чем действовать.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Верховная жрица

Это прежде всего карта интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими навыками восприятия, чтобы вы могли точно настроить свою способность слышать свой внутренний голос и получать сообщения от бессознательного.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Король чаш

Ваша тема на неделю — успешное применение силы — или, точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков — человек проницательный, очень эмоционально уравновешенный и контролирующий. Получение этой карты является напоминанием о том, что вам нужно использовать свою эмоциональную зрелость, поскольку вы имеете дело с кривым жизненным шаром, который недавно бросила вам жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Весь мир

Ваше послание на эту неделю — о создании большего баланса в вашей жизни. Таро дает вам множество возможностей для размышлений над этой темой, но карта Мир, вполне возможно, является окончательным выражением этой потребности. Эта карта побуждает вас взглянуть на каждую сферу вашего существования — эмоциональную, физическую, ментальную и духовную.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Туз мечей

Момент прорыва настал! Туз мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам прорваться сквозь шум и добраться до сути дела.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Паж пентаклей

Паж пентаклей олицетворяет энтузиазм к новым начинаниям и новым предприятиям. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Эта карта хочет, чтобы вы взяли те творческие идеи, с которыми вы играли, и начали работать над их воплощением.

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