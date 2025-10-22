Укр
Читать на украинском
Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать: для них правда — священна

Сергей Кущ
22 октября 2025, 08:56
Для этих пяти знаков зодиака правда — не просто слово, а внутренний закон.
Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать
Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете: ​

  • Стрельцы не умеют приукрашивать действительность
  • Рыбы знают, как больно может ранить ложь

Астрологи уверены: для некоторых знаков честность — не просто черта характера, а жизненный принцип. Они не умеют притворяться и предпочитают говорить правду, какой бы неудобной она ни была.

Телец

Тельцы — символ стабильности и искренности. Управляемые Венерой, они стремятся к гармонии и не переносят фальши. Для них ложь — это источник хаоса, который разрушает спокойствие и доверие. Эти люди верны себе и окружающим, поэтому редко скрывают правду, даже если она не всем понравится.

Стрелец

Рожденные под покровительством Юпитера, Стрельцы не умеют приукрашивать действительность. Они прямолинейны и открыты, а их любовь к истине нередко делает их неудобными собеседниками. Стрелец скорее скажет правду в глаза, чем станет играть роль. Именно поэтому им доверяют — даже если их слова иногда режут слух.

Козерог

Для Козерога честность — это не выбор, а обязанность. Серьезный и дисциплинированный знак, управляемый Сатурном, он придерживается строгих моральных принципов. Козероги не терпят лжи ни от себя, ни от других. Они верят, что только правда может быть фундаментом доверия и уважения.

Водолей

Водолеи — идеалисты, которые живут по собственным правилам. Их управитель Уран дарит им стремление к свободе и прогрессу, поэтому они не видят смысла в обмане. Для Водолеев ложь — это шаг назад, а честность — инструмент перемен. Они говорят открыто, часто шокируя своей прямотой, но именно за это их ценят.

Рыбы

Нежные и эмпатичные Рыбы кажутся мечтателями, но именно их чувствительность делает их неспособными к обману. Под влиянием Нептуна они глубоко ощущают чужие эмоции и знают, как больно может ранить ложь. Рыбы предпочитают мягкую правду грубой фальши и всегда стараются сохранить искренность, даже если это требует смелости.

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп знаки зодиака
