Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны будут принимать решения. Тельцы получат хороший доход. Близнецы возьмут свою судьбу под контроль.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на полнолуние, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшему

Гороскоп Таро на август 2024 Овен

Туз мечей Таро - значение

Если вы попали в сложную ситуацию, которая продолжается какое-то время, то в сентябре найдется выход. Откроется новая возможность, все прояснится, слетят "розовые очки".

Император Таро - значение

Это карта Овна. Вы принимаете решения и руководите. Возможно у вас появится своя команда или помощники. Вы берете под контроль свою жизнь.

Справедливость Таро - значение

Вам нужно будет оформлять какие-то юридические документы. Решение суда все поставит на свои места. Вы получите ответ и результат.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2024 Телец

8мечей Таро - значение

Вам захочется отдохнуть, поехать в отпуск, побыть дома. Не исключено, что придется оказать помощь другу или родителям.

Карта 8 мечей может привязывать к какому-то месту, предупредила таролог. Вы будете ограничены в действиях, поэтому лучше посвятить это время себе.

Король кубков Таро - значение

Карта означает психолога, врача, человека, который может вас выслушать. По гороскопу это представители водной стихии - Рак, Скорпион или Рыбы. Такой мужчина вас поддержит в сентябре.

Туз пентаклей Таро - значение

Вы получите хорошую сумму денег или сделаете удачную покупку.

Кроме того, перед Тельцами откроется новая финансовая возможность.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2024 Близнецы

Колесница Таро - значение

Карта говорит о прогрессе и продвижении в делах или отношениях. Вы продвинетесь к цели. Вы сами управляете своей жизнью и берете ее под свой контроль.

Также может состояться поездка, путешествие.

Паж мечей Таро - значение

Близнецам нужно будет чему-то учиться, собирать новую информацию. Например, вы запишетесь на курсы, появится новое хобби.

Иерофант Таро - значение

Карта мудреца. Близнецы либо сами начнут преподавать, либо найдут своего учителя.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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