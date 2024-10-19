Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Козерогам - перемены, Водолеям - ссора, Рыбам - расставание

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов ждет новая глава в их жизни. Водолеям нужно опасаться ссор и конфликтов, а Рыбам нужно будет отстаивать свои интересы и границы.
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Козерог
Шут Таро - значение
Вы что-то начнете с нуля. Состоится поездка за границу или знакомство с иностранцем. Возможно вы поедете за границу или получите предложение по работе. Не исключено, что работа будет связана с абсолютно новой сферой.
2 мечей Таро - значение
Карта конфликта и разницы во мнениях. Кто-то вас не поддержит.
Императрица Таро - значение
Карта удовольствия, щедрости, финансовой прибыли.
Вы больше времени будете уделять себе и своей внешности.
Смерть Таро - значение
Козерогов ждут перемены в лучшую сторону. Но для этого вы должны что-то завершить, закончить какие-то отношения, убрать лишнее из своей жизни.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Водолей
2 кубков Таро - значение
Водолеев ждет встреча в ноябре - романтическая или деловая.
Иерофант Таро - значение
Человек, который имеет статус, принесет Водолеям новость. Это может быть руководитель, отец, судья.
5 пентаклей Таро - значение
Что-то вас не устраивает. Возможно вам не нравится работа или коллектив. Есть риск заболеть. В этом случае нужно обратиться к врачу.
2 мечей Таро - значение
Опасайтесь конфликтных ситуаций. Вы можете высказывать свое мнение и пойти против системы.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Рыбы
Король пентаклей Таро - значение
Мужчина земной стихии - Телец, Дева или Козерог. С ним состоится встреча или он будет каким-то образом принимать участие в вашей жизни. Это человек буде иметь очень важное значение.
8 кубков Таро - значение
Карта движения. Возможно вы решите переехать, поменять работу. Иногда эта карта может означать расставание. Вы увидите отношения такими, какими они являются на самом деле. Спадут "розовые очки".
8 жезлов Таро - значение
Неожиданный гость приедет к Рыбам в ноябре.
Все дела будут решаться очень быстро. Вы будете получать посылки, документы, информацию.
9 жезлов Таро - значение
Рыбам нужно будет отстаивать свои интересы и границы.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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