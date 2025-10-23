Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

Один из знаков зодиака получит неожиданные новости до конца недели.

У кого в жизни начнется "белая полоса" - список / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Перед кем из знаков зодиака могут открыться новые двери

Кто может получить радостную новость

Для трех знаков зодиака вторая половина этой недели будет полна позитива и вдохновения. Звезды дадут им энергию, которая будет вдохновлять действовать, радоваться и видеть красоту жизни. Это время, когда в сердце будет царить настоящий покой. Главред выяснил, у кого в жизни начнется "белая полоса".

Лев

Львы в течение этой недели будут чувствовать вдохновение, а еще у них появятся силы для новых открытий. Окружающие заметят их энергию и харизму, поэтому перед Львами могут открыться новые двери.

Вторая половина этой недели благоприятна для творчества и реализации личных проектов.

Совет Льву: используйте эту неделю для смелых решений - успех будет сопровождать вас на каждом шагу.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы будут чувствовать особую гармонию и легкость. Их внутреннее равновесие вернется, а это принесет успех во всех сферах. Может удаться разрешить старые споры или начать что-то новое. Отличное время для путешествий или творческих занятий.

Совет для Весов: делитесь хорошим настроением с другими.

Рыбы

Рыбы почувствуют прилив энергии, уверенности и легко справятся с трудностями. Могут появиться новые идеи или вдохновение для перемен.

В конце недели Рыбы могут получить радостную новость. Также возможна неожиданная встреча.

Совет для Рыб: доверяйте своему сердцу - на этой неделе оно будет вашим лучшим проводником.

Львы, Весы и Рыбы всю неделю будут чувствовать себя приподнятыми и полными энергии.

