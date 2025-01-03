Гороскоп Таро на январь 2025: Весам - счастье, Скорпионам - поездка, Стрельцам - прибыль

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц нового года Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Кому стоит опасаться "злых языков"

Кто из знаков зодиака поедет за границу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Весов откроются глаза на тех, кто их окружает. Скорпионы захотят расширить свои горизонты. Стрельцам нужно закончить все "хвосты", пишет Главред.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт.

Гороскоп Таро на январь 2025 Весы

10 кубков Таро - значение

Карта наполненности эмоциями радости, любви и счастья. Вас ждет встреча друзей, отдых, отпуск.

Справедливость Таро - значение

Вы создадите баланс в отношениях. Возможно заключение сделки. Подписание или получение документов.

7 мечей Таро - значение

Стоит проявить осторожность, так как кто-то может вмешиваться в ваши отношения или говорить что-то за вашей спиной. Есть риск того, что вас обманут. Также стоит опасаться воровства.

Суд Таро - значение

Кому-то не понравится, как вы проявляете себя. У вас откроются глаза и вы увидите все в ясном свете, кто есть кто. По словам таролога, самое главное - быть верным самому себе. Некоторые Весы поймут свое предназначение.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на январь 2025 Скорпион

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете. У вас будет много энергии, желания и силы, чтобы покорить любую вершину. Вы знаете, что вам подвластно все. Скорпионам нужно верить в себя и в то, что все получится.

2 жезлов Таро - значение

Вам хочется расширить свои горизонты. Вы можете поехать в путешествие, в поездку за границу. У Скорпионов будет много общения с людьми, которые находятся далеко. Не исключено расширение бизнеса. Вы можете поменять работу на лучший вариант.

9 жезлов Таро - значение

Наступит кульминация процесса. Вам нужно принять решение.

Вы стоите на своем и отстаиваете свои границы и свое мнение.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на январь 2025 Стрелец

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Все, что вам не нравилось, оставьте в прошлом году. Придется доделывать то, что вы не успели доделать в декабре.

Луна Таро - значение

Какой-то процесс затянулся и может продолжаться до полнолуния 12 января, свидетельствует гороскоп Таро.

Императрица Таро - значение

Карта беременности, щедрости, подарков и прибыли.

Вы будете принимать гостей. Есть шанс получить хороший доход.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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