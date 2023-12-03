УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

Лидия Неплях
3 декабря 2023, 17:52
На этой неделе Рак может оказаться перед необходимостью принять важное решение.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 декабря карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков говорит о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы оглядываетесь вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет в вашей собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированно в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на другой стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка Пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать себя обязанным сделать для других больше и лучше! Шестерка Пентаклей - карта щедрости, благотворительности, отдачи и получения. Это может быть в буквальном смысле, указывая на то, что вы можете дать кому-то кредит или оказать другую финансовую поддержку. Однако это может быть и время, когда вы проявляете щедрость духа, помогая кому-то переехать, давая совет или оказывая столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудные времена. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, являются бесплатными.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь высоко восседать на своем троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, она воплощает в себе интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отсеивать шум эмоций и посторонних мнений. Возможно, сейчас или в ближайшем будущем вам предстоит принять решение, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно полагаться на свою логику и изучать все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, которые вы можете использовать, так что обязательно воспользуйтесь ими.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Влюбленные

На этой неделе вы можете оказаться перед необходимостью принять важное решение! Возможно, эта ситуация поставит вас перед моральной дилеммой, и карта "Влюбленные" символизирует необходимость более четко определить свои ценности и убеждения, прежде чем решать, как поступить. Вы чувствуете, что вынуждены двигаться в определенном направлении, основываясь на страхах или чувстве вины? Не позволяйте этим вещам стать мотивирующими факторами. Вместо этого постарайтесь понять, что у каждого действия есть своя реакция, а такие решения никогда не даются легко. Оставайтесь верны себе - вы не ошибетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Десятка Кубков

На этой неделе в вашем домашнем мире все складывается как нельзя лучше! Десятка Кубков - очень позитивная карта, означающая приподнятое настроение и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени с семьей, чем обычно, а возможно, расцветете в сердечных делах. Найдите время, чтобы оглянуться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается парить на девятом облаке, так что наслаждайтесь каждой секундой!

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас годом новых начинаний! Дурак олицетворяет начало путешествия и принятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал от Вселенной, чтобы наконец-то сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда гораздо проще придерживаться того, что знаешь. Однако ваша зона безопасности - это не то место, где происходит наибольший рост и самореализация. Выбросьте дорожную карту и сделайте прыжок веры. В итоге вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Тройка Кубков

Позвольте хорошим временам течь! Тройка Кубков - это карта праздника и дружбы, поэтому на этой неделе вы можете оказаться в режиме "вечеринки" с самыми близкими вам людьми. Организуйте вечер в городе с друзьями. Устройте званый ужин для семьи. Соберите несколько коллег и отправьтесь на счастливый час. Дело не столько в том, что вы делаете, сколько в товариществе, которое вы почувствуете с теми, кто вас окружает. Жизнь - это не только ответственность и обязательства, так что расслабьтесь и получайте удовольствие прямо сейчас!

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева Кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и воспитательный дух. На этой неделе вы будете призваны выразить эту энергию в каком-то виде. Возможно, к вам обратится друг с проблемами во взаимоотношениях или коллега за поддержкой в решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это произойдет, слушайте их от чистого сердца, но эмоционально отстранитесь от проблемы. Хотя может возникнуть соблазн с головой погрузиться в ситуацию вместе с ними, поймите, что только они сами могут выпутаться из своего затруднительного положения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков связана с влиянием прошлого на настоящее. На этой неделе вас призывают проанализировать, не привязаны ли вы каким-то образом к своему прошлому. Хотя это правда, что иногда нам необходимо смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принимать решения в настоящем или будущем, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам добиваться прогресса и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому стать источником улучшения, а не застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Сила

Карта "Сила" сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно справиться с трудной ситуацией в вашей жизни. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в трудную минуту. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите свою более сострадательную и прощающую сторону. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Колесница

Колесница - это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вам предлагается вступить в свои права и смело взять бразды правления в свои руки, чтобы двигаться к намеченной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами произойдет что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует упорного труда и дисциплины. Пристегнув эмоциональную и ментальную броню, вы сможете устремиться в будущее, не обращая внимания на препятствия, возникающие на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе у вас может возникнуть потребность отстраниться и поразмышлять. Возможно, вы погрузились во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени в общении. Сейчас необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, заказать поездку на выходные или что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и воссоединиться со своим внутренним миром. Подзарядка духовных батарей поможет вам вернуться к жизни с обновленными перспективами.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп на неделю гороскоп Таро
Реклама

Главное за день

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:18 Политика
"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в Крым

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в Крым

18:09 Украина
Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

15:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:18

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:09

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в КрымВидео

17:52

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

17:49

Как поставить на место соседей: эти простые советы помогут избежать проблемВидео

17:23

Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
17:10

"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

17:05

Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

16:50

Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

16:41

"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причинуВидео

Реклама
16:27

Прямой, крупный или "картошкой": как определить характер человека по носу

16:15

Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

16:11

Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагнозВидео

15:57

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

15:21

"Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кого из знаков ждет страсть и сильнейшая влюбленность

15:06

Украина перешла на новый этап войны: Подоляк назвал три ключевых решения

14:48

Германия хочет меньше платить Евросоюзу за оружие для Украины - Daily Telegraph.

14:31

Ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног: синоптик сказал, где ухудшится погода

14:27

Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка

13:55

Безумная путинистка-"Красная шапочка" Поплавская назвала Лорак предательницей

Реклама
13:43

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

13:38

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

13:15

К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

13:12

Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

12:57

Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

12:00

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

11:59

Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

11:55

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: деталиВидео

11:48

Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых

11:41

Гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Девам - скорые перемены, Козероги - избегайте толпы

11:31

"Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

11:07

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Козе - благосклонность друзей, Собаке - негатив из-за сплетен

11:04

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

10:32

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кто успеет разбогатеть в 2023

10:10

Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУВидео

10:05

Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

09:59

"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

09:25

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Скорпионы - позаботьтесь о себе, Девы - потерпите

09:07

"Пережить украинцев": глава Пентагона назвал большую ошибку диктатора России

08:57

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

Реклама
08:10

Бои в Авдеевке: что происходит на фронтемнение

08:09

Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

07:28

Много снега и сильный ветер: в ISW раскрыли, как непогода на фронте замедляет войну

06:49

С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?мнение

06:25

Как правильно – "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб: языковед расставил точки над "і"Видео

04:40

"На это уйдут годы": эксперт оценил, сможет ли РФ захватить крупные города УкраиныВидео

03:24

Плохо для здоровья: фармацевт рассказал, почему нельзя застилать постель утром

02:43

Это поможет сэкономить: эксперты назвали идеальную температуру для стирки постели

02:12

Точно не упадете: как сделать так, чтобы обувь не скользила

01:44

"Могли зайти в тыл врага на Луганщину": эксперт объяснил, что мешает контрнаступлению ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять