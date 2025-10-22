Укр
Читать на украинском
Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

Марина Фурман
22 октября 2025, 02:43
21
Дела этих трех счастливчиков "пойдут" вверх.
гороскоп, деньги
Финансовый гороскоп до конца октября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто разбогатеет до конца октября
  • Кому удастся подписать выгодную сделку

Для трех знаков зодиака конец октября станет особенно важным период - он откроет возможности для привлечения удачи и финансового достатка. Главред выяснил, кто вытянет "золотой билет" уже совсем скоро.

Телец

Для Тельцов конец октября - это время стабильности и вознаграждений. Они могут получить неожиданные новости, которые откроют новые возможности как в финансах, так и в личной жизни. Тельцам может повезти в инвестициях или предложениях работы. Они наконец почувствуют, что их усилия не были напрасными.

видео дня

Совет Тельцам: не бойтесь рисковать - на этот раз удача на вашей стороне, передает Made in Vilnius.

Весы

Конец октября может принести Весам успех, которого они сами не ожидали. Судьба улыбнется им как в карьере, так и в отношениях.

Совет для Весов: не упустите возможности - одно небольшое решение может принести большие перемены.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Для Скорпионов наступает период перемен и возможностей. Они могут получить шанс, способный перевернуть их жизнь - это может быть выгодная сделка, творческий прорыв или приятная неожиданность.

Важно доверять своей интуиции - она укажет правильное направление.

Совет Скорпионам: не бойтесь принимать вызовы.

Для Тельцов, Весов и Скорпионов конец октября может стать судьбоносным периодом. Звезды сулят им успех, неожиданные открытия и возможность вытянуть свой "золотой билет".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    гороскоп гороскоп Скорпион гороскоп Телец гороскоп Весы финансовый гороскоп
    Субсидии для украинцев в 2025 году: как определяют сумму на отопительный сезон

    16:34

    Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

    16:30

    "Навсегда останешься лучшим": Никита Добрынин рассказал о болезненной утрате

