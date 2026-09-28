Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Китайским знакам зодиака не придется прилагать усилия, чтобы все сложилось как можно лучше.

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Каким знакам зодиака повезет на этой неделе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому придется отпустить прошлое и изменить подход

Кто обретет уверенность и увидит новые возможности

Период с понедельника, 28 сентября, по воскресенье, 4 октября, станет временем успешного решения дел для трех китайских знаков зодиака. В течение недели некоторые вопросы будут решаться неожиданным образом.

Астрологи YourTango подчеркивают, что три дня этой недели принесут ощущение завершенности. В частности, 1 октября - это День завершения, который поможет закончить важное дело и перейти к следующему проекту. В то же время 3 октября - День избавления, идеальное время для уборки и отпускания старого, чтобы освободить место для нового, пишет Главред.

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Каких знаков зодиака ждет особенная неделя

Обезьяна

Завершение часто воспринимается как потеря, но на этой неделе, когда одни двери закрываются, вы почувствуете облегчение и уверенность в том, что дело завершено. Вы уже некоторое время обдумывали идею положить конец определенной ситуации, но именно на этой неделе вы решитесь отпустить ее.

2 октября вы осознаете, что можете выбрать новый путь. Вам не обязательно придерживаться выбранного ранее маршрута только из-за чувства преданности или необходимости.

Вы слишком долго держались за план, который, как вам казалось, должен был сработать, и хотели сохранить его в качестве варианта. Однако то, что было "хорошим", мешало вам получить "прекрасное". Отказ от того, что не приносит успеха, окажется правильным шагом, и вы будете готовы решительно разорвать эту связь.

Собака

Суббота, 3 октября, станет для вас важным днем. На этой неделе благодаря ряду событий вы поймете, что не обязательно сохранять в жизни каждое воспоминание или каждую дружбу. Иногда люди отдаляются друг от друга, и это вполне нормально.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

В понедельник вы закроете дверь в прошлое. Вы проведете важные беседы, благодаря которым четко поймете, к чему стремитесь и что вам нужно, а главное - что именно могут дать вам другие. В пятницу вы осознаете, что пришло время принимать собственные решения, и сделаете это без малейшего страха.

Свинья

Вы обычно не против того, чтобы жизнь шла своим чередом, но эта неделя будет несколько иной. Вы быстро усваиваете уроки о том, как отпускать прошлое и двигаться дальше.

Вы поймете, что жизнь часто состоит из определенных этапов. Вы не боитесь признать поражение или принять победу и посмотреть, что готовит будущее. Однако именно на этой неделе вы решите изменить подход.

В понедельник вы будете чувствовать себя очень успешными, а события дня придадут вам уверенности в себе. В среду жизнь станет более динамичной, ведь появится немало дел. В воскресенье у вас будет чесное представление о том, что нужно сделать, а чего стоит избегать.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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