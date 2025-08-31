Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака сможет добиться всех своих целей
- Кому "светит" большая прибыль
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет финансовая стабильность. Водолеи добьются всего, чего хотят.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Козерог
Туз пентаклей Таро - значение
Финансовая карта. Вы получите прибыль. Деньги могут прийти одной хорошей суммой либо вы получите новую работу, клиента, проект.
Перед вами откроется новый путь. Появится новый источник дохода.
9 кубков Таро - значение
Карта исполнения желаний. Вы можете позволить себе отдых, отпуск, покупку.
Все безопасно и стабильно. Здоровье будет хорошим.
4 пентаклей Таро - значение
Возможно, вы выгодно вложите деньги. Не стоит тратить их без особой нужды.
Вы приумножаете свои финансы. В целом, это карта стабильности.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Водолей
Королева жезлов Таро - значение
Женщина (Овен, Лев, Стрелец) может быть рядом с вами и участвовать в вашей жизни.
По энергетике эта карта говорит об активности и действиях. Вы не будете сидеть дома в сентябре. У вас появится интерес к жизни.
7 жезлов Таро - значение
Карта роста и продвижения. Вы управляете своей жизнью и принимаете решения. Однако вам будет непросто - на пути есть препятствия.
Вам нужно избавиться от ненужного, чтобы достичь цели. Результат вы получите. Главное - не бояться.
Маг Таро - значение
Возможно все. У вас достаточно ресурсов. Делайте первый шаг в том направлении, в котором вы хотите идти. Поставьте себе цель. Покажите себя во всей красе, заявите о себе.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
