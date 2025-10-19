Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

Именно юмор помогает им легче преодолевать невзгоды и не терять внутреннее равновесие.

Три знака, которым помогает чувство юмора / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Есть люди, которые даже в самых сложных обстоятельствах умудряются оставаться в хорошем настроении. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака обладают особой способностью видеть мир сквозь призму юмора. О том, кому звезды подарили эту черту, рассказывает Главред со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Близнецы - прирожденные шутники и настоящие мастера слова. Их способность замечать смешное даже в стрессовых моментах помогает не только развеселить других, но и поддержать собственный дух.

Они легко переключаются с проблем на что-то позитивное, не позволяя себе застревать в негативе. Для Близнецов смех - это способ восстановить контроль над ситуацией, когда вокруг царит хаос.

Дева

На первый взгляд Девы могут казаться слишком серьезными, однако за этой внешней сдержанностью скрывается острый, ироничный ум и тонкое чувство юмора.

Они часто замечают комические детали там, где другие видят только проблемы, и с легкостью шутят даже о себе. Юмор помогает Девам сохранять спокойствие, снижает напряжение и позволяет мыслить трезво. Их легкая улыбка - признак внутренней силы, а не беззаботности.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцы известны как настоящие оптимисты, даже в сложные периоды они умеют находить что-то хорошее. Их чувство юмора - это не только черта характера, но и жизненная философия.

Они охотно поддерживают других остроумным комментарием или дружеской шуткой, и их позитив заряжает окружающих. Для Стрельца смех - это способ жить ярко, с задором, несмотря на препятствия.

