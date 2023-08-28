Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовь

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны сделают шаг и достигнут цели, Тельцам стоит остерегаться краж и подлости со стороны окружающих, а Близнецам можно ждать романтических встреч и свиданий.
Если вам интересен подробный гороскоп на первый месяц осени для представителей этого зодиакального круга, читайте материалы:
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Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Овен
Звезда Таро - значение
Карта исполнения желаний. Вы сделаете шаг к достижению цели. Если это старая мечта, то в первой половине месяца Овны получат результаты. Если это новое желание, то прогресса в его реализации стоит ждать после 15 сентября.
2 жезлов Таро - значение
Карта выбора и принятия решения. Овны будут выбирать между несколькими вариантами. Вам захочется расширения и масштабирования. Возможно состоится поездка с кем-то вместе.
Король жезлов Таро - значение
Это карта мужчины-Овна. Это человек, который проявляет лидерские качества.
Вы покажете свою энергию, будете давать указания, почувствуете себя на своем месте.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Телец
7 мечей Таро - значение
Карта бегства, ухода. Возможно Тельцы захотят уйти с работы, с вечеринки, выйти из бизнеса. При этом вы сделаете это тихо и незаметно.
Стоит остерегаться воровства. Причем украсть могут не только вещи, но и идеи. Карта также предупреждает о том, что кто-то что-то делает за вашей спиной.
Солнце Таро - значение
Карта успеха и триумфа. Она говорит о хорошем настроении, здоровье, финансовом благополучии. Вы - лидер в каком-то деле и движетесь в правильном направлении.
Также Тельцы могут поехать на море в теплые страны. Некоторые могут получить новость о беременности.
9 мечей Таро - значение
Карта бессонницы - что-то будет тревожить Тельцов и не будет давать им спать.
Также 9 мечей говорит о кульминации. Вы будете обдумывать свои решения и анализировать, как вы пришли к такому результату.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Близнецы
5 жезлов Таро - значение
Есть риск конфликта, ссоры. Каждый придерживается своего мнения и "тянет одеяло на себя". Ваше окружение или близкие вас не поддержат.
В лучшем случае эта карта проиграется как спортивное соревнование или конкурс.
2 мечей Таро - значение
Карта страха. Близнецы не хотят видеть правду, боятся что-то сказать или показать себя.
Близнецы не двигаются с места, карта ожидания. Путь закрыт, надо подождать, говорит расклад Таро.
2 кубков Таро - значение
Близнецов ждет знакомство, романтическая встреча, любовь. Кто-то вам нравится, чувства взаимны. Если вы в браке, то отношения очень хорошие, как будто наступит второй медовый месяц. Свободные Близнецы получат предложение руки и сердца.
В бизнесе - сделка купли-продажи, но заключать ее лучше после 15 сентября.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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