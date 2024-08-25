Гороскоп Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября: для кого конец лета будет решающим

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-26-avgusta-po-1-sentyabrya-dlya-kogo-konec-leta-budet-reshayushchim-10591421.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю сс 26 августа по 1 сентября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Подумайте о том, какой самый мощный и позитивный шаг в саморазвитии или становлении характера вы могли бы сделать прямо сейчас... и сделайте его. Вы справитесь с этой задачей, а долгосрочное чувство самоуважения и уверенности, которое она вызовет, когда вы ее выполните, бесценно.

Возможно, это просьба о помощи, обратная связь, продвижение по службе, обучение, новый вызов, новый проект. Возможно, это установление стандарта или цели и ответственность за их достижение. Что бы это ни было, у вас есть все необходимое, так что действуйте и почувствуйте себя потрясающе.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Сейчас в вашей сфере существует несправедливость или несправедливое влияние, которое вы хотите устранить. Возможно, речь идет об отношении к вам или кому-то из ваших близких.

Возможно, все уже позади, но неприятный привкус остался, и вы чувствуете, что необходимо извлечь уроки или признать их. Возможно, это проблема, которая живет в вас. Каким бы ни был его статус, есть что исправить и с чем бороться. Встаньте и будьте услышанными. Выскажите свою точку зрения, будьте услышаны и почувствуйте себя оправданным.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Что бы вы ни откладывали, по крайней мере, последние пару месяцев, займитесь этим на этой неделе, Близнецы, и начните действовать, попросите совета, скажите свое слово, будьте выразительны и начните диалог, который должен произойти, чтобы перейти к следующему шагу.

Самое смешное, что вы сами придаете этому большое значение, а на самом деле это не так. Все пройдет гораздо более гладко, чем вы думаете, а проблемы, которых вы боялись, могут даже не показать своего маленького лица! Просто продолжайте и справляйтесь с этим.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Вы хотите расширить свои амбиции, увеличить объем работы или сферу деятельности, получить большее право голоса. Больше - это то, чего вы хотите, и больше - это то, о чем вам нужно попросить (может быть, даже потребовать).

Все пройдет лучше, чем вы думаете, потому что Вселенная также считает, что вы готовы взять на себя большую нагрузку, поэтому для вас будут открыты новые пути и средства. Если вы не просите, вы не получите (так всегда говорит моя мама). Будьте требовательны, будьте позитивны, будьте готовы к тому, что все будет становиться больше и лучше!

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Вы вступаете в фазу везения, полосу побед, период времени (около шести недель), когда все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Так что, Лев, выстройте в ряд людей, которые имеют влияние на то, что вы хотите сделать, улучшить, продвинуть или преодолеть!

Действуйте стратегически. Если вы знаете, что Вселенная сейчас на вашей стороне, то как вы можете лучше всего использовать этот позитивный заряд для решения тех задач, которые вы больше всего хотите изменить? Разработайте хитрый план! И используйте свою удачу.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

В вашей жизни есть женщина постарше, с которой у вас, возможно, были периоды недомолвок, резких слов, напряженности или разногласий. От природы вы не видите друг друга в лицо, что делает любое общение в лучшем случае немного затруднительным.

Попробуйте еще раз на этой неделе. Наклонитесь и поздоровайтесь, спросите, как у них дела, предложите встретиться, проявите интерес. Что-то изменилось, и ответ, который вы получите, может вас удивить. Вам нужно о чем-то поговорить, и сейчас самое время.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Смиритесь с ситуацией, которая долгое время была застойной или тупиковой, и вы пытались сдвинуть ситуацию и преодолеть блокировку. Просто оставьте все как есть. Она не изменится только благодаря вашим усилиям или силе.

Поговорите с кем-то, кто совершенно не имеет к этому отношения, о чем-то совершенно другом... и из этого разговора появится идея или понимание того, как на самом деле добраться до первопричины и продвинуться вперед. Ответы иногда приходят из неожиданных мест.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Вы готовы к серьезному разговору с кем-то важным о своем долгосрочном будущем. Речь идет о практических, материальных вопросах, таких как богатство, работа или дом. Речь идет о том, чтобы пустить корни, инвестировать в долгосрочную перспективу, чувствовать себя уверенно в том, над чем вы работаете и что строите.

Это может быть разговор о работе или доме, но он необходим, чтобы вы чувствовали, что знаете, на что идете, и что ваши усилия направлены в нужное место. Добейтесь ясности, заверений, согласия.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Кто-то должен понять, что хватит, что нужно провести черту на песке, установить границу. Вы перегружены и устали от чего-то. То, что когда-то было одолжением или разовым событием, теперь стало "новой нормой", и вас это не устраивает.

Вы должны высказаться и изменить динамику: перестать делать то, чего вы не хотите, перестать говорить "да", перестать быть сговорчивым, когда они ведут себя неразумно. Этому должен быть положен конец.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

То, что вы - сильный и молчаливый тип, не означает, что вы не обладаете невероятным эмоциональным интеллектом и не умеете понимать чувства и потребности других людей.

Большой разговор с любимым человеком на этой неделе покажет глубину вашего понимания и даст ему почувствовать, что вы действительно знаете его, любите и прикрываете его спину. И это чувство будет взаимным. Это приятно. Альянсы и крепкие партнерские отношения - это ваша основа. Создавайте их и лелейте.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Вы ищете ясность, определенность, понимание и направление. В последнее время многое кажется противоречивым, двусмысленным, конфликтным или просто странным, и Влюбленные заставляют вас впитывать этот хаос и путать мысли.

Потратьте эту неделю на то, чтобы распутать, разгладить, привести в порядок факты, пересмотреть свои приоритеты и идеи и в целом прийти к твердым выводам, с которыми вы сможете работать. Вы можете раздражать некоторых людей, которые давили на вас, заставляя делать то, что они хотели, но это их вина, а не ваша!

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

На этой неделе поговорите с человеком, с которым в последнее время вам было сложнее всего общаться, возможно, вы даже чувствовали себя запуганным или забитым.

Пятерка Мечей просит вас встретиться с этим человеком лицом к лицу, докопаться до его первопричины и разобраться с фактами, реалиями и вариантами действий на этом уровне. Между вами есть компромисс, который может устроить всех, но единственный путь к нему - это правдивый диалог и попытка понять, что на самом деле является причиной напряженности или трений. Вы созданы для этого, у вас есть удивительное сострадание и эмпатия, используйте их, чтобы найти решение сейчас.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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