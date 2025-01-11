Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Январское полнолуние будет очень сильным. Во всех делах будет помогать энергия Вселенной.

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​ Полнолуние в январе 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот ​

Вы узнаете:

Какой главный совет карт Таро для всех знаков зодиака

Что "светит" каждому знаку в ближайшие две недели

Полнолуние в январе 2025 года произойдет в знаке Рака и будет очень сильным. Его влияние можно будет почувствовать с 10 до 17 января. В целом, полная Луна оказывает свое влияние в течение двух недель. Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Карта для всех знаков - 10 жезлов. Она говорит о том, что вы слишком нагрузили себя, двигаясь к цели. При этом у вас есть поддержка в любом случае, поэтому ставьте себе высокие цели, пишет Главред.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: Король мечей, 5 жезлов

Проявится тема справедливости, переговоров, ясности и решительности. Возможно подписание документов.

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в жизни Овнов.

Возможно нужно будет менять планы. Если был какой-то хаос, то в полнолуние все станет на свои места.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Дьявол, Суд

Возможно вам нужно будет обратиться в государственное учреждение. Не исключена налоговая проверка.

Состоятся интимные встречи, вечеринки. Есть риск того, что вами манипулируют другие люди.

Ситуация прояснится. Вы увидите все так, как это есть на самом деле.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карта: Маг

Вас ждут новые планы, знакомства. Вы - маг и волшебник в своей жизни и можете реализовать любую идею. Полная Луна покажет вам вашу силу.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: 7 жезлов, Смерть, Луна

У вас будет очень много дел. Не исключены препятствия при достижении цели. Вам нужно правильно расставить приоритеты и отбросить все ненужное.

Раков ждет трансформацию и перемены в жизни. Вы про-другому станете воспринимать какую-то ситуацию.

Туман рассеется и вы все увидите в ясном свете.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карта: Колесница

Карта движения вперед. Вы контролируете ситуацию и свою жизнь. Вас ждет прогресс в делах. Львы - победители и триумфаторы.

Возможно вас ждет поездка, путешествие, командировка.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карта: 6 пентаклей

Дев ждет прибыль. Вы получите заработанные деньги или какую-то сумму в подарок. Тратить их нужно на то, что вам нравится. Не исключена новость о наследстве. Возможно кто-то оплатит ваши счета. Откроется новая финансовая возможность.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: 6 кубков, Суд

Весы будут себя чувствовать по-настоящему счастливыми. Самые простые вещи будут приносить радость. Вас ждут комплименты, подарки.

Какой-то момент может стать поворотным. Вы можете принять решение поменять свою жизнь в это полнолуние.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: 5 жезлов, Умеренность

Вас ждут перемены. Вам что-то нужно будет менять на ходу и быстро принимать решения. Возможно вы будете очень загружены по работе.

Таролог советует не суетиться. Полнолуние покажет, что самое важное и на чем нужно сосредоточить внимание. Чтобы достичь нужного результата, проявите мягкую силу и энергию спокойствия.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карта: 7 пенталей

Будут решаться финансовые и рабочие вопросы. Вы получите прибыль и изобилие. Монетизируется какая-то ваша деятельность.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карта: 2 жезлов

Вас ждет дружба, поддержка, переговоры. Будет много коммуникаций и встреч. Это карта масштабирования и расширения.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Рыцарь пентаклей, 5 кубков, 5 мечей

Финансовый прогресс. Состоится командировка. Будут перемены на работе в лучшую сторону.

При этом есть риск конфликта, разочарования. Таролог советует не переживать по этому поводу. Полная Луна прояснит ситуацию и покажет, что настало время перемен. У вас может появиться новый источник дохода.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: Шут, Суд

Рыбы могут начать все с нуля - на новой работе, в новых отношениях. Ситуация может стать неожиданной для вас. Не стоит бояться новизны, посоветовала таролог. По ее словам, лучше воспользоваться возможностями.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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