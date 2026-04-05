Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Сергей Кущ
5 апреля 2026, 13:11
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

Эта неделя может начаться с небольшого раздражения, в основном из-за того, что окружающие не будут двигаться в вашем темпе. Пусть они будут такими, какие есть. Вы добьетесь лучших результатов, оставаясь спокойными, а не громкими. Одно из нерешенных дел наконец-то начнет сдвигаться с мертвой точки. К середине недели ваше настроение также станет более легким.

Счастливое число: 9

Счастливый день: вторник

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

На этой неделе вам, возможно, не захочется много общаться, и это нормально. Иногда молчание помогает больше, чем длинные объяснения. Мысли о деньгах или доме не дают вам покоя, но ничего не выглядит выходящим из-под контроля. Просто оставайтесь спокойными. Небольшое практическое решение поможет вам почувствовать себя более умиротворенными.

Счастливое число: 6

Счастливый день: пятница

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов

Слишком много дел, слишком много голосов, слишком много мнений. Такова атмосфера на этой неделе. Не вступайте в каждую беседу. Понаблюдайте, кто говорит искренне, а кто просто болтает. Как только ваши мысли успокоятся, ваш следующий шаг станет очевидным. Старайтесь не отвечать на все сразу.

Счастливое число: 5

Счастливый день: среда

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю Рак

Эта неделя будет немного эмоциональной, но в позитивном смысле. Возможно, теперь вы лучше поймете свое сердце. Не заставляйте себя быть доступным для всех. В первую очередь позаботьтесь о своем душевном спокойствии. На этой неделе это важнее всего. Немного отдыха также пойдет вам на пользу.

Счастливое число: 2

Счастливый день: понедельник

Таро-гороскоп на неделю Лев

На вас обращают внимание, даже когда вы почти ничего не делаете, чтобы привлечь к себе внимание. Так что ведите себя достойно. Возможно небольшое столкновение эго, но, честно говоря, это ниже вашего достоинства. Вкладывайте энергию в то, что имеет реальную ценность. Кто-то может тихо оценить вашу поддержку.

Счастливое число: 1

Счастливый день: воскресенье

Таро-гороскоп на неделю Дева

У вас возникнет соблазн решить десять проблем сразу. Пожалуйста, не делайте этого. На этой неделе лучше справиться с одной проблемой как следует и перейти к следующей. В личных делах тоже не переусердствуйте. Не все нужно исправлять. Более спокойный подход сэкономит вашу энергию.

Счастливое число: 4

Счастливый день: среда

Гороскоп Таро на неделю Весы

То, что раньше было эмоционально запутанным, теперь начинает проясняться. Может быть, это человек, может быть, решение, а может быть, ваши собственные чувства. Перестаньте соглашаться на все только для того, чтобы не создавать конфликтов. На этой неделе честность поможет больше, чем приспособление. Даже небольшая правда, сказанная в нужный момент, может помочь.

Счастливое число: 7

Счастливый день: пятница

Гороскоп Таро на неделю Скорпион

Эта неделя будет насыщенной, и вы это почувствуете. Возможно, вы заметите то, о чем люди не говорят напрямую. Доверьтесь своему инстинкту. Кроме того, сейчас нужно избавиться от одного старого эмоционального груза. Вы достаточно долго его несли. Не каждое воспоминание заслуживает вашей свежей энергии.

Счастливое число: 8

Счастливый день: вторник

Гороскоп Таро на неделю Стрелец

Ваш разум жаждет свободы, но жизнь может потребовать сначала дисциплины. Завершите то, что осталось незавершенным, а затем наслаждайтесь более легкой стороной недели. Может произойти неожиданное сообщение или изменение планов, но на самом деле это может сыграть вам на руку. Оставайтесь гибкими и не сопротивляйтесь каждому изменению.

Счастливое число: 3

Счастливый день: четверг

Гороскоп Таро на неделю Козерог

Эта неделя не будет драматичной, просто местами немного тяжелой. Вы можете снова почувствовать, что на вас лежит слишком большая ответственность. Постарайтесь этого не делать. Кто-то из близких может просто нуждаться в вашей мягкости, а не в советах или решениях. Вам тоже нужно немного эмоционального передышки.

Счастливое число: 10

Счастливый день: суббота

Гороскоп Таро на неделю Водолей

На этой неделе у вас может быть перегружена голова. Слишком много мыслей может сделать даже простые вещи запутанными. Отойдите в сторону, когда это необходимо. Новая идея, связанная с работой или планами на будущее, имеет потенциал, но только если вы уделите ей все свое внимание. Устраните отвлекающие факторы, где только можно.

Счастливое число: 11

Счастливый день: суббота

Гороскоп Таро на неделю Рыбы

На этой неделе темп жизни будет более спокойным. События могут развиваться не так бурно, но они все же происходят. Вы, возможно, тихо поймете, почему что-то задержалось или почему кто-то почувствовал себя отдаленным. Доверяйте своему внутреннему чутью, но при этом не теряйте связи с реальностью. Мягкое терпение сработает лучше, чем давление.

Счастливое число: 12

Счастливый день: понедельник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

