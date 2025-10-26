Укр
Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Анна Ярославская
26 октября 2025, 06:20
203
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл, горосокп Таро
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто рискует оказаться без поддержки
  • Какой знак зодиака получит прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги будут получать новые навыки. Водолеев ждут великие дела, у Рыб - денежный месяц, пишет Главред.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Козерог

Паж кубков Таро - значение

Карта творчества, детей и учеников. Возможно, у вас появится новое хобби или вы начнете чему-то учиться.

Стоит заняться тем, о чем вы давно мечтали. Вы только в начале пути.

6 пентаклей Таро - значение

Хорошая карта. Придут деньги, которых вы давно ждали. Возможно, вам вернут долг. Или вам нужно будет помочь кому-то финансово.

7 жезлов Таро - значение

Вы не доверяете кому-то. Вы ждете, что вас осудят или оценят. Возможно, кто-то будет проверять вашу работу.

В целом, вас ждет рост в работе, обучении, бизнесе. Вы готовы постоять за себя.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Водолей

Рыцарь жезлов Таро - значение

Вас ждет поездка, путешествие, развитие, продвижение в делах.

Водолеи проявят смелость и решительность. В вашей жизни начнется новое приключение.

5 мечей Таро - значение

Есть риск конфликта. Возможны разногласия. Сотрудничества не получится.

Это карта перемен. Вам нужно что-то переделывать, вносит правки, пересдавать экзамен.

Не стоит бояться нового - все будет лучше, чем вы думаете.

7 жезлов Таро - значение

Вы готовы отстаивать свои права и интересы. Водолеи будут стоять на своей позиции очень твердо. Возможно вы окажетесь в центре внимания.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рыбы

8 пентаклей Таро - значение

Карта мастерства. Вы будете проходить переобучение. За свои умения и таланты вы получите деньги. Работа и доходы будут.

Влюбленные Таро - значение

Рыб ждет любовь, роман, романтическое знакомство. В бизнесе - партнерство и коллаборация, которые принесут успех.

7 пентаклей Таро - значение

Денежная карта. Вы получите доход благодаря своему труду. Рыбы будут довольны результатом.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей гороскоп на ноябрь таро карты таро гороскоп Таро Гороскоп 2025
