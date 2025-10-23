Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Вы узнаете:
- Кто получит весточку из прошлого
- Кому нужно будет подождать, чтобы получить результат
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно будет принимать решение. Тельцов ждут хорошие новости. В жизни Близнецов завершится какой-то период, пишет Главред.
Если вам интересен Таро-прогноз на новолуние, то читайте материал: Прогноз Таро на новолуние в октябре: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Овен
Рыцарь мечей Таро - значение
Карта развития неожиданных событий. Придется менять планы. Вас ждет быстрое продвижение и развитие дел.
Король жезлов Таро - значение
Это карта Овнов. Возможно, это ваш друг или партнер (Лев или Стрелец).
В ноябре вам нужно будет принять решение. Вы точно знаете, чего вы хотите.
9 мечей Таро - значение
Карта бессонных ночей. Наступит кульминация событий. Нужно принимать решение, ведь сроки поджимают.
4 пентаклей Таро - значение
Вы за что-то держитесь и хотите удержать. У вас получится это сделать.
Но какой-то процесс может затянуться. Будет пауза. Нужно подождать, чтобы пришло нужно время.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Телец
6 кубков Таро - значение
Карта чувств, эмоций, комплиментов, получения подарков. Вы получите эмоциональную поддержку. Вас ждет встреча со старыми друзьями и весточка из прошлого.
Солнце Таро - значение
Прибыль, успех, деньги, карьерный рост. Карта может говорить о беременности, хорошем здоровье и исцелении.
5 жезлов Таро - значение
В вашей жизни произойдут перемены. Может отмениться какая-то договоренность, сделка. Не исключено расхождение во мнениях, соревнование, конкуренция.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Близнецы
Справедливость Таро - значение
Ноябрь - удачное время для того, чтобы обновлять и оформлять документы, ходить на собеседования. Могут быть задержки, период ожидания. Хорошо торговаться в это время.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем вы думаете. Благодаря своей харизме и интеллекту вы добьетесь успеха и решите любую ситуацию.
10 мечей Таро - значение
Что-то завершится в вашей жизни. Какой-то период подходит к концу. Вам нужно поставить все точки над "і".
Также карта может говорить об операциях. Таролог рекомендует их делать только лишь в том случае, если операция срочная. Все плановые лучше перенести, поскольку в ноябре Меркурий будет ретроградным.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке
- Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать: для них правда — священна
- Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред