Кого ждет удача в октябре: названы пять знаков зодиака

Особенно заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб.

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Заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

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Гороскоп для Овнов, Тельцов и Весов

Гороскоп для Скорпионов и Рыб

Октябрь 2026 года обещает быть насыщенным периодом, который заставит многих пересмотреть взгляды на отношения, деньги и личные цели. Особенно заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Ретроградная Венера создаст условия для переосмысления прежних решений и отношений. При этом вторая половина месяца поможет лучше разобраться в собственных желаниях и понять, в каком направлении двигаться дальше.

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Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Овен

Для Овнов октябрь может стать временем важных выводов в финансовой сфере и отношениях, особенно когда речь идет об общих ресурсах. Новолуние 10 октября добавит уверенности и поможет почувствовать больше контроля над происходящим.

Вторая половина месяца будет благоприятной для творчества, новых занятий и освоения полезных навыков. В конце октября могут вновь возникнуть ситуации, связанные с прошлыми романтическими отношениями. Однако теперь Овны смогут взглянуть на них совершенно иначе.

Полнолуние 26 октября заставит пересмотреть отношение к материальным вопросам и поможет завершить месяц с более сильным ощущением внутренней уверенности.

Телец

Тельцам октябрь принесет больше определенности в личных отношениях. Ретроградная Венера поможет разобраться, почему в жизни появляются те или иные люди и какие связи действительно представляют ценность.

В течение месяца могут неожиданно напомнить о себе давние друзья или бывшие партнеры. Такое возвращение к прошлому даст возможность разобраться с незавершенными ситуациями и окончательно поставить в них точку.

Полнолуние 26 октября в знаке Тельца станет важным завершением эмоционально насыщенного периода. Оно поможет лучше понять свои дальнейшие намерения и принять необходимые решения.

Весы

Для Весов октябрь пройдет под знаком переоценки отношений и собственного отношения к себе. Ретроградная Венера заставит обратить внимание на привычки и убеждения, которые больше не приносят пользы.

Новолуние 10 октября может стать отправной точкой для изменения привычного сценария. Весы получат возможность по-новому посмотреть на личные связи и понять, чего они действительно хотят от отношений.

В последние дни месяца фокус снова сместится на внутренние изменения. Полнолуние 26 октября поможет сделать важный вывод о любви к себе и глубже разобраться в собственных желаниях.

Скорпион

Скорпионов ожидает эмоционально насыщенный октябрь, в течение которого придется пересмотреть личные цели и отношения с окружающими. Ретроградная Венера поможет понять, какие связи действительно важны, а от каких отношений пора отказаться.

После перехода Солнца в знак Скорпиона 23 октября появится дополнительная энергия для решения вопросов, которые долго оставались нерешенными. Ретроградный Меркурий при этом поможет обратить внимание на детали, которые прежде могли оставаться незамеченными.

К концу месяца особенно значимыми станут отношения с друзьями, близкими и любимыми людьми. Некоторые связи могут потребовать переосмысления.

Рыбы

Для Рыб октябрь станет периодом внутренних перемен и пересмотра жизненных приоритетов. Ретроградная Венера может заставить вернуться к старым идеям, занятиям и увлечениям, которые когда-то приносили удовольствие.

Одновременно появится возможность понять, что именно мешает двигаться вперед. Во второй половине месяца Рыбам станет проще определить сферы жизни, которым сейчас требуется особое внимание.

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