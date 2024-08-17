Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны будут принимать решения. Тельцы получат хороший доход. Близнецы возьмут свою судьбу под контроль.
Если вам интересен прогноз по картам Таро на полнолуние, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшему
Гороскоп Таро на август 2024 Овен
Туз мечей Таро - значение
Если вы попали в сложную ситуацию, которая продолжается какое-то время, то в сентябре найдется выход. Откроется новая возможность, все прояснится, слетят "розовые очки".
Император Таро - значение
Это карта Овна. Вы принимаете решения и руководите. Возможно у вас появится своя команда или помощники. Вы берете под контроль свою жизнь.
Справедливость Таро - значение
Вам нужно будет оформлять какие-то юридические документы. Решение суда все поставит на свои места. Вы получите ответ и результат.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2024 Телец
8мечей Таро - значение
Вам захочется отдохнуть, поехать в отпуск, побыть дома. Не исключено, что придется оказать помощь другу или родителям.
Карта 8 мечей может привязывать к какому-то месту, предупредила таролог. Вы будете ограничены в действиях, поэтому лучше посвятить это время себе.
Король кубков Таро - значение
Карта означает психолога, врача, человека, который может вас выслушать. По гороскопу это представители водной стихии - Рак, Скорпион или Рыбы. Такой мужчина вас поддержит в сентябре.
Туз пентаклей Таро - значение
Вы получите хорошую сумму денег или сделаете удачную покупку.
Кроме того, перед Тельцами откроется новая финансовая возможность.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на август 2024 Близнецы
Колесница Таро - значение
Карта говорит о прогрессе и продвижении в делах или отношениях. Вы продвинетесь к цели. Вы сами управляете своей жизнью и берете ее под свой контроль.
Также может состояться поездка, путешествие.
Паж мечей Таро - значение
Близнецам нужно будет чему-то учиться, собирать новую информацию. Например, вы запишетесь на курсы, появится новое хобби.
Иерофант Таро - значение
Карта мудреца. Близнецы либо сами начнут преподавать, либо найдут своего учителя.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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