Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Козерогам - перемены, Водолеям - ссора, Рыбам - расставание

Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в последний месяц осени.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет новая глава в их жизни. Водолеям нужно опасаться ссор и конфликтов, а Рыбам нужно будет отстаивать свои интересы и границы.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Козерог

Шут Таро - значение

Вы что-то начнете с нуля. Состоится поездка за границу или знакомство с иностранцем. Возможно вы поедете за границу или получите предложение по работе. Не исключено, что работа будет связана с абсолютно новой сферой.

2 мечей Таро - значение

Карта конфликта и разницы во мнениях. Кто-то вас не поддержит.

Императрица Таро - значение

Карта удовольствия, щедрости, финансовой прибыли.

Вы больше времени будете уделять себе и своей внешности.

Смерть Таро - значение

Козерогов ждут перемены в лучшую сторону. Но для этого вы должны что-то завершить, закончить какие-то отношения, убрать лишнее из своей жизни.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Водолей

2 кубков Таро - значение

Водолеев ждет встреча в ноябре - романтическая или деловая.

Иерофант Таро - значение

Человек, который имеет статус, принесет Водолеям новость. Это может быть руководитель, отец, судья.

5 пентаклей Таро - значение

Что-то вас не устраивает. Возможно вам не нравится работа или коллектив. Есть риск заболеть. В этом случае нужно обратиться к врачу.

2 мечей Таро - значение

Опасайтесь конфликтных ситуаций. Вы можете высказывать свое мнение и пойти против системы.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Рыбы

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина земной стихии - Телец, Дева или Козерог. С ним состоится встреча или он будет каким-то образом принимать участие в вашей жизни. Это человек буде иметь очень важное значение.

8 кубков Таро - значение

Карта движения. Возможно вы решите переехать, поменять работу. Иногда эта карта может означать расставание. Вы увидите отношения такими, какими они являются на самом деле. Спадут "розовые очки".

8 жезлов Таро - значение

Неожиданный гость приедет к Рыбам в ноябре.

Все дела будут решаться очень быстро. Вы будете получать посылки, документы, информацию.

9 жезлов Таро - значение

Рыбам нужно будет отстаивать свои интересы и границы.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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