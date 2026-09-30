Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждет удача в октябре: названы пять знаков зодиака

Виталий Кирсанов
30 сентября 2026, 12:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Особенно заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб.
Заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб
Заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов, Тельцов и Весов
  • Гороскоп для Скорпионов и Рыб

Октябрь 2026 года обещает быть насыщенным периодом, который заставит многих пересмотреть взгляды на отношения, деньги и личные цели. Особенно заметные изменения ожидают Овнов, Тельцов, Весов, Скорпионов и Рыб. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Ретроградная Венера создаст условия для переосмысления прежних решений и отношений. При этом вторая половина месяца поможет лучше разобраться в собственных желаниях и понять, в каком направлении двигаться дальше.

видео дня

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Овен

Для Овнов октябрь может стать временем важных выводов в финансовой сфере и отношениях, особенно когда речь идет об общих ресурсах. Новолуние 10 октября добавит уверенности и поможет почувствовать больше контроля над происходящим.

Вторая половина месяца будет благоприятной для творчества, новых занятий и освоения полезных навыков. В конце октября могут вновь возникнуть ситуации, связанные с прошлыми романтическими отношениями. Однако теперь Овны смогут взглянуть на них совершенно иначе.

Полнолуние 26 октября заставит пересмотреть отношение к материальным вопросам и поможет завершить месяц с более сильным ощущением внутренней уверенности.

Телец

Тельцам октябрь принесет больше определенности в личных отношениях. Ретроградная Венера поможет разобраться, почему в жизни появляются те или иные люди и какие связи действительно представляют ценность.

В течение месяца могут неожиданно напомнить о себе давние друзья или бывшие партнеры. Такое возвращение к прошлому даст возможность разобраться с незавершенными ситуациями и окончательно поставить в них точку.

Полнолуние 26 октября в знаке Тельца станет важным завершением эмоционально насыщенного периода. Оно поможет лучше понять свои дальнейшие намерения и принять необходимые решения.

Весы

Для Весов октябрь пройдет под знаком переоценки отношений и собственного отношения к себе. Ретроградная Венера заставит обратить внимание на привычки и убеждения, которые больше не приносят пользы.

Новолуние 10 октября может стать отправной точкой для изменения привычного сценария. Весы получат возможность по-новому посмотреть на личные связи и понять, чего они действительно хотят от отношений.

В последние дни месяца фокус снова сместится на внутренние изменения. Полнолуние 26 октября поможет сделать важный вывод о любви к себе и глубже разобраться в собственных желаниях.

Скорпион

Скорпионов ожидает эмоционально насыщенный октябрь, в течение которого придется пересмотреть личные цели и отношения с окружающими. Ретроградная Венера поможет понять, какие связи действительно важны, а от каких отношений пора отказаться.

После перехода Солнца в знак Скорпиона 23 октября появится дополнительная энергия для решения вопросов, которые долго оставались нерешенными. Ретроградный Меркурий при этом поможет обратить внимание на детали, которые прежде могли оставаться незамеченными.

К концу месяца особенно значимыми станут отношения с друзьями, близкими и любимыми людьми. Некоторые связи могут потребовать переосмысления.

Рыбы

Для Рыб октябрь станет периодом внутренних перемен и пересмотра жизненных приоритетов. Ретроградная Венера может заставить вернуться к старым идеям, занятиям и увлечениям, которые когда-то приносили удовольствие.

Одновременно появится возможность понять, что именно мешает двигаться вперед. Во второй половине месяца Рыбам станет проще определить сферы жизни, которым сейчас требуется особое внимание.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

14:05Аналитика
Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые детали

Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые детали

12:20Энергетика
Украине не хватает $20 млрд на оборону: что зависит от этих денег, объяснил премьер

Украине не хватает $20 млрд на оборону: что зависит от этих денег, объяснил премьер

11:51Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

Последние новости

14:05

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

13:57

Сильно задело: принц Уильям оказался втянут в очередной конфликт

13:48

Популярная певица лишилась голоса из-за болезни - детали

13:47

Потап и Настя Каменских ищут адвокатов в США: блогер раскрыл возможную причину

13:28

Пугачеву обвинили в смерти путиниста Соседова

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
13:14

"Моя единственная": Даниэль Салем сделал признание после слухов о свадьбе

12:59

Как одеть одеяло менее чем за минуту: лайфхак с пододеяльником

12:41

Кого ждет удача в октябре: названы пять знаков зодиака

12:32

Умерла 13-летняя дочь популярного американского актера: семья убита горем

Реклама
12:30

Сделала грядки и наткнулась на хейт: дачница сказала, опасен ли шифер на огородеВидео

12:20

Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые деталиФото

11:51

Украине не хватает $20 млрд на оборону: что зависит от этих денег, объяснил премьер

11:37

В Украину врывается настоящая октябрьская погода: как изменится температура

11:36

Дрон попал прямо в супермаркет, 5 погибших, нет света: детали ночного удара РФФото

11:32

Китайский гороскоп на завтра, 1 октября: Собакам - выдержка, Козлам - развитие

10:57

Ограниченное перемирие между Украиной и РФ: СМИ узнали о новом плане США

10:55

ВСУ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области – ISW

10:37

"Нас уже выписали": Соломия Витвицкая удивила выбором имени для сына

10:14

Как удалить любое пятно с одежды с помощью домашних средств — полезные советы

10:10

"Киевстар" повышает стоимость тарифов: кого коснутся изменения

Реклама
10:08

Самолет Flydubai подал сигнал о захвате, Израиль поднял истребители: что известно

09:56

"Чуть не потерял зрение": судья "МастерШеф" раскрыл свой диагноз

09:30

Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

09:29

Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

09:26

Покрова Пресвятой Богородицы-2026: когда отмечают и что нельзя делать

09:12

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атакиФото

08:56

Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причинумнение

08:33

РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

08:23

"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

07:56

Российские дроны стали опаснее: Игнат объяснил, что изменилось

06:47

РФ ударила по Киеву и области баллистикой и дронами: есть жертвы и пострадавшиеФото

05:41

Мясорубка не режет, а разминает мясо: в чем причина и как легко решить проблему

05:00

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

04:32

Советский след в команде Трампа: кто стоял за кадровой политикой Белого домаВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

02:43

Газон не зарастет мхом и сорняками: что нужно сделать перед наступлением холодов

02:15

Климатический "монстр" набирает обороты: почему Эль-Ниньо внезапно разбушеваля

01:04

Переговоры об окончании войны в Украине: в Берлине сделали важное заявление

00:02

Угроза раскола Европы: эксперт предупредил, в чем опасность для Украины

29 сентября, вторник
23:56

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Реклама
23:10

РФ хочет парализовать Киев еще до начала зимы: The Economist раскрыл новые цели Кремля

22:58

Киевлян предупредили о перебоях с оплатой проезда в транспорте: названы даты

22:41

Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер патиВидео

22:14

Решил покончить: путинист Лепс сделал признание о своей жизни

22:12

О керамической плитке можно забыть: чем оформляют кухонный фартук в 2026 году

22:10

Как сохранить многолетники до весны: правила ухода после осенней посадкиВидео

22:05

Провокации России против НАТО могут повлиять на помощь Украине: чего ждать

21:35

Старая кухонная губка получит вторую жизнь: трюк из прошлого снова популяренВидео

21:25

Октябрь будет жарким: Зеленский раскрыл планы насчет дальнобойных ударов по РФВидео

20:15

Опытные хозяйки никогда не выливают воду после варки картофеля: где ее применяют

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять