Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Стрельцу - расточительство, Деве - конфликт

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (TAPO АНАСТАСИЯ НОВЫЙ ПУТЬ, Be Inspired)

Для всех знаков зодиака на неделю 6-12 ноября карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Семерка Жезлов

На этой неделе Семерка Жезлов призывает вас отстаивать свои позиции. Получение этой карты указывает на то, что сейчас вы испытываете в своей жизни какое-то противодействие или препятствие. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако очень важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя. Наденьте эмоциональную броню и, опираясь на свое мужество и внутреннюю силу, преодолейте это препятствие.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Луна

Не позволяйте страху взять верх над вами. Луна указывает на то, что на этой неделе могут нахлынуть воспоминания о прошлом, которые вы хотели бы поскорее забыть. Это может быть что-то, что вы пытались засунуть в свое подсознание, надеясь, что со временем все само собой разрешится. Вместо того чтобы пытаться игнорировать эту проблему, решите вывести ее из тени и исцелить себя. Поначалу это может быть болезненно, но помните, что груз, который вы несли на себе, со временем также причинит боль.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Десятка Пентаклей

Десятка пентаклей олицетворяет безопасность, а также успех и достижения. Не получали ли вы должного признания за свои профессиональные усилия? Не было ли ощущения, что Вселенная ставит перед вами одно препятствие за другим? Не хватает ли денег? Вы чувствовали себя подавленным в сердечных делах? Что ж, пришли хорошие новости! На этой неделе в одной или нескольких из этих областей у вас наконец-то все наладится, и вы получите чувство удовлетворения от того, что не сдавались, как бы трудно ни было.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Туз Жезлов

Если вы ждали от Вселенной какого-то знака, то вот он. Туз Жезлов символизирует новое начало и весь потенциал, который несет в себе это новое начинание. На этой неделе вы получаете стимул для реализации того нового пути или проекта, который вы страстно желали, но до сих пор не реализовали. Используйте это время для того, чтобы сделать первые шаги на пути к достижению этой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед - даже небольшой шаг вперед все равно является шагом к успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка Жезлов

На этой неделе победа будет за вами! Шестерка Жезлов - это карта решимости и чести. Она указывает на то, что вы не только упорно трудились и достигли поставленных целей, но и начинаете получать за это признание. Получили ли вы похвалу от вышестоящего руководства своей компании за работу над проектом? Вы ввели новый режим здоровья, и окружающие обратили на это внимание? Впитывайте это. Возможно, вы склонны отмахнуться от такого рода признания, но сейчас не время робеть. Это нормально, когда достижения признают, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Пятерка Мечей

На этой неделе рекомендуется разумно выбирать свои битвы. Пятерка Мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт, и вскоре может произойти противостояние. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой - но подумали ли вы, что это за цена? Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть, а также испортить отношения с другим человеком (или людьми). Прежде чем вступать в бой, подумайте, как выигрыш в данный момент может привести к проигрышу в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Двойка Жезлов

Двойка Жезлов призывает потратить время в настоящем на планирование того, что произойдет в будущем. Сейчас перед вами открывается целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вы призваны взвесить все свои возможности, тщательно взвесить все "за" и "против" каждого пути. Но это не значит, что вы должны бояться выйти за пределы своей зоны комфорта! Неисследованная территория может привести к долгосрочному успеху, если идти к ней с реалистичными ожиданиями и четким планом.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Король Кубков

Ваша тема на этой неделе - успешное применение силы, а точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков - человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий ситуацию. Получение этой карты - напоминание о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы будете разбираться с тем, что жизнь подкинула в последнее время. Возможно, ваш первоначальный инстинкт заключался в том, чтобы подавить все эмоции, которые вы испытывали в связи с этой ситуацией. И наоборот, вы могли позволить своим эмоциям взять верх над вами. Эта карта призывает использовать свое сердце и голову, чтобы справиться с этой личной проблемой.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Девятка Пентаклей

На этой неделе 9 пентаклей приглашает насладиться плодами своего труда. Вы вкладывали в свои цели кровь, пот и слезы, и теперь видите заслуженный успех как результат своих усилий. Настало время воспользоваться тем материальным комфортом, который вы себе создали. Так что смело заказывайте дорогой СПА-салон. Отправляйтесь в путешествие. Купите ту бутылку дорогого вина, на которую вы давно засматривались. Вы более чем заслужили право на расточительство!

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в вашей жизни. На этой неделе предлагается взглянуть на решение, которое вы принимаете, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже готовы выбрать по какому пути пойти, но, возможно, стоит еще раз подумать, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то увлечены, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Рыцарь Мечей

Возможно, на этой неделе вас уже никто не остановит... но хорошо ли это? Рыцарь Мечей - это карта, предостерегающая от того, чтобы добиваться желаемого любой ценой. Да, это хорошо, когда вы обладаете непоколебимым честолюбием, но только в том случае, если вы сначала обдумаете все проблемы и последствия. Прежде чем сделать свой шаг, изучите все переменные. Что вы приобретете? Что вы можете потерять? Будете ли вы пренебрегать окружающими, стремясь к своей цели? Понимание тонкой грани между решимостью и одержимостью может уберечь от возможных головных болей в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Тройка Жезлов

Возможности для вас сейчас поистине безграничны! Тройка Жезлов сигнализирует о том, что будет множество возможностей расширить свои горизонты в той или иной степени. Загляните на мгновение за пределы своих нынешних обстоятельств и подумайте о своем будущем. Каким вы видите свое будущее? Сейчас не время думать о малом. Ваш потенциал безграничен, так что используйте эти возможности по мере их появления. Самые большие успехи лежат за пределами вашей зоны комфорта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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