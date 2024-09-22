Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября: Овнам - сюрприз, Тельцу - встреча

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 сентября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Чья-то настойчивость в решении важного вопроса окажется благоприятной. Все, во что вы вовлечены, скорее всего, принесет вам хороший доход. Те, кто играет на бирже, скорее всего, разбогатеют.

Возможен подарок от человека, с которым вы мимолетно знакомы. Для некоторых не исключено избрание в местный орган или клуб. Влюбленные, скорее всего, проведут насыщенную неделю в обществе друг друга. Возможна организация вечеринки дома.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Встреча с кем-то может пробудить в вашем сердце романтические чувства! Это лучшее время, чтобы дать понять любимому человеку о своих намерениях. Новые влюбленные, вероятно, будут с нетерпением ждать встречи друг с другом.

Пустующая недвижимость может быть сдана в аренду гораздо дешевле, чем вы ожидали. Вы сможете подавить любые препирательства за спиной на социальном фронте. Предвидится денежная прибыль. Профессиональное предприятие, скорее всего, принесет благодатные результаты.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Благоприятный поворот событий, вероятно, повысит ваш престиж на профессиональном фронте. Ваши знания и опыт будут востребованы на работе. Дома вам придется следить за порядком. Хороший совет поможет вам выбрать наиболее выгодные варианты инвестирования.

Игра на бирже, скорее всего, принесет вам большие деньги. Вы проявите инициативу и организуете светский раут, просто чтобы обновить контакты. Время, проведенное с друзьями, окажется самым приятным.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Ваша прозорливость и аналитические способности позволят вам быть на шаг впереди конкурентов на рабочем месте. Некоторых ожидает богатство, полученное по наследству. В этот период может стать важным следить за всеми важными вопросами, связанными с учебой.

Тем, кто чувствует себя не в своей тарелке, необходимо выделить время для полноценного отдыха. Любовная жизнь представляется удовлетворительной. Поездка за город обещает дать толчок вашей карьере. Семья, скорее всего, будет благосклонна к тем решениям, которые вы планируете для себя.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Текущие события на профессиональном фронте будут вам интересны. Чьи-то предложения в академической сфере могут сотворить чудо. Работники маркетинга могут найти этот период продуктивным, так как достижение целей не составит труда.

Популярность на социальном фронте вам обеспечена, так как вы будете стремиться познакомиться с людьми. Семейная жизнь протекает гладко и принесет удовлетворение. Частота встреч с возлюбленными, вероятно, возрастет, так как связи укрепятся.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Велика вероятность встретить человека, с которым вы не виделись уже много лет. Удача благоволит вам, так как все, что вы делаете, оказывается правильным! На работе вас ждет похвала за что-то сделанное. В финансовом плане вы, скорее всего, окажетесь на верном пути.

Предстоит ремонт дома. Вы сможете собрать деньги на ремонт и обновление. Интересный человек обещает сделать ваше путешествие увлекательным. Ожидайте, что семья будет полностью поддерживать вас.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Вы окажетесь в выгодном положении на академическом фронте. Увидев новые места и познакомившись с разными людьми, вы, скорее всего, почувствуете себя богаче. Если вы ищете настоящую любовь, не ищите дальше - она или он рядом с вами и ждет, когда вы ее обнаружите!

Вероятно, кто-то начнет строительство дома. В социальном плане вы по-прежнему полностью вовлечены в процесс и наслаждаетесь каждым его кусочком. Вам представится возможность приумножить деньги.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

В профессиональной сфере все будет идти по плану. Любители путешествий могут получить шанс посетить какое-нибудь экзотическое место. Снятая с плеч ноша принесет большое облегчение.

Если вы задумали сбросить лишние килограммы, то звезды вполне согласуются с вашими планами. Кто-то, претендующий на долю в вашей собственности, не сможет добиться своего. Инновации в работе, которые вы сейчас разрабатываете, будут высоко оценены.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Ваши знания и опыт будут востребованы на работе. Дома вам придется следить за порядком. Хороший совет поможет вам выбрать наиболее выгодные варианты инвестиций. Делегирование дополнительной работы, скорее всего, оставит вам много свободного времени на работе.

Улучшается здоровье старшего члена семьи. Для некоторых не исключено пополнение и без того здорового банковского баланса. В вопросах здоровья вам не будет равных, и вы продолжите свои усилия по достижению полной физической формы.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Вас ждет суматошное время, но вы получите от него удовольствие. Некоторые из вас намерены расширить круг своих друзей. Слаженная работа в команде может помочь сократить время на выполнение важного проекта на работе.

Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут столкнуться с конкурентной средой, но вы справитесь. Вас будет беспокоить хорошее здоровье. Некоторые позитивные указания, касающиеся продвижения по службе, скрасят профессиональный фронт.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Пересмотрите свой подход к карьере, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами. Ваша компетентность, скорее всего, будет признана на работе. Своевременное решение семейного вопроса избавит вас от многих хлопот впоследствии.

Те, кто играет на акции или делает ставки, могут обжечь пальцы на финансовом фронте. Вы обязательно отправитесь в отпуск в какое-нибудь экзотическое место и получите от души удовольствие! Вам удастся регулярно заниматься ежедневными тренировками и получить пользу для здоровья.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Это время, когда вы можете расслабиться и расслабиться на домашнем фронте. Семейный ребенок, скорее всего, преуспеет и заставит вас гордиться. Нельзя исключать вероятность того, что вы влюбитесь в кого-то, в кого вы влюблены.

Ваша цель на профессиональном фронте, скорее всего, будет достигнута. Некоторые долгосрочные инвестиции могут оказаться выгодными. Те, кто в форме, смогут оставить свой след. Вы можете взять на себя инициативу посещения иногороднего родственника. Для некоторых вполне вероятно, что вы отправитесь в паломничество.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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