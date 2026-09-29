Представители огненной стихии почувствуют больше энергии и уверенности, благодаря чему решатся на действия, которые долго откладывали.

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Три знака зодиака смогут осуществить заветные мечты до конца сентября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Овнов

Гороскоп для Львов

Гороскоп для Стрельцов

Последние дни сентября 2026 года могут стать особенно удачными для Овнов, Львов и Стрельцов. Представители огненной стихии почувствуют больше энергии и уверенности, благодаря чему решатся на действия, которые долго откладывали. По астрологическому прогнозу, этот период подходит для инициативы, творчества и воплощения личных желаний. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

Конец сентября подтолкнет Овнов, Львов и Стрельцов к смелым решениям. Им будет легче заявлять о своих интересах, отстаивать собственную позицию и двигаться к тому, чего действительно хочется. Главное - не позволять сомнениям постоянно откладывать важные шаги. Иногда для перемен достаточно просто начать.

видео дня

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Овен

Овны могут закончить сентябрь с ощущением внутреннего подъема и готовностью действовать. Сомнений станет меньше, а понимание собственных целей - четче. Вам будет проще говорить о своих желаниях, проявлять инициативу и уделять время занятиям, которые действительно радуют.

Возможно, обстоятельства подтолкнут вас выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Не стоит посвящать все свободное время исключительно обязанностям. Если вы давно откладывали дело, которое вдохновляет, конец сентября может стать подходящим моментом, чтобы к нему вернуться.

Доверяйте своей интуиции и не бойтесь показывать окружающим свои способности. Сейчас вам может быть проще привлечь внимание и использовать собственные сильные стороны для достижения желаемого.

Лев

Для Львов последние дни сентября могут пройти под знаком решительности, энергии и новых планов. Появится желание самостоятельно определять направление движения, брать инициативу на себя и наконец заняться идеей, которую вы долго не решались воплотить.

Необязательно ждать идеального момента или пытаться предусмотреть каждую деталь. Иногда результат появляется именно после того, как человек перестает бесконечно готовиться и делает первый шаг.

Этот период также способен укрепить уверенность Львов в собственных силах. Можно поставить перед собой новую цель и почувствовать искренний интерес к ее достижению. Однако не забывайте соблюдать баланс: демонстрировать свои способности стоит естественно, не превращая уверенность в стремление постоянно что-то доказывать окружающим.

Стрелец

Стрельцы в конце сентября могут особенно сильно почувствовать потребность в переменах. Захочется новых впечатлений, необычных занятий и возможности выйти за пределы привычного образа жизни. Некоторые представители знака могут пересмотреть планы, которые больше не вызывают прежнего энтузиазма.

Такой настрой поможет взглянуть на старые цели под другим углом и найти более привлекательный способ их достижения. Главное - не превращать желание перемен в очередной перечень обязательств.

Выбирайте то, что действительно вызывает интерес и желание двигаться вперед. Позвольте себе экспериментировать, прислушиваться к внутренним ощущениям и пробовать непривычные направления. Последние дни сентября могут стать хорошим временем для расширения горизонтов и возвращения в жизнь того, что приносит удовольствие.

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