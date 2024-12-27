Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена планов

Последнее новолуние 2024 года состоится 30 декабря в знаке Козерога, который отвечает за планирование. Новая Луна - символ всего нового, поэтому сама вселенная говорит нам о том, что в этот день нужно строить планы на 2025 год. Влияние новолуния можно будет почувствовать в течение двух недель - до 13 января. В эти дни можно загадывать желания.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карта: 6 пентаклей
Овны могут ставить финансовые цели. Вы получите прибыль, ценный подарок, новую работу или клиента.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карта: 2 кубков
Вас ждет любовь, знакомство, встреча. Возможно состоится совместная поездка, путешествие.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карта: Рыцарь жезлов
К вам приедут гости или вы отправитесь в путь. Дела продвигаются быстро, будет прогресс. Вы загоритесь какой-то идеей.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карта: Императрица
Карта удовольствия, любви, подарков. С вами будут щедры и вами будут восхищаться. Вы на троне.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карты: Смерть, 2 кубков
Львов ждет трансформация. Что-то завершится и начнется новое. Вы будете полностью менять свою жизнь. Вам нужно от чего-то отказаться, чтобы вернуть баланс.
Ваш образ жизни поменяется благодаря любви, знакомству, свиданиям.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карта: Туз пентаклей
Перед Девами откроются хорошие финансовые возможности. Появится новый источник дохода, поддержка. Вы получите подарок, перейдете на новый финансовый уровень.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карты: 3 мечей, Башня
Есть риск конфликта. С кем-то вы не можете договорится. Будьте готовы к тому, что вы получите новость, которая вас расстроит.
У Весов резко поменяются планы. То, что вы планировали, не получится. Нужно иметь запасной вариант.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карта: Умеренность
У вас все хорошо и спокойно. Все идет своим чередом. Вы спокойно можете планировать свое будущее. Вселенная говорит: вы - хозяйка положения, энергия вас поддержит.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карта: 5 кубков, Король жезлов
Стрельцы возлагали большие надежды, но их постигнет разочарование. Таролог советует не фокусироваться на неудаче. Лучше извлеките урок и двигайтесь дальше. Полагайтесь на себя и делайте то, что вам по душе.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карта: 4 пентаклей, Шут
Финансовая ситуация стабильна. У вас есть хорошая работа и зарплата.
Вы обретете уверенность и стабильность, но вам захочется чего-то нового. Что-то начнется с нуля. Вы будете мечтать и планировать.
Козероги начнут делать то, что раньше не делали.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карта: 6 кубков
Вас ждет встреча с друзьями, которых вы давно не видели.
Водолеи погрузятся в воспоминания о прошлом. Вы узнаете, что есть люди, которые о вас помнят и любят.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карта: Колесница
Вас ждет поездка, путешествие, движение вперед, прогресс и триумф. Рыбы достигнут успеха и окажутся в центре внимания.
Вы движетесь к новой жизни. Все ваши желания сбудутся.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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