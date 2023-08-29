Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Ракам - травма, Львам - соблазны, Девам - власть

Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Ракам, Львам и Девам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первой половине месяца нужно заканчивать дела, а уже после 15 сентября можно смотреть в будущее. В сентябре Ракам придется неожиданно поменять планы. Львам стоит довериться интуиции и Вселенной. Перед Девами откроются новые возможности.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Овнам - результат, Тельцам - кража, Близнецам - любовь.

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Рак

Башня Таро - значение

Раков ждет резкая смена планов. Придется что-то менять. Есть риск того, что не оправдаются ожидания. Представителям знака стоит подготовить план "Б".

Также это карта плохой погоды. Будьте острожны - есть риск травм.

2 жезлов Таро - значение

Дорога, путешествие, переезд, планирование. Возможно вы будете заниматься какой-то деятельности с кем-то в паре. Раков ждет общение и переговоры.

Королева мечей Таро - значение

Карта внесения ясности. По гороскопу это женщина Близнецы, Весы или Водолей. Она является специалистом в какой-то области (юрист, финансист, врач и т.д.)

Раки могут резко принять решение и кого-то отрезать из своей жизни и пойти дальше.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Лев

Верховная жрица Таро - значение

Психолог, астролог, таролог вас выслушает и даст совет. Может открыться тайна.

Если вы планируете беременность, то ждите потрясающую новость.

Дурак Таро - значение

Нулевая карта. Ее совет: доверьтесь миру, как ребенок. Вы будете начинать что-то с нуля или станете тем, кем еще не были. Это может быть новая работа в незнакомой сфере, новый статус, новые отношения (например, с иностранцем или человеком, который будет младше).

Дьявол Таро - значение

Карта соблазнов и страсти. Возможно у вас состоится знакомство, которое сразу перерастет в близкие отношения.

Также Дьявол говорит о зависимости и привязанности. Возможно, вы хотите вырваться, но у вас не получается это сделать.

8 кубков Таро - значение

Если Львам что-то мешает, то в сентябре у них получится вырваться на свободу. Вы начнете познавать себя и пойдете к новым вершинам и целям, говорит расклад Таро.

Также может состояться и физическое путешествие.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Дева

8 пентаклей Таро - значение

Работа и заработки в сентябре у Дев будут. Также это карта мастера. Возможно вы пойдете учиться и обретать новые навыки. Некоторые Девы будут делиться своим опытом с другими.

Туз пентаклей Таро - значение

Ждите подарков. Откроются новые возможности. Вы получите прибыль, предложение по работе. Возможно Девы начнут новый бизнес.

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Возможно Девы будут выбирать, какую квартиру снимать, какие билеты приобрести. Вам стоит сфокусироваться, советует расклад Таро.

Туз жезлов Таро - значение

Эта карта говорит об энергии и активности. Вы загоритесь какой-то идеей - Вселенная даст вам силу и власть для того, чтобы реализовать это начинание.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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