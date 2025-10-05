Укр
Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

Сергей Кущ
5 октября 2025, 10:36
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю с 5 по 12 октября
Гороскоп Таро на неделю с 5 по 12 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта Таро для Овна на эту неделю: Семерка Кубков

Значение:

На этой неделе вас охватит волнение, и оно будет связано не столько с внешними событиями, сколько с вашими мыслями и мечтами. Семерка Кубков указывает на то, что вы склонны больше жить в мире фантазий, чем в реальности. Но сейчас важно перенести хотя бы часть этих идей в практическую плоскость. Подумайте, какие мечты реально осуществить в ближайшее время, составьте план, сделайте первые шаги. Энергия полнолуния будет помогать вам в этом процессе.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Королева Кубков

Значение:

Ваша эмоция недели – довольство и внутренняя гармония. Вы почувствуете себя уверенно и спокойно, несмотря на возможную суматоху вокруг. Это хорошее время, чтобы стать опорой для близких: выслушать, поддержать, дать совет. Ваш эмоциональный баланс может оказаться спасательным кругом для других. Кроме того, именно сейчас может начаться новая глава в личной жизни – намек на романтические события или углубление существующих отношений.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Луна

Значение:

Главное чувство этой недели – подозрительность. Карта Луны говорит о скрытых тайнах, иллюзиях и загадках, которые могут сбить вас с толку. Ваша любознательная натура усилится, и вы будете пытаться докопаться до истины во всем. Однако важно не зацикливаться, а позволить событиям постепенно проясняться. В конце недели энергия изменится, и вы получите ответы на самые тревожные вопросы.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Девятка Мечей

Значение:

Вас ждет внутренняя борьба с тревогами. Девятка Мечей указывает на склонность хранить свои переживания в себе, что лишь усиливает чувство беспокойства. На этой неделе важно найти человека, которому вы доверяете, и откровенно поговорить. Большая часть ваших страхов окажется надуманной, а реальную проблему можно будет решить практическими методами. Помните: чем больше вы держите в себе, тем тяжелее становится груз.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Туз Кубков

Значение:

Эта неделя наполнена энергией желания и вдохновения. Карта Туза Кубков обещает новые начинания, особенно в романтической и творческой сфере. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь, принять важное решение в отношениях или вдохновиться идеей, которая выведет вас на новый уровень. Главное – открыто транслировать свои эмоции и быть готовым к переменам.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Семерка мечей

Значение:

Вашей эмоцией недели станет зависть. Это чувство может быть неприятным, но оно указывает на то, что вы чего-то хотите в своей жизни. Постарайтесь не подавлять эмоцию, а разобраться, чего именно вам не хватает. Используйте зависть как топливо: превратите ее в мотивацию, чтобы начать двигаться к своим целям. Не сравнивайте себя с другими – смотрите на это как на подсказку, что можно улучшить в собственной жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Звезда

Значение:

Ваша эмоция – надежда. Карта Звезды символизирует исполнение желаний, обновление и оптимизм. Эта неделя станет для вас временем вдохновения и веры в лучшее. Подумайте, о чем вы мечтаете, и сделайте хотя бы маленький шаг к этому. Любое действие в сторону своей цели сейчас будет иметь сильный эффект. Важно верить в собственные силы и не бояться стремиться к большему.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Правосудие

Значение:

Эта неделя принесет чувство стыда или сожаления о прошлом. Карта Правосудия указывает на ситуацию, где вы могли поступить иначе, но тогда этого не сделали. Сейчас пришло время переосмыслить свои действия, извлечь урок и простить себя. Если есть возможность восстановить справедливость или извиниться – сделайте это. Такой шаг очистит вас от тяжелых эмоций и даст ощущение облегчения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Верховная жрица

Значение:

Ведущая эмоция – любопытство, но не поверхностное, а глубокое, связанное с внутренними инсайтами и духовными озарениями. На этой неделе вас могут посетить предчувствия или неожиданные знаки, которые стоит внимательно заметить. Медитации, прогулки, наблюдение за собой помогут лучше понять скрытые послания. Вы можете принять решение, которое изменит дальнейший ход вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Туз Монет

Значение:

Вас будет переполнять гордость. Туз Монет символизирует материальные успехи и награду за труд. Вы сможете увидеть плоды своих усилий и ощутить стабильность. Это отличное время для того, чтобы задуматься о новых целях – то, что вы построили, станет надежным фундаментом. Позвольте себе порадоваться достижениям и поставьте перед собой задачу на будущее.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Двойка Мечей

Значение:

Эта неделя пройдет под знаком сомнений. Вам предстоит сделать выбор, возможно, важный и непростой. Вы можете чувствовать растерянность и даже блокировку, но это нормально – решения требуют времени. Дайте себе возможность тщательно изучить все варианты и убрать лишние сомнения. К концу недели вы сможете принять осознанное и правильное для вас решение.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Рыцарь Кубков

Значение: Ведущая эмоция – предвкушение. Рыцарь Кубков обещает приятные сюрпризы: новое знакомство, роман, интересное предложение или счастливое событие. Эта неделя будет напоминать сказку, и вам важно быть открытыми миру, чтобы принять все подарки судьбы. Сохраняйте позитивный настрой – энергия радости привлечет к вам еще больше хорошего.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

