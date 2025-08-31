Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в сентябре Козерогам, Водолеям и Рыбам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-sentyabr-2025-kozerogam-dengi-vodoleyam-prepyatstviya-10694273.html Ссылка скопирована

​ Гороскоп Таро на сентябрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

Какой знак зодиака сможет добиться всех своих целей

Кому "светит" большая прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет финансовая стабильность. Водолеи добьются всего, чего хотят.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Козерог

Туз пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Вы получите прибыль. Деньги могут прийти одной хорошей суммой либо вы получите новую работу, клиента, проект.

Перед вами откроется новый путь. Появится новый источник дохода.

9 кубков Таро - значение

Карта исполнения желаний. Вы можете позволить себе отдых, отпуск, покупку.

Все безопасно и стабильно. Здоровье будет хорошим.

4 пентаклей Таро - значение

Возможно, вы выгодно вложите деньги. Не стоит тратить их без особой нужды.

Вы приумножаете свои финансы. В целом, это карта стабильности.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Водолей

Королева жезлов Таро - значение

Женщина (Овен, Лев, Стрелец) может быть рядом с вами и участвовать в вашей жизни.

По энергетике эта карта говорит об активности и действиях. Вы не будете сидеть дома в сентябре. У вас появится интерес к жизни.

7 жезлов Таро - значение

Карта роста и продвижения. Вы управляете своей жизнью и принимаете решения. Однако вам будет непросто - на пути есть препятствия.

Вам нужно избавиться от ненужного, чтобы достичь цели. Результат вы получите. Главное - не бояться.

Маг Таро - значение

Возможно все. У вас достаточно ресурсов. Делайте первый шаг в том направлении, в котором вы хотите идти. Поставьте себе цель. Покажите себя во всей красе, заявите о себе.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред