Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовь

Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-sentyabr-2023-ovnam-rezultat-telcam-krazha-bliznecam-lyubov-10496305.html Ссылка скопирована

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны сделают шаг и достигнут цели, Тельцам стоит остерегаться краж и подлости со стороны окружающих, а Близнецам можно ждать романтических встреч и свиданий.

Если вам интересен подробный гороскоп на первый месяц осени для представителей этого зодиакального круга, читайте материалы:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Овен

Звезда Таро - значение

Карта исполнения желаний. Вы сделаете шаг к достижению цели. Если это старая мечта, то в первой половине месяца Овны получат результаты. Если это новое желание, то прогресса в его реализации стоит ждать после 15 сентября.

2 жезлов Таро - значение

Карта выбора и принятия решения. Овны будут выбирать между несколькими вариантами. Вам захочется расширения и масштабирования. Возможно состоится поездка с кем-то вместе.

Король жезлов Таро - значение

Это карта мужчины-Овна. Это человек, который проявляет лидерские качества.

Вы покажете свою энергию, будете давать указания, почувствуете себя на своем месте.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Телец

7 мечей Таро - значение

Карта бегства, ухода. Возможно Тельцы захотят уйти с работы, с вечеринки, выйти из бизнеса. При этом вы сделаете это тихо и незаметно.

Стоит остерегаться воровства. Причем украсть могут не только вещи, но и идеи. Карта также предупреждает о том, что кто-то что-то делает за вашей спиной.

Солнце Таро - значение

Карта успеха и триумфа. Она говорит о хорошем настроении, здоровье, финансовом благополучии. Вы - лидер в каком-то деле и движетесь в правильном направлении.

Также Тельцы могут поехать на море в теплые страны. Некоторые могут получить новость о беременности.

9 мечей Таро - значение

Карта бессонницы - что-то будет тревожить Тельцов и не будет давать им спать.

Также 9 мечей говорит о кульминации. Вы будете обдумывать свои решения и анализировать, как вы пришли к такому результату.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Близнецы

5 жезлов Таро - значение

Есть риск конфликта, ссоры. Каждый придерживается своего мнения и "тянет одеяло на себя". Ваше окружение или близкие вас не поддержат.

В лучшем случае эта карта проиграется как спортивное соревнование или конкурс.

2 мечей Таро - значение

Карта страха. Близнецы не хотят видеть правду, боятся что-то сказать или показать себя.

Близнецы не двигаются с места, карта ожидания. Путь закрыт, надо подождать, говорит расклад Таро.

2 кубков Таро - значение

Близнецов ждет знакомство, романтическая встреча, любовь. Кто-то вам нравится, чувства взаимны. Если вы в браке, то отношения очень хорошие, как будто наступит второй медовый месяц. Свободные Близнецы получат предложение руки и сердца.

В бизнесе - сделка купли-продажи, но заключать ее лучше после 15 сентября.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.