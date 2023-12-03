Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

На этой неделе Рак может оказаться перед необходимостью принять важное решение.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 декабря карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков говорит о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы оглядываетесь вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет в вашей собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированно в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на другой стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка Пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать себя обязанным сделать для других больше и лучше! Шестерка Пентаклей - карта щедрости, благотворительности, отдачи и получения. Это может быть в буквальном смысле, указывая на то, что вы можете дать кому-то кредит или оказать другую финансовую поддержку. Однако это может быть и время, когда вы проявляете щедрость духа, помогая кому-то переехать, давая совет или оказывая столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудные времена. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, являются бесплатными.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь высоко восседать на своем троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, она воплощает в себе интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отсеивать шум эмоций и посторонних мнений. Возможно, сейчас или в ближайшем будущем вам предстоит принять решение, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно полагаться на свою логику и изучать все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, которые вы можете использовать, так что обязательно воспользуйтесь ими.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Влюбленные

На этой неделе вы можете оказаться перед необходимостью принять важное решение! Возможно, эта ситуация поставит вас перед моральной дилеммой, и карта "Влюбленные" символизирует необходимость более четко определить свои ценности и убеждения, прежде чем решать, как поступить. Вы чувствуете, что вынуждены двигаться в определенном направлении, основываясь на страхах или чувстве вины? Не позволяйте этим вещам стать мотивирующими факторами. Вместо этого постарайтесь понять, что у каждого действия есть своя реакция, а такие решения никогда не даются легко. Оставайтесь верны себе - вы не ошибетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Десятка Кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все складывается как нельзя лучше! Десятка Кубков - очень позитивная карта, означающая приподнятое настроение и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени с семьей, чем обычно, а возможно, расцветете в сердечных делах. Найдите время, чтобы оглянуться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается парить на девятом облаке, так что наслаждайтесь каждой секундой!

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас годом новых начинаний! Дурак олицетворяет начало путешествия и принятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал от Вселенной, чтобы наконец-то сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда гораздо проще придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности - это не то место, где происходит наибольший рост и самореализация. Выбросьте дорожную карту и сделайте прыжок веры. В итоге вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Тройка Кубков

Позвольте хорошим временам течь! Тройка Кубков - это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в режиме "вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечер в городе с друзьями. Устройте званый ужин для семьи. Соберите несколько коллег и отправьтесь на счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы почувствуете с теми, кто вас окружает. Жизнь - это не только ответственность и обязательства, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева Кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и воспитательный дух. На этой неделе вы будете призваны выразить эту энергию в каком-то виде. Возможно, к вам обратится друг с проблемами во взаимоотношениях или коллега за поддержкой в решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это произойдет, слушайте их от чистого сердца, но эмоционально отстранитесь от проблемы. Хотя может возникнуть соблазн с головой погрузиться в ситуацию вместе с ними, поймите, что только они сами могут выпутаться из своего затруднительного положения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков связана с влиянием прошлого на настоящее. На этой неделе вас призывают проанализировать, не привязаны ли вы каким-то образом к своему прошлому. Хотя это правда, что иногда нам необходимо смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принимать решения в настоящем или будущем, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам добиваться прогресса и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому стать источником улучшения, а не застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Сила

Карта "Сила" сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной ситуацией в вашей жизни. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в трудную минуту. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Колесница

Колесница - это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вам предлагается вступить в свои права и смело взять бразды правления в свои руки, чтобы двигаться к намеченной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами произойдет что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует упорного труда и дисциплины. Пристегнув эмоциональную и ментальную броню, вы сможете устремиться в будущее, не обращая внимания на препятствия, возникающие на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе у вас может возникнуть потребность отстраниться и поразмышлять. Возможно, вы погрузились во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени в общении. Сейчас необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, заказать поездку на выходные или что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и воссоединиться со своим внутренним миром. Подзарядка духовных батарей поможет вам вернуться к жизни с обновленными перспективами.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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