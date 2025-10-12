Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта Таро на неделю для Овна: Туз Кубков

Эта неделя полна любовной энергии. Туз Кубков как карта еженедельного таро открывает нечто особенное в вашем будущем, и это связано с романтикой, партнерством и новым началом.

Солнце привлекло внимание к вашим отношениям, особенно к тем, которые связаны с любовными вопросами. Несмотря на то что на следующей неделе, 23 октября, Солнце покинет ваш знак зодиака, Венера будет находиться в Весах, добавляя последние штрихи к романтике. Ожидайте, что откроется нечто волшебное.

Возможно, вы встретите свою вторую половинку или обнаружите особую связь с человеком, с которым вы вместе, что позволит ей углубиться. Используйте эту неделю для развития своих отношений. Выходите в свет и общайтесь.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Еженедельная карта таро для Тельца: Умеренность

Телец, Умеренность означает терпение. Научиться быть терпеливым по отношению к себе - хорошая отправная точка на этой неделе, так как Солнце и Венера выровнены с целями здоровья и хорошего самочувствия.

Используйте это время в своей жизни по максимуму, пересмотрев то, что вам нужно сделать, чтобы стать наиболее здоровой версией себя в будущем. Для начала поговорите с кем-нибудь о том, чего вы хотите достичь. На этой неделе заведите небольшой распорядок дня, который будет включать в себя ваши новые цели.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Еженедельная карта таро для Близнецов: Колесница, перевернутая

Близнецы, всю неделю вы будете носить свое сердце на рукаве, так как Солнце подогревает вашу романтическую жизнь, а Венера входит в Весы. Перевернутая Колесница показывает, что вам предстоит нелегкий подъем, но путь к решению проблемы лежит не через бегство.

Вы можете почувствовать себя уязвимым, обсуждая свои эмоции с другими людьми. Если в прошлом вас обижали, может показаться, что открыться - большой риск. Вы не хотите, чтобы вам причинили боль.

Но вы должны придерживаться того, что делаете, до тех пор, пока это не будет завершено. Если вам есть что сказать, то будьте открыты для этого.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта Таро на неделю для Рака: Туз Мечей, перевернутый

Туз Мечей, перевернутый, относится к семье и вашей домашней жизни. Фактически, эта тема будет присутствовать до конца месяца, поэтому обратите пристальное внимание на то, что происходит на этой неделе.

Поскольку эта карта перевернута, вы должны быть особенно осторожны в выражении своих чувств, особенно в эмоционально насыщенные моменты. Могут возникнуть некоторые проблемы с ясностью, и вы не сможете полностью понять, что вам нужно, пока ситуация не разрешится.

На этой неделе не торопитесь и подумайте, чего вы надеетесь достичь.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Еженедельная карта таро для Льва: Туз Жезлов

Лев, держите глаза открытыми и внимательно слушайте, насколько это возможно. Согласно Тузу Жезлов, вы стоите на пороге нового начала.

Возможно, на этой неделе вам будет гораздо легче читать между строк, поскольку Солнце и Венера усилят ваши коммуникативные навыки. Возможно, вам предстоит сказать что-то важное, затрагивающее большое количество людей, в социальных сетях, письме или на встрече.

Выбирайте беспристрастные и справедливые слова. Подумайте, как вы хотите сформулировать свое сообщение, и подумайте о своей цели. Используйте это время для достижения своей мечты. Если вы собираетесь начать все сначала или сделать что-то, чего никогда раньше не делали, то почему бы не выбрать радость в качестве основы для этого?

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта Таро на неделю для Девы: Шестерка мечей, перевернутая

Дева, вы можете чувствовать себя застрявшим в жизни прямо сейчас, и причина может быть связана с деньгами. Однако с переходом Венеры в знак Весов в понедельник финансовые дела начнут улучшаться. Что вам нужно знать из перевернутой Шестерки Мечей, так это то, что перемены всегда будут сопряжены с определенными трудностями.

Даже если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, прощание с тем, что вы уже знаете, может заставить вас почувствовать страх. Главное - отстраниться от эмоций, которые вас сдерживают. Вместо этого действуйте в соответствии с тем, что, как вы знаете, приведет вас туда, где вы должны быть.

На этой неделе перед вами откроется дверь, но вы сами должны решить, как в нее войти.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Еженедельная карта таро для Весов: Иерофант

Это ваша неделя, Весы! В ваш знак входит Венера, а так как планета любви управляет вами, то не за горами и новый подъем. Вы начнете привлекать внимание окружающих благодаря своей лучезарной натуре, естественным образом воплощая фактор "это".

Поскольку на этой неделе завершается сезон ваших дней рождения, самое время освежить свой образ или перебрать одежду, чтобы определить ту единственную фирменную вещь, которая поможет вам поднять гардероб на новый уровень.

Карта таро Иерофант напоминает о том, что совершенствование не означает, что вы должны полностью переделать свой мир. Начните с малого и посмотрите, что вы почувствуете.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Еженедельная карта таро для Скорпиона: Девятка Жезлов

Скорпион, два слова лучше всего описывают энергию этой недели: Конец. Девятка Жезлов говорит о трудностях, которые заставят вас пересмотреть свое будущее и побудят к переменам. Вы никогда не захотите быть настолько приверженными тому, как все делается определенным образом.

С завершением транзита Солнца в Весах вы почувствуете, как меняется энергия в вашей жизни, и это приведет вас к завершению. В понедельник Венера войдет в знак Весов, и на этой неделе вы можете как получить, так и потерять деньги; в любом случае, ситуация покажется вам сложной, и это может заставить вас понять, какой вы хотите видеть следующую главу своей жизни.

Узнайте больше о том, кто вы есть и чего вы можете достичь. Позвольте самым сложным этапам жизни показать вам, каким воином вы являетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Еженедельная карта таро для Стрельца: Девятка Кубков

Стрелец, тема этой недели будет сосредоточена вокруг ваших длительных отношений и социальной сети. Девятка Кубков символизирует исполнение прекрасного желания или мечты.

На этой неделе вы почувствуете более тесную связь и более глубокое ощущение ценности, исходящее от людей, которые вам дороги. Венера и Солнце в Весах подчеркивают любовь и присутствие, поэтому постарайтесь протянуть руку помощи людям и дать им понять, что они вам небезразличны.

Жизнь складывается для вас удачно. Ожидайте, что на этой неделе в вашей жизни произойдет необыкновенное чудо, которое может исходить от человека, которого вы уже знаете.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Еженедельная карта таро для Козерога: Четверка Жезлов, перевернутая

Козероги, на этой неделе вы можете почувствовать, что подвергаетесь испытаниям, и вам придется много работать, чтобы достичь всего, что вы делаете. Ваша карта Таро, перевернутая Четверка Жезлов, подчеркивает, что отношения являются источником эмоционального напряжения, отмеченного задержками.

Поскольку Солнце и Венера находятся в Весах, вам нужно будет проявлять доброту по отношению к окружающим. Однако, если с вами плохо обращаются, вы можете быстро перевернуть ситуацию и вернуть все в позитивное русло.

Дисгармония может привести к отсутствию равновесия в вашем общении с окружающими. Может возникнуть конфронтация. Выступайте против несправедливости или предполагаемой угрозы с честностью и открытым умом и сердцем.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Еженедельная карта таро для Водолея: Семерка пентаклей, перевернутая

Водолей, вы не хотите убегать от своих проблем, но на этой неделе вам может показаться, что это лучший способ справиться с ними. Перевернутая Семерка Пентаклей призывает вас не надеяться на то, что напряжение исчезнет, если вы его проигнорируете, а сразу обратиться к нему.

Когда вам нужно избавиться от стресса, кажется, что все в жизни происходит медленнее. В результате вы можете почувствовать разочарование. С Венерой и Солнцем в Весах идея отпуска или мини-побега покажется вам приятной. Желание отдохнуть - это правильная реакция на стресс, но найти решение, которое соответствует вашей личности и потребностям, - лучший подход.

Рост происходит, даже если вы его пока не видите.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Еженедельная карта Таро для Рыб: Королева Кубков

Рыбы, вы такой нежный и спокойный человек, и когда кажется, что жизнь немного напряжена, вы хотите понять, как сделать все лучше. Солнце и Венера в Весах усиливают вашу потребность контролировать результаты, что может быть трудно сделать, если вы работаете с другими людьми.

Откройте свое сердце для того, что говорят другие люди, даже если их идеи не совпадают с вашей собственной версией истины. Королева Кубков может быть вами: человеком, который овладел своими чувствами.

Вам может казаться, что сейчас вы не в состоянии наладить с ними контакт, но доверьтесь своему сердцу, которое подскажет вам путь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

