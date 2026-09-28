Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

Виталий Кирсанов
28 сентября 2026, 23:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые люди отличаются особой искренностью, отзывчивостью и внутренней добротой, которую невозможно имитировать.
Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем
Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • О рожденных в феврале
  • О рожденных в апреле
  • О рожденных в сентябре

Астрология и нумерология связывают месяц рождения не только с особенностями характера, но и с тем, как человек строит отношения с окружающими. Считается, что некоторые люди отличаются особой искренностью, отзывчивостью и внутренней добротой, которую невозможно имитировать.

По мнению астрологов, особенно ярко эти качества проявляются у людей, родившихся в феврале, апреле и сентябре. Они способны тонко чувствовать настроение окружающих, замечать чужие переживания и помогать без желания получить что-либо взамен. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

видео дня

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Февраль

Февральские люди отличаются высокой эмоциональной чувствительностью и способностью сопереживать окружающим. В зависимости от даты рождения на них может влиять энергия Водолея, связанного с гуманизмом, или Рыб, которым приписывают особую сострадательность.

Такой человек способен уловить перемену в настроении собеседника даже без прямых слов. Если близкому плохо, он может заметить это раньше остальных и постараться оказаться рядом.

При этом февральская доброта редко бывает демонстративной. Вместо многочисленных советов такой человек скорее выслушает, поддержит и даст понять, что рядом есть тот, кто готов понять его чувства.

Он способен запоминать даже небольшие детали разговоров и спустя время поинтересоваться, удалось ли человеку справиться с проблемой. Подобное внимание не является попыткой заслужить благодарность - забота просто становится частью его поведения.

Поэтому рядом с рожденными в феврале люди часто могут чувствовать себя услышанными и принятыми. Они способны быть внимательными друзьями, понимающими родственниками и коллегами, которые знают, какие слова нужны в непростой момент.

Апрель

Люди, родившиеся в апреле, могут сочетать решительность Овна или практичность Тельца с искренней верой в окружающих. Они умеют замечать хорошие качества в других даже тогда, когда сами люди еще не успели их раскрыть.

Такие люди нередко становятся для близких источником мотивации. Они способны поддержать человека в момент сомнений, напомнить ему о сильных сторонах и помочь снова поверить в себя.

Их отношение к другим не всегда зависит от обстоятельств. Даже если человек переживает сложный период или совершает ошибки, рожденный в апреле может попытаться увидеть причины его поступков и дать ему еще один шанс.

Они искренне радуются успехам близких и способны поддерживать их без зависти или желания сравнивать достижения. Неудачи друзей и родственников такие люди чаще воспринимают с пониманием, а не с осуждением.

Однако доверчивость может становиться и их слабым местом. Если человек, в которого апрельский представитель знака искренне верил, предает его, разочарование может оказаться особенно болезненным.

Сентябрь

Для людей, родившихся в сентябре, забота чаще всего выражается не словами, а конкретными действиями. Девам приписывают практичность и стремление быть полезными, а Весам - желание сохранять гармонию и справедливость.

Поэтому сентябрьский человек может не говорить о своей доброте, а просто сделать то, что действительно необходимо. Он способен заметить проблему раньше окружающих и предложить помощь еще до того, как его об этом попросят.

Это может быть что угодно: напоминание о важной дате, помощь с бытовыми делами, организация необходимой поддержки или решение небольшой проблемы, которая долго мешала человеку.

При этом похвала и благодарность для такого человека не обязательно являются целью. Помогать близким он может воспринимать как естественный способ показать любовь и привязанность.

Рожденные в сентябре способны понимать, что настоящая забота далеко не всегда сопровождается громкими жестами. Иногда гораздо важнее просто быть рядом, интересоваться делами близкого человека и помогать ему в повседневных мелочах.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

00:15Украина
РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:53Война
Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

21:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке велосипедиста за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке велосипедиста за 39 с

Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Гороскоп Таро на завтра 29 сентября: Девам - говорить, Близнецам - решать

Гороскоп Таро на завтра 29 сентября: Девам - говорить, Близнецам - решать

Последние новости

00:44

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

00:15

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

28 сентября, понедельник
23:53

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:39

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

23:01

Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
22:53

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI векаВидео

22:11

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

22:04

"Пора двигаться дальше": руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

21:56

Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

Реклама
21:37

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальшеВидео

21:33

"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

20:47

Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

20:45

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:19

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

20:19

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

19:49

Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в годуВидео

19:40

"Шахед" упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

19:30

Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадкиВидео

19:17

"Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

19:10

США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл деталимнение

Реклама
18:53

Великобритания на грани раскола: как возможный распад страны повлияет на НАТО

18:48

Реактивные "Шахеды" начали сбивать: Мадяр рассказал, чем Украина ответила на угрозу

18:44

Сумка, которая сделает образ стильным: Андре Тан назвал 5 модных моделей

18:32

Доллар, евро и злотый пошли в крутое пике: новый курс валют на 29 сентября

18:17

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чегоВидео

17:57

"Тревога нон-стоп": рядом с домом Наталки Карпы в Киеве произошел "прилет"

17:29

Фасоль больше не придется замачивать: как сварить её всего за час

16:59

"Страшная авария": украинская актриса попала в ДТП в Киеве

16:50

Новые детали удара РФ по Академии наук в Киеве: ранен экс-секретарь СНБО, есть погибшаяФото

16:32

"Россияне проспали удар и сдаются в плен": фронт под Лиманом посыпался, что известноФотоВидео

16:29

Что лучше для пюре — молоко или сливки: шеф-повара дали неожиданный ответ

16:13

Кому 29 сентября молиться о здоровье и душевной стойкости: какой церковный праздник

15:26

Порывы ветра до 20 м/с: в Украине ухудшится погода, что будет с температурой

15:21

Зачем белят стволы деревьев осенью: причина не только в защите от вредителей

14:40

Россия атаковала Национальную академию наук Украины — Зеленский пригрозил ответом

14:15

Борщ на самом деле "насыпают" или "наливают": как правильно сказать на украинском

13:56

Люди вылезают из окон, чтобы не сгореть: РФ атаковала центр Киева, первые деталиФото

13:52

Россия нанесла смертельный удар по Днепру: есть погибшие, много раненыхФото

13:35

Каким будет тариф на газ в отопительный сезон: украинцам назвали цену

12:48

Джеджула показал всех детей от разных браков вместе

Реклама
12:46

Плесень исчезнет навсегда: чем надо обработать стены и поверхности

12:37

Украина и ещё 3 страны могут получить четкий план вступления в ЕС: что готовит Брюссель

12:13

"Лекарство от печали": Марко Сердинский выиграл "Україна має талант"Видео

12:12

Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми

11:55

"Он приставал": муж Лорак вызверился на Путина

11:41

РФ готовит новый фронт в Европе: что происходит в НАТО и к чему готовится Запад

11:38

"Чан с кипящей смолой": журналистка из РФ пожелала Соседову гореть в аду

11:24

"Легко не будет точно": кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы

11:22

Принц Гарри рассказал, как учатся его дети после смены школы

11:18

Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции "Вивальди"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять