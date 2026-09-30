Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Скорпионами - делать меньше, Козерогам - шанс

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 1 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Четверка мечей

Овен, этот день может выдаться очень насыщенным, и всё, чего тебе хочется - это побыть в тишине и покое.

Судя по выпавшей карте, вполне нормально уделить время себе и тем, кто тебе дорог. Четверка мечей символизирует баланс, поэтому отнесись к этому серьезно.

Отдохнув, ты, вероятно, захочешь провести время с любимым человеком.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Двойка пентаклей

Если ты перестал испытывать благодарность за свою жизнь, возможно, ты делаешь слишком много для других и недостаточно - для себя.

Двойка пентаклей говорит о приоритетах; возможно, некоторые из них расставлены неверно, и это идет в ущерб твоему счастью. Напомни себе, что каждый день - это дар, и в конечном счете важнее всего то, как ты себя ощущаешь. Найди время для радости, которая действительно важна для тебя. Когда ты почувствуешь, что твоя жизнь полноценна, тебе будет гораздо легче справляться с необходимыми делами.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Шестерка кубков

Сегодня ты можешь ощутить обострение интуиции. Согласно выпавшей карте - Шестерке кубков, - человек, о котором ты думал, внезапно приходит на ум... и тут же звонит.

Важен не столько сам факт связи с человеком из прошлого, сколько то, что ты почувствовал приближение этого контакта. Используй этот момент, чтобы раскрыть свои таланты и подумать, как их можно развить.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Королева пентаклей

Кажется, ты всегда чувствуешь, когда в жизни намечаются перемены к лучшему. Королева пентаклей олицетворяет надежность и чувство защищенности, выходящее за рамки простого получения зарплаты.

Лев, ты готов взять реванш в той сфере жизни, где всё складывалось непросто. Несмотря на былые сомнения, ты чувствуешь, что Вселенная действует в твоих интересах. Так оно и есть: то, к чему ты стремишься, уже на пути к тебе.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Восьмерка Пентаклей

Вы усердно трудитесь над делом, в котором хотите преуспеть. Восьмерка Пентаклей символизирует решимость и преданность делу, направленным на развитие навыка, который в будущем принесет вам финансовый успех.

Если вы постоянно заняты работой, у вас не остается времени на встречи с друзьями. Этот жизненный этап потребовал от вас жертв в плане общения с близкими. Возможно, у вас есть лучший друг или подруга, которые хотели бы провести с вами время сегодня. Подумайте о том, чтобы встретиться и заняться чем-то приятным, не связанным с работой.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Императрица

Вы обладаете естественной красотой, Весы. Императрица напоминает вам о том, как важно следовать своей природе. Вы умеете проявлять доброту к окружающим.

Вы чувствуете, когда нужно выйти на связь с человеком, который давно не давал о себе знать. Возможно, в последнее время вы стали менее общительны, но сейчас самое время вернуться к прежнему состоянию.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Четверка Пентаклей

Вам важно снизить уровень стресса, Скорпион. Иногда напряжение становится привычным состоянием, и вы перестаете его замечать.

Четверка Пентаклей говорит о необходимости отпустить то, что мешает вам в полной мере наслаждаться радостями жизни. Сегодня для вас важно научиться отпускать ситуацию. Вам не обязательно постоянно быть "на высоте" или активно проявлять себя, чтобы окружающие оценили вашу значимость. Попробуйте делать меньше и больше отдыхать.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Тройка Кубков

У вас появляется шанс пересмотреть отношения с друзьями и по-новому взглянуть на прошлый опыт. Тройка Кубков символизирует глубокую душевную близость и крепкие дружеские связи - это прекрасный знак! Вы учитесь быть собой и позволяете окружающим узнать вас лучше.

Вы решаете, что лучше всего показать людям свою истинную сущность. Это возможно именно в отношениях с другими, и нет нужды скрывать свою натуру от мира.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Король Пентаклей

Сегодня вас ждет приятный сюрприз. Вы обнаружите, что проект или работа, которой вы занимались, наконец-то приносят плоды.

Король Пентаклей олицетворяет достаток. Возможно, вы получите деньги или узнаете о новой перспективной возможности. События этого дня дают вам отличный шанс улучшить свое финансовое положение.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Звезда

Отбросьте суету и отвлекающие факторы, Водолей. Позвольте себе моменты тишины и размышлений, которые помогут лучше понять себя. Звезда - это карта исполнения желаний; то, о чем вы мечтаете, действительно может сбыться!

Вы готовы разобраться в своих самых сокровенных желаниях. Они были глубоко спрятаны в вашем сердце, и теперь вам нужно время, чтобы осознать их.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Двойка Кубков

Любовь действительно способна исцелять страх - и часто делает это. Двойка Кубков символизирует гармонию в партнерстве. В четверг вы завяжете знакомство, и после непродолжительной беседы окажется, что у вас очень много общего.

Разговор может коснуться возможностей, которые вы раньше не рассматривали. Похоже, вы начинаете двигаться в новом направлении, а эти отношения станут катализатором перемен в вашей жизни.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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