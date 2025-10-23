Укр
Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Анна Ярославская
23 октября 2025, 07:37
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кто получит весточку из прошлого
  • Кому нужно будет подождать, чтобы получить результат

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно будет принимать решение. Тельцов ждут хорошие новости. В жизни Близнецов завершится какой-то период, пишет Главред.

Если вам интересен Таро-прогноз на новолуние, то читайте материал: Прогноз Таро на новолуние в октябре: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Овен

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта развития неожиданных событий. Придется менять планы. Вас ждет быстрое продвижение и развитие дел.

Король жезлов Таро - значение

Это карта Овнов. Возможно, это ваш друг или партнер (Лев или Стрелец).

В ноябре вам нужно будет принять решение. Вы точно знаете, чего вы хотите.

9 мечей Таро - значение

Карта бессонных ночей. Наступит кульминация событий. Нужно принимать решение, ведь сроки поджимают.

4 пентаклей Таро - значение

Вы за что-то держитесь и хотите удержать. У вас получится это сделать.

Но какой-то процесс может затянуться. Будет пауза. Нужно подождать, чтобы пришло нужно время.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Телец

6 кубков Таро - значение

Карта чувств, эмоций, комплиментов, получения подарков. Вы получите эмоциональную поддержку. Вас ждет встреча со старыми друзьями и весточка из прошлого.

Солнце Таро - значение

Прибыль, успех, деньги, карьерный рост. Карта может говорить о беременности, хорошем здоровье и исцелении.

5 жезлов Таро - значение

В вашей жизни произойдут перемены. Может отмениться какая-то договоренность, сделка. Не исключено расхождение во мнениях, соревнование, конкуренция.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Близнецы

Справедливость Таро - значение

Ноябрь - удачное время для того, чтобы обновлять и оформлять документы, ходить на собеседования. Могут быть задержки, период ожидания. Хорошо торговаться в это время.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете. Благодаря своей харизме и интеллекту вы добьетесь успеха и решите любую ситуацию.

10 мечей Таро - значение

Что-то завершится в вашей жизни. Какой-то период подходит к концу. Вам нужно поставить все точки над "і".

Также карта может говорить об операциях. Таролог рекомендует их делать только лишь в том случае, если операция срочная. Все плановые лучше перенести, поскольку в ноябре Меркурий будет ретроградным.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

