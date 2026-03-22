Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта: Рыбам - прощение, Тельцам - прорыв

Сергей Кущ
22 марта 2026, 13:32
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

  У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

Овен, карта "Шесть пентаклей" в вашем таро-гороскопе на эту неделю говорит о многом.

Независимо от того, хотите ли вы, чтобы о вас позаботились, или просто просите вернуть вам энергию, которую вы отдали, первая четверть Луны в Раке на этой неделе заставляет вас действовать в соответствии с вашими чувствами.

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

Телец, "Тройка пентаклей" в перевернутом положении в вашем еженедельном таро-гороскопе переносит внимание с всех остальных прямо на вас.

По какой бы то ни было причине вы выделяетесь из толпы, но не чувствуете себя одиноким. Вы берете на себя инициативу, что для окружающих неожиданно, но вам очень идет, особенно 28 марта.

Ваш новый подход приведет к переоценке, которая повлияет на ваш социальный статус. У вас все получится, Телец!

Гороскоп Таро на неделю Близнецы

С появлением карты "Четыре чаши" в вашем еженедельном таро, Близнецы, вы переоцениваете свой подход.

С 26 по 29 марта Луна находится в фазе растущей полулуны, перемещаясь из Рака в Деву, что заставляет вас наблюдать за тем, что происходит вокруг, чтобы вы могли привести себя в соответствие с тем, что вам суждено.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю Рак

На этой неделе у тебя нет конкурентов, Рак, и никто не сможет тебя тронуть.

Пятерка жезлов показывает, что кто-то попытается устроить неприятности, используя вас в качестве катализатора, но вы не будете в это ввязываться. Благодаря движению растущей Луны через знаки Рака и Льва 26-го числа вы уже знаете, кто вы и какое значение имеете в этой ситуации. За что соревноваться?

Если Рак — ваш восходящий знак, эта энергия проявится в вашем 1-м и 2-м Доме, еще больше подчеркнув ваше чувство собственного "я" и ценности.

Таро-гороскоп на неделю Лев

На этой неделе вы строите планы на будущее, Лев, и виновата в этом появившаяся у вас карта "Двойка жезлов".

Все, о чем вы можете думать, — это все ваши планы, все, что вы хотите сделать, что хорошо согласуется с первой четвертью Луны в Раке 25-го числа.

Если Лев — ваш знак восхода, эта энергия проявляется в вашем 2-м Доме, поэтому ваши планы отражают ваши ценности и то, что вы считаете ценным.

Гороскоп Таро на неделю Дева

Дева, вы полны решимости победить на этой неделе, согласно карте "Пятерка Мечей", которая появилась в вашем еженедельном таро-гороскопе.

Независимо от плана или мотивации к победе, вы сосредоточены на своей цели, особенно 29-го, когда в воскресенье растущая луна пройдет через знаки Льва и Девы. На этой неделе вы полны решимости раскрыть тайное начинание или силу.

Гороскоп Таро на неделю Весы

С появлением карты "Высшая жрица" в вашем еженедельном таро, Весы, ваши "паучьи" чувства будут настороже всю неделю.

Вы настолько в гармонии с происходящим и способны использовать эти знания во всех сферах своей жизни, особенно во время растущей луны в Близнецах 24-го числа.

На этой неделе вы расширяете свой кругозор и достигаете более высокого уровня знаний или осознанности.

Гороскоп Таро на неделю Скорпион

Скорпион, появление карты "Высшая Жрица" в перевернутом положении указывает на то, что Высшая Сила, которую ты признаешь, пытается тебе что-то сказать на этой неделе. Обратишь ли ты внимание на знаки, посылаемые Вселенной?

Эта энергия побуждает вас открыть глаза во время растущей луны в знаке Льва 28-го числа, чтобы вы могли увидеть то, что находится перед вами. Что вы упускаете, Скорпион?

Гороскоп Таро на неделю Стрелец

Если есть одна вещь, которую ты докажешь на этой неделе, Стрелец, так это то, что ты умеешь создавать что-то из ничего или многое из малого.

В вашем еженедельном таро-гороскопе выпала карта "Пятерка пентаклей", что означает, что вы беспокоились о некоторых вещах, которые не можете контролировать. Но благодаря растущей луне, проходящей через знаки Рака и Льва 27-го числа, вы не выглядите так, как будто пережили все это.

На этой неделе дела идут на поправку, что дает тебе новое видение преимуществ определенных ситуаций в отношениях.

Гороскоп Таро на неделю Козерог

С выпавшей в перевернутом положении картой "8 чаш", Козерог, у вас на этой неделе возникнет желание попробовать еще раз.

Эта энергия согласуется с секстилем Сатурна в Овне к Плутону в Водолее, что приносит возможность или божественную ответственность за преобразование жизни, какой вы ее знаете. Для вас это возвращение старой возможности, дающей понять, что сейчас самое время заставить ее сработать.

Гороскоп Таро на неделю Водолей

С появлением Рыцаря жезлов в вашем еженедельном таро-гороскопе, Водолей, на этой неделе вами движут импульсы и страсть.

Вы знаете, чего хотите, и стремитесь к этому, особенно когда растущая луна пройдет через знаки Льва и Девы в воскресенье, 29 марта.

Гороскоп Таро на неделю Рыбы

Поскольку в вашем еженедельном таро-гороскопе выпала перевернутая карта "Пятерка мечей", на этой неделе вас ждет извинение, Рыбы.

Кто-то хочет загладить вину за старую проблему, принеся столь необходимое разрешение, чтобы больше не было обиды. Это совпадает с растущей полумесяцем Луной в Близнецах 24-го числа, раскрывающей намерение установить связь или, в вашем случае, восстановить ее.

Ожидайте разрешения ситуации в семье или в том месте, которое вы считаете безопасным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

