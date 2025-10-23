Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-noyabr-2025-ovnam-peremeny-telcam-podarok-bliznecam-sila-10708694.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

Кто получит весточку из прошлого

Кому нужно будет подождать, чтобы получить результат

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно будет принимать решение. Тельцов ждут хорошие новости. В жизни Близнецов завершится какой-то период, пишет Главред.

видео дня

Если вам интересен Таро-прогноз на новолуние, то читайте материал: Прогноз Таро на новолуние в октябре: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Овен

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта развития неожиданных событий. Придется менять планы. Вас ждет быстрое продвижение и развитие дел.

Король жезлов Таро - значение

Это карта Овнов. Возможно, это ваш друг или партнер (Лев или Стрелец).

В ноябре вам нужно будет принять решение. Вы точно знаете, чего вы хотите.

9 мечей Таро - значение

Карта бессонных ночей. Наступит кульминация событий. Нужно принимать решение, ведь сроки поджимают.

4 пентаклей Таро - значение

Вы за что-то держитесь и хотите удержать. У вас получится это сделать.

Но какой-то процесс может затянуться. Будет пауза. Нужно подождать, чтобы пришло нужно время.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Телец

6 кубков Таро - значение

Карта чувств, эмоций, комплиментов, получения подарков. Вы получите эмоциональную поддержку. Вас ждет встреча со старыми друзьями и весточка из прошлого.

Солнце Таро - значение

Прибыль, успех, деньги, карьерный рост. Карта может говорить о беременности, хорошем здоровье и исцелении.

5 жезлов Таро - значение

В вашей жизни произойдут перемены. Может отмениться какая-то договоренность, сделка. Не исключено расхождение во мнениях, соревнование, конкуренция.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Близнецы

Справедливость Таро - значение

Ноябрь - удачное время для того, чтобы обновлять и оформлять документы, ходить на собеседования. Могут быть задержки, период ожидания. Хорошо торговаться в это время.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете. Благодаря своей харизме и интеллекту вы добьетесь успеха и решите любую ситуацию.

10 мечей Таро - значение

Что-то завершится в вашей жизни. Какой-то период подходит к концу. Вам нужно поставить все точки над "і".

Также карта может говорить об операциях. Таролог рекомендует их делать только лишь в том случае, если операция срочная. Все плановые лучше перенести, поскольку в ноябре Меркурий будет ретроградным.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред