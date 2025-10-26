Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь

Вы узнаете:
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги будут получать новые навыки. Водолеев ждут великие дела, у Рыб - денежный месяц, пишет Главред.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Козерог
Паж кубков Таро - значение
Карта творчества, детей и учеников. Возможно, у вас появится новое хобби или вы начнете чему-то учиться.
Стоит заняться тем, о чем вы давно мечтали. Вы только в начале пути.
6 пентаклей Таро - значение
Хорошая карта. Придут деньги, которых вы давно ждали. Возможно, вам вернут долг. Или вам нужно будет помочь кому-то финансово.
7 жезлов Таро - значение
Вы не доверяете кому-то. Вы ждете, что вас осудят или оценят. Возможно, кто-то будет проверять вашу работу.
В целом, вас ждет рост в работе, обучении, бизнесе. Вы готовы постоять за себя.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Водолей
Рыцарь жезлов Таро - значение
Вас ждет поездка, путешествие, развитие, продвижение в делах.
Водолеи проявят смелость и решительность. В вашей жизни начнется новое приключение.
5 мечей Таро - значение
Есть риск конфликта. Возможны разногласия. Сотрудничества не получится.
Это карта перемен. Вам нужно что-то переделывать, вносит правки, пересдавать экзамен.
Не стоит бояться нового - все будет лучше, чем вы думаете.
7 жезлов Таро - значение
Вы готовы отстаивать свои права и интересы. Водолеи будут стоять на своей позиции очень твердо. Возможно вы окажетесь в центре внимания.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рыбы
8 пентаклей Таро - значение
Карта мастерства. Вы будете проходить переобучение. За свои умения и таланты вы получите деньги. Работа и доходы будут.
Влюбленные Таро - значение
Рыб ждет любовь, роман, романтическое знакомство. В бизнесе - партнерство и коллаборация, которые принесут успех.
7 пентаклей Таро - значение
Денежная карта. Вы получите доход благодаря своему труду. Рыбы будут довольны результатом.
